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В Петербурге женщину подозревают в поджоге отдела полиции - РИА Новости, 24.05.2025
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11:03 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/peterburg-2018823968.html
В Петербурге женщину подозревают в поджоге отдела полиции
В Петербурге женщину подозревают в поджоге отдела полиции - РИА Новости, 24.05.2025
В Петербурге женщину подозревают в поджоге отдела полиции
Жительница Санкт-Петербурга, которую неизвестные убедили в том, что ее деньги якобы ушли на финансирование ВСУ, подозревается в поджоге отдела полиции по их... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T11:03:00+03:00
2025-05-24T11:03:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградская область
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга, которую неизвестные убедили в том, что ее деньги якобы ушли на финансирование ВСУ, подозревается в поджоге отдела полиции по их указаниям, она задержана, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне около 23.11 мск в дежурную часть №37 отдела полиции по Василеостровскому району поступило сообщение о возгорании в актовом зале этого отдела. Правоохранители установили, что неизвестная женщина, разбив окно, бросила туда бутылку с зажигательной смесью. "В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Центра Э ГУ МВД России по ... Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками УМВД России по Василеостровскому району ... и сотрудниками УФСБ России по ... Санкт-Петербургу и Ленинградской области по подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержана 37-летняя женщина", – говорится в сообщении. Как пояснила подозреваемая, 16 мая ей сообщили о якобы взломе личного кабинета на портале Госуслуг и переводе денег на Украину для помощи ВСУ. Впоследствии неизвестный предложил поджечь отдел полиции, чтобы погасить задолженность и избежать уголовной ответственности. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 205 УК РФ (террористический акт) и избрании меры пресечения в виде ареста", – заключают в ГУМВД.
https://ria.ru/20250523/sud-2018780191.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Вооруженные силы Украины
В Петербурге женщину подозревают в поджоге отдела полиции

В Петербурге женщина по указаниям мошенников подожгла отдел полиции

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга, которую неизвестные убедили в том, что ее деньги якобы ушли на финансирование ВСУ, подозревается в поджоге отдела полиции по их указаниям, она задержана, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне около 23.11 мск в дежурную часть №37 отдела полиции по Василеостровскому району поступило сообщение о возгорании в актовом зале этого отдела. Правоохранители установили, что неизвестная женщина, разбив окно, бросила туда бутылку с зажигательной смесью.
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Петербуржец получил десять лет за попытку поджога здания ФСБ
Вчера, 21:24
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Центра Э ГУ МВД России по ... Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками УМВД России по Василеостровскому району ... и сотрудниками УФСБ России по ... Санкт-Петербургу и Ленинградской области по подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержана 37-летняя женщина", – говорится в сообщении.
Как пояснила подозреваемая, 16 мая ей сообщили о якобы взломе личного кабинета на портале Госуслуг и переводе денег на Украину для помощи ВСУ. Впоследствии неизвестный предложил поджечь отдел полиции, чтобы погасить задолженность и избежать уголовной ответственности.
"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 205 УК РФ (террористический акт) и избрании меры пресечения в виде ареста", – заключают в ГУМВД.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В Москве школьник поджег дверь полицейского пункта по приему населения
18 апреля, 16:09
 
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