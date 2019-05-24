Православная церковь отмечает день просветителей славян Кирилла и Мефодия

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в пятницу, в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - создателей славянской письменности, Божественную литургию в храме Христа Спасителя, а после этого по традиции откроет праздничный концерт на Красной площади.

День славянской письменности и культуры приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия - просветителей славян. Впервые в Российской империи этот праздник широко отмечался в 1863 году - в год тысячелетия обретения азбуки. Он был возрожден в Российской Федерации в 1991 году, а с 2010 года центром праздничных торжеств стала Москва.

Предстоятель Русской православной церкви в этот же день отмечает также свое тезоименитство - день памяти своего святого покровителя, равноапостольного Кирилла.

По традиции последних нескольких лет, в 13.00 по московскому времени 24 мая одновременно в российских регионах начнется праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности. Основное торжество состоится на Красной площади в Москве, с прямыми включениями из Томска, Астрахани, Белоруссии и Болгарии. Концерт откроется приветственным словом патриарха Кирилла.

"Программа "Мир, в котором я живу" представит великое многообразие жанров славянской музыкальной культуры - от сочинений духовной музыки и оперных арий до народных и эстрадных песен", - сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В концерте примут участие более 30 хоров общей численностью около 1 тысячи человек, а также Центральный военный оркестр министерства обороны РФ под управлением заслуженного артиста России Сергея Дурыгина. Дирижеры - народный артист России Геннадий Дмитряк и заслуженный артист России Алексей Пузаков. Главный хормейстер проекта - народный артист России Лев Конторович.

По данным организаторов, праздник хорового пения объединит на главной сцене солистов ведущих оперных трупп: Алексея Татаринцева (тенор), Василия Ладюка (баритон), Полину Шамаеву (меццо-сопрано) и звезд российской эстрады: народного артиста России Олега Газманова, народную артистку России Надежду Бабкину и ансамбль "Русская песня". Традиционный участник праздничного торжества - Хор Сретенского монастыря.

Организаторами Дня славянской письменности и культуры выступают министерство культуры РФ, правительство Москвы и Русская православная церковь.

Почитание святых Кирилла и Мефодия, основателей первого славянского алфавита, восходит к церковной традиции, существовавшей в Болгарии еще в X-XI веках. Кириллическая азбука стала основой для письменности на русском, белорусском, болгарском, македонском, сербском, украинском и черногорском языках.