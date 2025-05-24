https://ria.ru/20250524/malayziya-2018806659.html
СМИ: одна из стран Азии пошла на сближение с Россией
СМИ: одна из стран Азии пошла на сближение с Россией - РИА Новости, 24.05.2025
СМИ: одна из стран Азии пошла на сближение с Россией
Недавние дипломатические инициативы премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, включая его визит в Москву, вызвали опасения у США и других западных стран, что... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T07:47:00+03:00
2025-05-24T07:47:00+03:00
2025-05-24T17:49:00+03:00
в мире
малайзия
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россия
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
си цзиньпин
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Недавние дипломатические инициативы премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, включая его визит в Москву, вызвали опасения у США и других западных стран, что Куала-Лумпур слишком сближается с Россией и Китаем в своем стремлении диверсифицировать торговые связи и противостоять США, пишет South China Morning Post."Его (Анвара Ибрагима. — Прим. ред.) дипломатические инициативы вызвали недоумение у наблюдателей за Малайзией, обеспокоенных тем, что малайзийский лидер слишком сближается с Китаем и Россией", — говорится в материале.Описывая недавний визит малайзийского премьера в Москву, автор статьи отмечает, что он проходит в условиях, когда Малайзия пытается лавировать на фоне усиливающегося глобального соперничества и растущей торговой неопределенности."Россия, со своей стороны, выразила готовность стать партнером этой страны. Она была одной из первых, кто поддержал заявку Малайзии на вступление в объединение развивающихся экономик БРИКС, которое многие рассматривают как формирующийся противовес клубу развитых стран G7", — сообщает издание.Автор статьи напомнил, что в прошлом году Малайзия получила статус партнера БРИКС, образованного в 2009 году первоначальными членами — Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР, и теперь стремится к полноправному членству.В прошлом месяце, принимая у себя председателя КНР Си Цзиньпина, Анвар Ибрагим заявил, что Малайзия поддерживает Китай в вопросах торговли. Оба лидера также завуалированно осудили разрушительную тарифную политику Вашингтона, которая может спровоцировать глобальную рецессию, пишет издание.Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию с официальным визитом на прошлой неделе. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который высоко оценил итоги встречи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, малайзия, китай, россия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), си цзиньпин, владимир путин, брикс, g7
В мире, Малайзия, Китай, Россия, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Си Цзиньпин, Владимир Путин, БРИКС, G7
СМИ: одна из стран Азии пошла на сближение с Россией
SCMP: Запад опасается сближения Малайзии с Россией и Китаем