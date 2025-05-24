https://ria.ru/20250524/sbu-2018825576.html

СБУ заочно осудила главу Дагестана

СБУ заочно осудила главу Дагестана - РИА Новости, 24.05.2025

СБУ заочно осудила главу Дагестана

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о заочном вынесении обвинительного приговора главе Дагестана Сергею Меликову. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T11:19:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о заочном вынесении обвинительного приговора главе Дагестана Сергею Меликову. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице управления СБУ в Черновецкой области в социальной сети Facebook*. "Суд заочно признал фигуранта (Меликова - ред.) виновным... и назначил наказание - восемь лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250523/ukraina-2018561971.html

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россия, служба безопасности украины, facebook, в мире, сергей меликов, республика дагестан