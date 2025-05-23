Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган высказался об обмене пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:05 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018777983.html
Эрдоган высказался об обмене пленными между Россией и Украиной
Эрдоган высказался об обмене пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 23.05.2025
Эрдоган высказался об обмене пленными между Россией и Украиной
Обмен пленными между РФ и Украиной - это важный шаг для укрепления доверия между сторонами, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T21:05:00+03:00
2025-05-23T21:05:00+03:00
в мире
россия
украина
турция
реджеп тайип эрдоган
педро санчес
владимир мединский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137546/47/1375464779_0:140:2000:1265_1920x0_80_0_0_722bb53037ebbf2e6dfed956c5d19167.jpg
СТАМБУЛ, 23 мая - РИА Новости. Обмен пленными между РФ и Украиной - это важный шаг для укрепления доверия между сторонами, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган в пятницу принял испанского премьер-министра Педро Санчеса и заявил, что Турция продолжит свои усилия по прекращению украинского конфликта. "Эрдоган заявил, что Турция считает такие вопросы, как обмен пленными, обсуждавшийся на переговорах между Украиной и РФ в Стамбуле, как важный шаг по укреплению доверия. По словам президента, нельзя упускать возможность для прекращения конфликта", - говорится в сообщении администрации турецкого лидера. Также Эрдоган заявил Санчесу, что Анкара ожидает конструктивных шагов от Евросоюза в плане присоединения Турции к ЕС и намерена увеличить товарооборот с Испанией. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал тогда масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. В пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица сейчас находятся в Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, отмечало МО РФ. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.
https://ria.ru/20250522/sovbez-2018531249.html
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018768473.html
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137546/47/1375464779_64:0:1936:1404_1920x0_80_0_0_e819a4d99bab93b42b76702c70ec1fa1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, педро санчес, владимир мединский, вооруженные силы украины, евросоюз, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Педро Санчес, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Эрдоган высказался об обмене пленными между Россией и Украиной

Эрдоган назвал обмен пленными между Россией и Украиной важным шагом

© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin BulbulПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin Bulbul
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 23 мая - РИА Новости. Обмен пленными между РФ и Украиной - это важный шаг для укрепления доверия между сторонами, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган в пятницу принял испанского премьер-министра Педро Санчеса и заявил, что Турция продолжит свои усилия по прекращению украинского конфликта.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Турция продолжит посредничество между Россией и Украиной, заявил Совбез
22 мая, 19:12
"Эрдоган заявил, что Турция считает такие вопросы, как обмен пленными, обсуждавшийся на переговорах между Украиной и РФ в Стамбуле, как важный шаг по укреплению доверия. По словам президента, нельзя упускать возможность для прекращения конфликта", - говорится в сообщении администрации турецкого лидера.
Также Эрдоган заявил Санчесу, что Анкара ожидает конструктивных шагов от Евросоюза в плане присоединения Турции к ЕС и намерена увеличить товарооборот с Испанией.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал тогда масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
В пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица сейчас находятся в Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, отмечало МО РФ. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.
Возвращение гражданских лиц из украинского плена - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Минобороны показало видео возвращения гражданских лиц из украинского плена
Вчера, 19:39
 
В миреРоссияУкраинаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганПедро СанчесВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныЕвросоюзПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала