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СМИ: одна из стран Азии пошла на сближение с Россией - РИА Новости, 24.05.2025
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07:47 24.05.2025 (обновлено: 17:49 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/malayziya-2018806659.html
СМИ: одна из стран Азии пошла на сближение с Россией
СМИ: одна из стран Азии пошла на сближение с Россией - РИА Новости, 24.05.2025
СМИ: одна из стран Азии пошла на сближение с Россией
Недавние дипломатические инициативы премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, включая его визит в Москву, вызвали опасения у США и других западных стран, что... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T07:47:00+03:00
2025-05-24T17:49:00+03:00
в мире
малайзия
китай
россия
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
си цзиньпин
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Недавние дипломатические инициативы премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, включая его визит в Москву, вызвали опасения у США и других западных стран, что Куала-Лумпур слишком сближается с Россией и Китаем в своем стремлении диверсифицировать торговые связи и противостоять США, пишет South China Morning Post."Его (Анвара Ибрагима. — Прим. ред.) дипломатические инициативы вызвали недоумение у наблюдателей за Малайзией, обеспокоенных тем, что малайзийский лидер слишком сближается с Китаем и Россией", — говорится в материале.Описывая недавний визит малайзийского премьера в Москву, автор статьи отмечает, что он проходит в условиях, когда Малайзия пытается лавировать на фоне усиливающегося глобального соперничества и растущей торговой неопределенности."Россия, со своей стороны, выразила готовность стать партнером этой страны. Она была одной из первых, кто поддержал заявку Малайзии на вступление в объединение развивающихся экономик БРИКС, которое многие рассматривают как формирующийся противовес клубу развитых стран G7", — сообщает издание.Автор статьи напомнил, что в прошлом году Малайзия получила статус партнера БРИКС, образованного в 2009 году первоначальными членами — Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР, и теперь стремится к полноправному членству.В прошлом месяце, принимая у себя председателя КНР Си Цзиньпина, Анвар Ибрагим заявил, что Малайзия поддерживает Китай в вопросах торговли. Оба лидера также завуалированно осудили разрушительную тарифную политику Вашингтона, которая может спровоцировать глобальную рецессию, пишет издание.Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию с официальным визитом на прошлой неделе. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который высоко оценил итоги встречи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/premer-2017023799.html
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в мире, малайзия, китай, россия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), си цзиньпин, владимир путин, брикс, g7
В мире, Малайзия, Китай, Россия, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Си Цзиньпин, Владимир Путин, БРИКС, G7
СМИ: одна из стран Азии пошла на сближение с Россией

SCMP: Запад опасается сближения Малайзии с Россией и Китаем

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Недавние дипломатические инициативы премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, включая его визит в Москву, вызвали опасения у США и других западных стран, что Куала-Лумпур слишком сближается с Россией и Китаем в своем стремлении диверсифицировать торговые связи и противостоять США, пишет South China Morning Post.
"Его (Анвара Ибрагима. — Прим. ред.) дипломатические инициативы вызвали недоумение у наблюдателей за Малайзией, обеспокоенных тем, что малайзийский лидер слишком сближается с Китаем и Россией", — говорится в материале.
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Описывая недавний визит малайзийского премьера в Москву, автор статьи отмечает, что он проходит в условиях, когда Малайзия пытается лавировать на фоне усиливающегося глобального соперничества и растущей торговой неопределенности.
"Россия, со своей стороны, выразила готовность стать партнером этой страны. Она была одной из первых, кто поддержал заявку Малайзии на вступление в объединение развивающихся экономик БРИКС, которое многие рассматривают как формирующийся противовес клубу развитых стран G7", — сообщает издание.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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Автор статьи напомнил, что в прошлом году Малайзия получила статус партнера БРИКС, образованного в 2009 году первоначальными членами — Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР, и теперь стремится к полноправному членству.
В прошлом месяце, принимая у себя председателя КНР Си Цзиньпина, Анвар Ибрагим заявил, что Малайзия поддерживает Китай в вопросах торговли. Оба лидера также завуалированно осудили разрушительную тарифную политику Вашингтона, которая может спровоцировать глобальную рецессию, пишет издание.
Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию с официальным визитом на прошлой неделе. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который высоко оценил итоги встречи.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Путин заявил о желании России экспортировать мясо и молоко в Малайзию
14 мая, 16:48
 
В миреМалайзияКитайРоссияАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Си ЦзиньпинВладимир ПутинБРИКСG7
 
 
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