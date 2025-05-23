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В США возобновили разработку месторождения по добыче урана и ванадия - РИА Новости, 24.05.2025
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22:58 23.05.2025 (обновлено: 10:38 24.05.2025)
https://ria.ru/20250523/ssha-2018787322.html
В США возобновили разработку месторождения по добыче урана и ванадия
В США возобновили разработку месторождения по добыче урана и ванадия - РИА Новости, 24.05.2025
В США возобновили разработку месторождения по добыче урана и ванадия
Власти США одобрили возобновление разработки месторождения по добыче урана и ванадия в штате Юта для снижения зависимости от импортных поставок обоих минералов... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-23T22:58:00+03:00
2025-05-24T10:38:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Власти США одобрили возобновление разработки месторождения по добыче урана и ванадия в штате Юта для снижения зависимости от импортных поставок обоих минералов для американского атомного флота, энергетики и авиации, сообщили в пятницу в министерстве внутренних дел страны. "Министерство внутренних дел США дало зеленый свет урановому и ванадиевому руднику Velvet-Wood в округе Сан-Хуан, штат Юта. Это первый в стране проект, одобренный в рамках новой ускоренной 14-дневной процедуры экологической экспертизы, инициированной в ответ на чрезвычайную ситуацию в энергетической сфере, объявленную президентом (Соединенных Штатов) Дональдом Трампом", - говорится в опубликованном заявлении министерства. Как указано в релизе, разработка месторождения позволит создать новые рабочие места и инфраструктуру. В МВД подчеркнули, что США "жизненно необходим" уран для обеспечения работы АЭС, подводных лодок ВМС и авианосцев, а ванадий требуется для использования в сплавах с титаном в гражданской и военной авиации. "Упрощая процесс рассмотрения критически важных проектов по добыче полезных ископаемых, таких, как Velvet-Wood, мы снижаем зависимость от иностранных противников и обеспечиваем наши военные, медицинские и энергетические секторы ресурсами, необходимыми для процветания", - отмечается в комментарии министра внутренних дел США Дага Бургума в рамках релиза. Также уточняется, что на сегодняшний день Штаты "сильно" зависят от иностранных поставок обоих металлов, закупая их у России, Казахстана, Узбекистана, Китая, ЮАР и Бразилии.
https://ria.ru/20250523/tramp-2018784866.html
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сша, юта, сан-хуан (аргентина), дональд трамп, в мире
США, Юта, Сан-Хуан (Аргентина), Дональд Трамп, В мире
В США возобновили разработку месторождения по добыче урана и ванадия

МВД США одобрило возобновление добычи урана и ванадия в штате Юта

© AP Photo / Rick BowmerПредупреждающий знак на объекте EnergySolutions в Клайве, штат Юта
Предупреждающий знак на объекте EnergySolutions в Клайве, штат Юта - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Rick Bowmer
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Власти США одобрили возобновление разработки месторождения по добыче урана и ванадия в штате Юта для снижения зависимости от импортных поставок обоих минералов для американского атомного флота, энергетики и авиации, сообщили в пятницу в министерстве внутренних дел страны.
"Министерство внутренних дел США дало зеленый свет урановому и ванадиевому руднику Velvet-Wood в округе Сан-Хуан, штат Юта. Это первый в стране проект, одобренный в рамках новой ускоренной 14-дневной процедуры экологической экспертизы, инициированной в ответ на чрезвычайную ситуацию в энергетической сфере, объявленную президентом (Соединенных Штатов) Дональдом Трампом", - говорится в опубликованном заявлении министерства.
Как указано в релизе, разработка месторождения позволит создать новые рабочие места и инфраструктуру. В МВД подчеркнули, что США "жизненно необходим" уран для обеспечения работы АЭС, подводных лодок ВМС и авианосцев, а ванадий требуется для использования в сплавах с титаном в гражданской и военной авиации.
"Упрощая процесс рассмотрения критически важных проектов по добыче полезных ископаемых, таких, как Velvet-Wood, мы снижаем зависимость от иностранных противников и обеспечиваем наши военные, медицинские и энергетические секторы ресурсами, необходимыми для процветания", - отмечается в комментарии министра внутренних дел США Дага Бургума в рамках релиза.
Также уточняется, что на сегодняшний день Штаты "сильно" зависят от иностранных поставок обоих металлов, закупая их у России, Казахстана, Узбекистана, Китая, ЮАР и Бразилии.
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СШАЮтаСан-Хуан (Аргентина)Дональд ТрампВ мире
 
 
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