https://ria.ru/20250523/uchenye-2018692885.html

Российские ученые нашли способ лечения стафилококковой инфекции

Российские ученые нашли способ лечения стафилококковой инфекции - РИА Новости, 23.05.2025

Российские ученые нашли способ лечения стафилококковой инфекции

Российские ученые выделили из почвы Антарктиды бактерии, которые могут помочь в создании новых, более эффективных препаратов для лечения стафилококковой... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T15:15:00+03:00

2025-05-23T15:15:00+03:00

2025-05-23T17:13:00+03:00

здоровье - общество

антарктида

россия

земля

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

совет федерации рф

снг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Российские ученые выделили из почвы Антарктиды бактерии, которые могут помочь в создании новых, более эффективных препаратов для лечения стафилококковой инфекции, сообщил глава Минприроды Александр Козлов на пленарном заседании XI Невского международного экологического конгресса. Министр отметил, что здравоохранение во всем мире сталкивается с тем, что инфекции перестают реагировать на привычные препараты, поэтому нужно искать новые антибактериальные средства. "Во время предыдущих экспедиций специалисты выделили из антарктической почвы бактерии (продуценты антимикробных соединений). Эксперименты признали, что два штамма перспективны для лечения стафилококковой инфекции", — сказал Козлов. Он отметил, что вся работа, которую российские специалисты ведут в Антарктиде, признается международным научным сообществом."Белый континент — это территория, где Земля открывает свои тайны не политикам, а ученым", — подчеркнул министр. Невский международный экологический конгресс проводится в Санкт-Петербурге с 2008 года. В этом году он проходит c 22 по 23 мая. Организаторами форума выступают правительство России, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская ассамблея государств СНГ.

https://ria.ru/20250515/rossija-2017113201.html

https://ria.ru/20250505/tuberkulez-2014984015.html

антарктида

россия

земля

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здоровье - общество, антарктида, россия, земля, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), совет федерации рф, снг