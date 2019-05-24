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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Православная церковь отмечает день просветителей славян Кирилла и Мефодия

24 мая, 11:10
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© Fotolia / koromelenaПамятник Кириллу и Мефодию в Дмитрове
Памятник Кириллу и Мефодию в Дмитрове
© Fotolia / koromelena
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в пятницу, в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - создателей славянской письменности, Божественную литургию в храме Христа Спасителя, а после этого по традиции откроет праздничный концерт на Красной площади.
День славянской письменности и культуры приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия - просветителей славян. Впервые в Российской империи этот праздник широко отмечался в 1863 году - в год тысячелетия обретения азбуки. Он был возрожден в Российской Федерации в 1991 году, а с 2010 года центром праздничных торжеств стала Москва.
Предстоятель Русской православной церкви в этот же день отмечает также свое тезоименитство - день памяти своего святого покровителя, равноапостольного Кирилла.
По традиции последних нескольких лет, в 13.00 по московскому времени 24 мая одновременно в российских регионах начнется праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности. Основное торжество состоится на Красной площади в Москве, с прямыми включениями из Томска, Астрахани, Белоруссии и Болгарии. Концерт откроется приветственным словом патриарха Кирилла.
"Программа "Мир, в котором я живу" представит великое многообразие жанров славянской музыкальной культуры - от сочинений духовной музыки и оперных арий до народных и эстрадных песен", - сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Празднование Дня славянской культуры и письменности в Москве
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В концерте примут участие более 30 хоров общей численностью около 1 тысячи человек, а также Центральный военный оркестр министерства обороны РФ под управлением заслуженного артиста России Сергея Дурыгина. Дирижеры - народный артист России Геннадий Дмитряк и заслуженный артист России Алексей Пузаков. Главный хормейстер проекта - народный артист России Лев Конторович.
По данным организаторов, праздник хорового пения объединит на главной сцене солистов ведущих оперных трупп: Алексея Татаринцева (тенор), Василия Ладюка (баритон), Полину Шамаеву (меццо-сопрано) и звезд российской эстрады: народного артиста России Олега Газманова, народную артистку России Надежду Бабкину и ансамбль "Русская песня". Традиционный участник праздничного торжества - Хор Сретенского монастыря.
Организаторами Дня славянской письменности и культуры выступают министерство культуры РФ, правительство Москвы и Русская православная церковь.
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Почитание святых Кирилла и Мефодия, основателей первого славянского алфавита, восходит к церковной традиции, существовавшей в Болгарии еще в X-XI веках. Кириллическая азбука стала основой для письменности на русском, белорусском, болгарском, македонском, сербском, украинском и черногорском языках.
В день памяти Кирилла и Мефодия во многих славянских странах проходят праздничные концерты и мероприятия, посвященные этому событию. В этом году славянской письменности исполняется 1156 лет.
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