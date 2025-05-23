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Эрдоган высказался об обмене пленными между Россией и Украиной

Эрдоган высказался об обмене пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 23.05.2025

Эрдоган высказался об обмене пленными между Россией и Украиной

Обмен пленными между РФ и Украиной - это важный шаг для укрепления доверия между сторонами, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T21:05:00+03:00

2025-05-23T21:05:00+03:00

2025-05-23T21:05:00+03:00

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СТАМБУЛ, 23 мая - РИА Новости. Обмен пленными между РФ и Украиной - это важный шаг для укрепления доверия между сторонами, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган в пятницу принял испанского премьер-министра Педро Санчеса и заявил, что Турция продолжит свои усилия по прекращению украинского конфликта. "Эрдоган заявил, что Турция считает такие вопросы, как обмен пленными, обсуждавшийся на переговорах между Украиной и РФ в Стамбуле, как важный шаг по укреплению доверия. По словам президента, нельзя упускать возможность для прекращения конфликта", - говорится в сообщении администрации турецкого лидера. Также Эрдоган заявил Санчесу, что Анкара ожидает конструктивных шагов от Евросоюза в плане присоединения Турции к ЕС и намерена увеличить товарооборот с Испанией. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал тогда масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. В пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица сейчас находятся в Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, отмечало МО РФ. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.

https://ria.ru/20250522/sovbez-2018531249.html

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