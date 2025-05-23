https://ria.ru/20250523/zelenskiy-2018780495.html
В Киеве обратили внимание на одну деталь в отношении Трампа к Зеленскому
В Киеве обратили внимание на одну деталь в отношении Трампа к Зеленскому - РИА Новости, 23.05.2025
В Киеве обратили внимание на одну деталь в отношении Трампа к Зеленскому
Президент США Дональд Трамп явно демонстрирует, что его раздражает Зеленский, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, об этом он написал в своем... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T21:30:00+03:00
2025-05-23T21:30:00+03:00
2025-05-23T21:30:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп явно демонстрирует, что его раздражает Зеленский, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, об этом он написал в своем Telegram-канале."Насмешки Трампа над поездкой Зеленского в ЮАР (и правда, какого черта он туда поперся?) — в очередной раз подчеркнули, что ни о каком потеплении отношений между ними речь не идет. Более того, Зеленский остается для Трампа раздражающим фактором. Кроме того, такое обесценивание на американскую публику облегчает компромиссы с РФ и принуждение Украины к миру через фигуру Зеленского: "я веду переговоры с президентами, а не с клоунами". Ну, и очевидно, что ни про какое согласование на второй срок, даже несмотря на ресурсную сделку, речи не идет", — написал он.Президент США Дональд Трамп на встрече с главой ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что удивился поездке Владимира Зеленского в Южную Африку. "Я позвонил Зеленскому, они сказали: "Он в Южной Африке". Я говорю: "Какого черта он делает в Южной Африке? Это странно", — рассказал он.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима говорил, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018621264.html
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в мире, сша, юар, украина, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, США, ЮАР, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
В Киеве обратили внимание на одну деталь в отношении Трампа к Зеленскому
Дубинский: Зеленский является раздражающим фактором для Трампа