https://ria.ru/20220428/kontsert-1785934440.html
В День славянской письменности и культуры будет концерт на Красной площади
В День славянской письменности и культуры будет концерт на Красной площади - РИА Новости, 28.04.2022
В День славянской письменности и культуры будет концерт на Красной площади
Праздничный концерт в честь Дня славянской письменности и культуры пройдет 24 мая на Красной площади, сообщает федеральное государственное бюджетное учреждение... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:27
2022-04-28T14:27
2022-04-28T14:27
культура
новости культуры
денис мацуев
валерий гергиев
хибла герзмава
россия
большой театр
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769151411_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_03480a53b2c3f0612def758bc62b5ba8.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Праздничный концерт в честь Дня славянской письменности и культуры пройдет 24 мая на Красной площади, сообщает федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "РОСКОНЦЕРТ" на своем официальном сайте и в соцсетях.В 2021 году концерт в часть праздника проводился на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России. В нем участвовали пианист Денис Мацуев, дирижер Валерий Гергиев, оперная певица Хибла Герзмава. День славянской письменности и культуры отмечается ежегодно 24 мая. Он приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла. Аналогичные государственные торжества есть и в других славянских странах. Например, в Болгарии это День болгарского просвещения, культуры и славянской письменности, а в Северной Македонии праздник официально называется День всеславянских просветителей и учителей.
https://ria.ru/20220426/festival-1785617469.html
россия
болгария
северная македония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769151411_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_ae49cae13eddf0afe510a541f128fea9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, денис мацуев, валерий гергиев, хибла герзмава, россия, большой театр, музыка, болгария, северная македония
В День славянской письменности и культуры будет концерт на Красной площади
Концерт в честь Дня славянской письменности и культуры пройдет на Красной площади 24 мая