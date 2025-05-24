https://ria.ru/20250524/peterburg-2018823968.html

В Петербурге женщину подозревают в поджоге отдела полиции

В Петербурге женщину подозревают в поджоге отдела полиции - РИА Новости, 24.05.2025

В Петербурге женщину подозревают в поджоге отдела полиции

Жительница Санкт-Петербурга, которую неизвестные убедили в том, что ее деньги якобы ушли на финансирование ВСУ, подозревается в поджоге отдела полиции по их... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T11:03:00+03:00

2025-05-24T11:03:00+03:00

2025-05-24T11:03:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

ленинградская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга, которую неизвестные убедили в том, что ее деньги якобы ушли на финансирование ВСУ, подозревается в поджоге отдела полиции по их указаниям, она задержана, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне около 23.11 мск в дежурную часть №37 отдела полиции по Василеостровскому району поступило сообщение о возгорании в актовом зале этого отдела. Правоохранители установили, что неизвестная женщина, разбив окно, бросила туда бутылку с зажигательной смесью. "В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Центра Э ГУ МВД России по ... Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками УМВД России по Василеостровскому району ... и сотрудниками УФСБ России по ... Санкт-Петербургу и Ленинградской области по подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержана 37-летняя женщина", – говорится в сообщении. Как пояснила подозреваемая, 16 мая ей сообщили о якобы взломе личного кабинета на портале Госуслуг и переводе денег на Украину для помощи ВСУ. Впоследствии неизвестный предложил поджечь отдел полиции, чтобы погасить задолженность и избежать уголовной ответственности. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 205 УК РФ (террористический акт) и избрании меры пресечения в виде ареста", – заключают в ГУМВД.

https://ria.ru/20250523/sud-2018780191.html

https://ria.ru/20250418/podzhog-2012107398.html

россия

санкт-петербург

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, вооруженные силы украины