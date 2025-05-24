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СБУ заочно осудила главу Дагестана - РИА Новости, 24.05.2025
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11:19 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/sbu-2018825576.html
СБУ заочно осудила главу Дагестана
СБУ заочно осудила главу Дагестана - РИА Новости, 24.05.2025
СБУ заочно осудила главу Дагестана
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о заочном вынесении обвинительного приговора главе Дагестана Сергею Меликову. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T11:19:00+03:00
2025-05-24T11:19:00+03:00
россия
служба безопасности украины
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в мире
сергей меликов
республика дагестан
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о заочном вынесении обвинительного приговора главе Дагестана Сергею Меликову. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице управления СБУ в Черновецкой области в социальной сети Facebook*. "Суд заочно признал фигуранта (Меликова - ред.) виновным... и назначил наказание - восемь лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, служба безопасности украины, facebook, в мире, сергей меликов, республика дагестан
Россия, Служба безопасности Украины, Facebook, В мире, Сергей Меликов, Республика Дагестан
СБУ заочно осудила главу Дагестана

СБУ заочно вынесла обвинительный приговор главе Дагестана Сергею Меликову

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о заочном вынесении обвинительного приговора главе Дагестана Сергею Меликову.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице управления СБУ в Черновецкой области в социальной сети Facebook*.
"Суд заочно признал фигуранта (Меликова - ред.) виновным... и назначил наказание - восемь лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РоссияСлужба безопасности УкраиныFacebookВ миреСергей МеликовРеспублика Дагестан
 
 
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