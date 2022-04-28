https://ria.ru/20220428/kontsert-1785934440.html

В День славянской письменности и культуры будет концерт на Красной площади

В День славянской письменности и культуры будет концерт на Красной площади - РИА Новости, 28.04.2022

В День славянской письменности и культуры будет концерт на Красной площади

Праздничный концерт в честь Дня славянской письменности и культуры пройдет 24 мая на Красной площади, сообщает федеральное государственное бюджетное учреждение... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T14:27

2022-04-28T14:27

2022-04-28T14:27

культура

новости культуры

денис мацуев

валерий гергиев

хибла герзмава

россия

большой театр

музыка

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Праздничный концерт в честь Дня славянской письменности и культуры пройдет 24 мая на Красной площади, сообщает федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "РОСКОНЦЕРТ" на своем официальном сайте и в соцсетях.В 2021 году концерт в часть праздника проводился на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России. В нем участвовали пианист Денис Мацуев, дирижер Валерий Гергиев, оперная певица Хибла Герзмава. День славянской письменности и культуры отмечается ежегодно 24 мая. Он приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла. Аналогичные государственные торжества есть и в других славянских странах. Например, в Болгарии это День болгарского просвещения, культуры и славянской письменности, а в Северной Македонии праздник официально называется День всеславянских просветителей и учителей.

https://ria.ru/20220426/festival-1785617469.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, денис мацуев, валерий гергиев, хибла герзмава, россия, большой театр, музыка, болгария, северная македония