https://ria.ru/20250524/sbu-2018825576.html
СБУ заочно осудила главу Дагестана
СБУ заочно осудила главу Дагестана - РИА Новости, 24.05.2025
СБУ заочно осудила главу Дагестана
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о заочном вынесении обвинительного приговора главе Дагестана Сергею Меликову. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T11:19:00+03:00
2025-05-24T11:19:00+03:00
2025-05-24T11:19:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о заочном вынесении обвинительного приговора главе Дагестана Сергею Меликову. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице управления СБУ в Черновецкой области в социальной сети Facebook*. "Суд заочно признал фигуранта (Меликова - ред.) виновным... и назначил наказание - восемь лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018561971.html
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россия, служба безопасности украины, facebook, в мире, сергей меликов, республика дагестан
Россия, Служба безопасности Украины, Facebook, В мире, Сергей Меликов, Республика Дагестан
СБУ заочно осудила главу Дагестана
СБУ заочно вынесла обвинительный приговор главе Дагестана Сергею Меликову