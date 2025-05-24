https://ria.ru/20250524/prazdnik-2018453435.html

День славянской письменности и культуры

День славянской письменности и культуры - РИА Новости, 24.05.2025

День славянской письменности и культуры

Ежегодно 24 мая в России и других славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко Дню памяти святых... РИА Новости, 24.05.2025

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Ежегодно 24 мая в России и других славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко Дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей русского алфавита и славянской письменности. Кирилл (светское имя Константин; около 827-869) и Мефодий (светское имя неизвестно; около 815-885) – братья, греки, уроженцы города Солунь (Фессалоники), происходили из семьи византийского военачальника.Мефодий сначала посвятил себя военной карьере, но около 856 года принял монашеский постриг на Олимпе (Малая Азия).Кирилл получил образование в Константинополе, где его учителями были видные представители византийской интеллектуальной элиты – Лев Математик и Фотий, будущий патриарх Константинопольский. Был библиотекарем патриарха, затем преподавал философию в Константинополе, получил прозвище Философа. Участвовал в византийских миссиях в Арабский халифат и (вместе с Мефодием) в Хазарию.В 863 году в Константинополь прибыло посольство правителя Великой Моравии Ростислава, просившего прислать учителей для проповеди в недавно принявшей христианство стране. Византийский император решил послать туда Кирилла и Мефодия.Именно с этим событием связывают создание Кириллом азбуки (т.н. глаголицы), отражающей фонетические особенности славянского языка, и первого литературного текста на славянском языке – перевода Евангелия апракос (сборника из евангельских текстов, которые читают на богослужении).По мнению исследователей, еще до приезда Кирилла и Мефодия в Моравию была переведена Псалтырь. В Великой Моравии братья перевели на славянский язык текст литургии, что позволило совершать богослужение на славянском языке. Тогда же Кириллом были созданы "Проглас" – первый крупный оригинальный поэтический текст на славянском языке и "Написание о правой вере" – первый опыт изложения на славянском языке христианской догматики, положившей начало созданию славянской религиозно-философской терминологии. Братья создали корпус текстов на славянском языке, который давал представление об основных нормах христианского мира, и литературный язык, способный на столь же высоком уровне, как греческий и латинский, обслуживать все сферы жизни славянского общества. Почти сразу после кончины братья были причислены к лику святых. Сегодня их имена почитаются православными народами России, Украины, Белоруссии, Болгарии, Сербии и других стран. В Русской Православной Церкви их память чествуется с XI века, а древнейшие службы святым относятся к XIII веку.Книжный славянский язык получил распространение в качестве общего для многих славянских народов. Им пользовались южные славяне (болгары, сербы, хорваты), западные (чехи, словаки), восточные (украинцы, белорусы, русские). В мире насчитывается около 60 народов, чья письменность основана на кириллице.Разработанная братьями письменность оказала огромное влияние на развитие русской книжности и литературы. В сознании многих поколений славян эти святые стали символами славянского письма и культуры. В настоящее время 24 мая в Болгарии отмечается День болгарского просвещения, культуры и славянской письменности, а в Северной Македонии – День всеславянских просветителей и учителей. В России празднование Дня памяти святых братьев уходит корнями далеко в прошлое и отмечалось, в основном, церковью. Около XVI века праздник стал предаваться забвению, интерес к нему начал возвращаться лишь в XIX столетии. Первым шагом послужил императорский указ 1835 года, вводивший преподавание славянских языков в университетах Москвы, Петербурга, Харькова и Казани.Официально на государственном уровне День славянской письменности и культуры впервые был торжественно отпразднован в 1863 году в связи с 1000-летием создания славянской азбуки. В том же году было решено отмечать День памяти святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по новому стилю).В СССР идея его возрождения возникла лишь в 1985 году, когда славянские народы отмечали 1100-летие со дня кончины святителя Мефодия, архиепископа Моравского и Паннонского. С 1986 года в Советском Союзе начали проводиться региональные торжества, первым стал "Праздник письменности" в Мурманске. Затем он прошел в Вологде, Великом Новгороде, Киеве и Минске.30 января 1991 года Президиум Верховного Совета РСФСР своим постановлением объявил 24 мая Праздником славянской письменности и культуры, придав ему государственный статус. 24 мая 1992 года знаковым событием стало открытие памятника Кириллу и Мефодию на Славянской площади в Москве.Кроме того, ежегодно в качестве главного средоточия торжеств выбирались региональные и культурно-исторические центры: Смоленск (1991), Москва (1992, 1993), Владимир (1994), Белгород (1995), Кострома (1996), Орел (1997), Ярославль (1998), Псков (1999), Рязань (2000), Калуга (2001), Новосибирск (2002), Воронеж (2003), Самара (2004), Ростов-на-Дону (2005), Ханты-Мансийск (2006), Коломна (2007), Тверь (2008), Саратов (2009).В 2009 году было принято решение о проведении с 2010 года Дней славянской письменности и культуры в Москве. По сложившейся традиции, после патриаршей Божественной литургии в храме Христа Спасителя на Красной площади столицы проходит праздничный концерт. Он начинается одновременно в целом ряде российских регионов, а в Москве открывается приветствием патриарха Кирилла.В 2025 году Москва вновь станет центром празднования Дня славянской письменности и культуры. 24 мая в столице пройдет всероссийский праздничный концерт. Торжественное мероприятие на Красной площади откроет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, он выступит с приветственным словом. В концерте примут участие заслуженный артист России, народный артист Башкирии и Татарстана Ильдар Абдразаков, народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава, заслуженный артист Северной Осетии-Алании Алексей Татаринцев и заслуженный артист России Василий Ладюк, Российский национальный молодежный симфонический оркестр, Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова, Хор Сретенского монастыря, Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого и другие коллективы. Ежегодно в рамках праздника проходит церемония награждения лауреатов Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учрежденная в 2009 году. Премия вручается с 2011 года и не имеет аналогов в истории Русской православной церкви и других поместных церквей. Она призвана содействовать развитию взаимодействия церкви и литературного сообщества и вручается в номинации "За значительный вклад в развитие русской литературы". За это время ее лауреатами стали писатель Владимир Крупин, поэтесса Олеся Николаева, писатель-фронтовик Юрий Бондарев, поэт и искусствовед Юрий Кублановский, прозаик Алексей Варламов, иерей Николай Блохин, литературный критик Валентин Курбатов, народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа, драматург Владимир Малягин, прозаик Андрей Убогий. В 2024 году премии были удостоены поэт, прозаик и публицист, главный редактор журнала "Москва" Владислав Артемов, писатель и поэт, автор исторических романов и книг для детей Владислав Бахревский, а также журналист, поэт, переводчик и эссеист Виктор Кирюшин. Номинанты 2025 года – прозаик и детский писатель Анатолий Байбородин, президент Международного кинофестиваля славянских и православных народов "Золотой Витязь", актер и кинорежиссер Николай Бурляев, режиссер-документалист, кинокритик и публицист Александр Богатырев, прозаик, критик и публицист Андрей Воронцов, писатель, главный редактор издательства "Вече" Сергей Дмитриев, писатель, сценарист и журналист Сергей Козлов, заместитель главного редактора журнала "Подъем" и критик Вячеслав Лютый, поэт и журналист Андрей Шацков.Также в День славянской письменности и культуры во всех храмах России проходят Божественные литургии, крестные ходы, детские паломнические миссии по монастырям, просветительские конференции, выставки и другие мероприятия.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день славянской письменности и культуры, русская православная церковь