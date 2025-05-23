https://ria.ru/20250523/prazdnik-2015921056.html

9 мая: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 9 мая в России и в мире по календарю

9 мая: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

9 мая 2025 года в России отмечается 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, а в ряде европейских стран празднуют День Европы. В мире стартуют... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T08:51:00+03:00

2025-05-23T08:51:00+03:00

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9 мая 2025 года в России отмечается 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, а в ряде европейских стран празднуют День Европы. В мире стартуют различные фестивали: в Канаде это праздник весны – Фестиваль тюльпанов, а в Таиланде Бун банг фай – Фестиваль ракет. Какие еще международные, профессиональные и религиозные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России9 мая в России, бывших советских республиках и ряде европейских стран отмечается День Победы в Великой Отечественной войне над фашистской Германией – один из самых значимых праздников для граждан нашей страны. Традиционно в эту дату проходит акция памяти Бессмертный полк, торжественный военный парад Победы на Красной площади и другие праздничные мероприятия: фестивали, выставки, концерты. Профессиональных праздников 9 мая в календаре нет.Церковный праздник9 мая 2025 года православные христиане отмечают день поминовения усопших воинов и всех страдальчески скончавшихся в годы Великой Отечественной войны. Это особый день почтения памяти воинов.В этот день чтят память:Народный праздникВ народе 9 мая получил название День Глафиры-горошницы. В эту дату по традиции сеют горох, а также готовят различные блюда с горохом: кашу или гороховый суп. Согласно поверьям, если ласточка под крышей свила гнездо, то это добрый знак, а для семейных пар это сулило прибавление в семействе. Нельзя в этот день стричь волосы, чтобы не навредить здоровью. Под запретом также сватовство и свадебные торжества. Считалось, что союз будет недолгим, а супруги неверными.Какой сегодня праздник в миреВ ряде европейских стран, прежде всего в странах Европейского союза (ЕС), ежегодно 9 мая празднуют День Европы (Europe Day). Торжество европейской интеграции и солидарности призвано просвещать граждан государств-членов ЕС и жителей всего мирах о преимуществах Евросоюза. Праздник был учрежден в эту дату в связи с Декларацией Шумана. В 1950 году Робер Шуман, глава МИД Франции, заявил о создании европейского наднационального органа по надзору за совместным производством стали и угля западноевропейских стран, что и легло в основу последующей европейской интеграции.9 мая 2025 года в Таиланде стартует Фестиваль ракет, или Бун Банг Фай. Он ежегодно проводится во второй уикенд мая перед началом сезона муссонных дождей. Ракеты имеют конструкцию из бамбука и пороха. Таким способом местные жители просят богов послать на землю обильные дожди, для полива высаженных зерновых культур.В Оттаве (Канада) с этого дня начинается Фестиваль тюльпанов (Canadian Tulip Festival). В 2025 году один из самых ярких цветочных праздников продлится 10 дней. Улицы города украсят тюльпаны разных сортов и цветов.Памятные даты в историиХроника важных событий, произошедших в мире 9 мая в разные годы:1754 – Бенджамин Франклин опубликовал первую американскую политическую карикатуру в "Пенсильванской газете".1876 – немецкий инженер Отто Николаус запустил сконструированный им четырехтактный двигатель внутреннего сгорания.1911 – российский ученый Борис Розинг провёл первую в мире телевизионную передачу.1924 – в Москве, в здании Английского клуба на Тверской, основан Музей Революции, ныне Музей современной истории России.1945 – в Москву доставлен Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. Вышел Указ Президиума ВС СССР об учреждении медали и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".1962 – первый полет совершил многоцелевой вертолет-кран "Sikorsky S-64 Skycrane".1964 – на киноэкраны во Франции вышел культовый фильм "Фантомас".1974 – открылся Пражский метрополитен.1994 – учрежден орден Жукова и медаль Жукова.1995 – в Москве состоялось торжественное открытие мемориального комплекса Победы на Поклонной горе.2006 – в России учреждено почетное звание "Город воинской славы".Кто из известных людей родился 9 маяВ этот день родились:1924 – Булат Окуджава, советский и российский поэт, бард, композитор, прозаик и сценарист.1949 – Билли Джоэл, американский певец, пианист, автор песен.1962 – Дейв Гаан, британский музыкант, вокалист британской группы "Depeche Mode".1964 – Каримжан Абдрахманов, советский боксёр, выступавший в первой наилегчайшей весовой категории.1967 – Федор Бондарчук, российский актер, режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий.1979 – Росарио Доусон, американская актриса, певица и писательница.1980 – Алексей Воевода, российский бобслеист, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, армрестлер, политик.1981 – Денис Пушилин, российский государственный и политический деятель, глава Донецкой Народной Республики.1990 – Слава КПСС (настоящее имя Вячеслав Машнов), российский рэпер, поэт, стример и баттл-рэпер.Именины9 мая именины отмечают: Василий, Глафира, Иван, Николай, Петр, Степан, Ян.

https://ria.ru/20250430/otdykh-1782611216.html

https://ria.ru/20250330/den_pobedy-1869492014.html

https://ria.ru/20250509/bessmertnyy_polk-2013485500.html

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