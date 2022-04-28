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В День славянской письменности и культуры будет концерт на Красной площади - РИА Новости, 28.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220428/kontsert-1785934440.html
В День славянской письменности и культуры будет концерт на Красной площади
В День славянской письменности и культуры будет концерт на Красной площади - РИА Новости, 28.04.2022
В День славянской письменности и культуры будет концерт на Красной площади
Праздничный концерт в честь Дня славянской письменности и культуры пройдет 24 мая на Красной площади, сообщает федеральное государственное бюджетное учреждение... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:27
2022-04-28T14:27
культура
новости культуры
денис мацуев
валерий гергиев
хибла герзмава
россия
большой театр
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Праздничный концерт в честь Дня славянской письменности и культуры пройдет 24 мая на Красной площади, сообщает федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "РОСКОНЦЕРТ" на своем официальном сайте и в соцсетях.В 2021 году концерт в часть праздника проводился на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России. В нем участвовали пианист Денис Мацуев, дирижер Валерий Гергиев, оперная певица Хибла Герзмава. День славянской письменности и культуры отмечается ежегодно 24 мая. Он приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла. Аналогичные государственные торжества есть и в других славянских странах. Например, в Болгарии это День болгарского просвещения, культуры и славянской письменности, а в Северной Македонии праздник официально называется День всеславянских просветителей и учителей.
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новости культуры, денис мацуев, валерий гергиев, хибла герзмава, россия, большой театр, музыка, болгария, северная македония
14:27 28.04.2022
 
В День славянской письменности и культуры будет концерт на Красной площади

Концерт в честь Дня славянской письменности и культуры пройдет на Красной площади 24 мая

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкКупола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве
Купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Праздничный концерт в честь Дня славянской письменности и культуры пройдет 24 мая на Красной площади, сообщает федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "РОСКОНЦЕРТ" на своем официальном сайте и в соцсетях.
В 2021 году концерт в часть праздника проводился на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России. В нем участвовали пианист Денис Мацуев, дирижер Валерий Гергиев, оперная певица Хибла Герзмава.
День славянской письменности и культуры отмечается ежегодно 24 мая. Он приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла.
Аналогичные государственные торжества есть и в других славянских странах. Например, в Болгарии это День болгарского просвещения, культуры и славянской письменности, а в Северной Македонии праздник официально называется День всеславянских просветителей и учителей.
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КультураНовости культурыДенис МацуевВалерий ГергиевХибла ГерзмаваРоссияБольшой театрМузыкаБолгарияСеверная Македония
 
 
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