https://ria.ru/20250523/ssha-2018787322.html

В США возобновили разработку месторождения по добыче урана и ванадия

В США возобновили разработку месторождения по добыче урана и ванадия - РИА Новости, 24.05.2025

В США возобновили разработку месторождения по добыче урана и ванадия

Власти США одобрили возобновление разработки месторождения по добыче урана и ванадия в штате Юта для снижения зависимости от импортных поставок обоих минералов... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-23T22:58:00+03:00

2025-05-23T22:58:00+03:00

2025-05-24T10:38:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Власти США одобрили возобновление разработки месторождения по добыче урана и ванадия в штате Юта для снижения зависимости от импортных поставок обоих минералов для американского атомного флота, энергетики и авиации, сообщили в пятницу в министерстве внутренних дел страны. "Министерство внутренних дел США дало зеленый свет урановому и ванадиевому руднику Velvet-Wood в округе Сан-Хуан, штат Юта. Это первый в стране проект, одобренный в рамках новой ускоренной 14-дневной процедуры экологической экспертизы, инициированной в ответ на чрезвычайную ситуацию в энергетической сфере, объявленную президентом (Соединенных Штатов) Дональдом Трампом", - говорится в опубликованном заявлении министерства. Как указано в релизе, разработка месторождения позволит создать новые рабочие места и инфраструктуру. В МВД подчеркнули, что США "жизненно необходим" уран для обеспечения работы АЭС, подводных лодок ВМС и авианосцев, а ванадий требуется для использования в сплавах с титаном в гражданской и военной авиации. "Упрощая процесс рассмотрения критически важных проектов по добыче полезных ископаемых, таких, как Velvet-Wood, мы снижаем зависимость от иностранных противников и обеспечиваем наши военные, медицинские и энергетические секторы ресурсами, необходимыми для процветания", - отмечается в комментарии министра внутренних дел США Дага Бургума в рамках релиза. Также уточняется, что на сегодняшний день Штаты "сильно" зависят от иностранных поставок обоих металлов, закупая их у России, Казахстана, Узбекистана, Китая, ЮАР и Бразилии.

https://ria.ru/20250523/tramp-2018784866.html

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сша, юта, сан-хуан (аргентина), дональд трамп, в мире