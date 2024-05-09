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Биография Булата Окуджавы

Биография Булата Окуджавы - РИА Новости, 09.05.2024

Биография Булата Окуджавы

Советский и российский поэт и прозаик Булат Шалвович Окуджава родился 9 мая 1924 года в Москве в семье партийных работников. Его отец – Шалва Окуджава – был по... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T00:18

2024-05-09T00:18

2024-05-09T00:18

справки

москва

булат окуджава

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Советский и российский поэт и прозаик Булат Шалвович Окуджава родился 9 мая 1924 года в Москве в семье партийных работников. Его отец – Шалва Окуджава – был по национальности грузином, мать – Ашхен Налбандян – армянкой.Большая часть детства будущего писателя прошла на Арбате, который стал отдельной темой в его творчестве – родная улица упоминается в более чем 30 стихотворениях Окуджавы.В 1934 году с родителями переехал в Нижний Тагил, где отца назначили первым секретарем городского комитета партии, а мать – секретарем райкома. В 1937 году родители Окуджавы были арестованы: отец по ложному обвинению был расстрелян, мать отправлена в лагеря, затем в ссылку, из которой вернулась лишь в 1947 году. Только во времена хрущевской оттепели родители Булата Окуджавы были реабилитированы. После ареста родителей мальчик остался с бабушкой в Москве, а в 1940 году переехал к родственникам в Тбилиси.В школьные годы, с 14-летнего возраста, начал работать: был сначала статистом и рабочим сцены в театре, потом слесарем, затем, в начале Великой Отечественной войны, – токарем на оборонном заводе.В 1942 году после окончания девятого класса средней школы ушел добровольцем на фронт. Служил в запасном минометном дивизионе, затем после двух месяцев обучения был отправлен на Северо-Кавказский фронт. Был минометчиком, потом радистом тяжелой артиллерии. Был ранен под городом Моздок.Будучи полковым запевалой, в 1943 году на фронте сочинил свою первую песню "Нам в холодных теплушках не спалось…". В 1945 году в красноармейской газете Закавказского фронта "Боец РККА" были опубликованы первые поэтические опыты Булата Окуджавы. В 1945 году Окуджава демобилизовался и вернулся в Тбилиси, где экстерном сдал экзамены за среднюю школу.В 1950 году окончил филологический факультет Тбилисского государственного университета, работал учителем – сначала в сельской школе в селе Шамордино Калужской области и в районном центре Высокиничи, потом в одной из средних школ Калуги. В Калуге Окуджава также стал сотрудничать с газетами "Знамя" и "Молодой ленинец" в качестве корреспондента и литературного сотрудника и печатать свои стихи.В 1956 году, после выхода в Калуге первого поэтического сборника "Лирика", Булат Окуджава переехал в Москву, где работал сначала заместителем редактора по отделу литературы в газете "Комсомольская правда", потом редактором в издательстве "Молодая гвардия", затем заведующим отделом поэзии в "Литературной газете". Принимал участие в работе литобъединения "Магистраль".В 1959 году в Москве вышел второй поэтический сборник поэта "Острова".В 1962 году, став членом Союза писателей СССР, Окуджава ушел со службы и полностью посвятил себя творческой деятельности. У него вышли такие поэтические сборники, как "Веселый барабанщик", "По дороге к Тинатин" (оба 1964), "Март великодушный" (1967), "Арбат, мой Арбат" (1976), "Стихотворения" (1984), "Посвящается вам" (1988), "Избранное" (1989), "Милости судьбы" (1993), "Зал ожидания", "Чаепитие на Арбате" (оба 1996). C 1960-х годов Окуджава много работал в жанре прозы. В 1961 году в альманахе "Тарусские страницы" была опубликована его первая повесть "Будь здоров, школяр", которая посвящена ушедшим на войну школьникам. Официальная критика не приняла это произведение за пацифистские мотивы в оценке переживаний молодого человека на войне. Однако в соавторстве с режиссером Владимиром Мотылем Окуджава написал по повести киносценарий, и в 1965 году на экраны вышел фильм "Женя, Женечка и "катюша". В том же году Окуджава в соавторстве с режиссером Петром Тодоровским создал еще один сценарий, который был посвящен военной теме – будням военного училища во время боевых действий. Этот сценарий лег в основу фильма "Верность" (1965).Великой Отечественной войне посвящены также такие произведения Окуджавы, как рассказы "Утро красит нежным светом" (1975), "Уроки музыки" (1985), "Заезжий музыкант" (1993).Портрет современной ему исторической эпохи Окуджава создал в повести "Новенький как с иголочки" (1962), рассказах "Частная жизнь Александра Пушкина..." (1976), "Девушка моей мечты" (1986), "Искусство кройки и житья" (1987), "Нечаянная радость" (1989), повести "Приключения секретного баптиста" (1984), рассказе "Подозрительный инструмент" (1988), семейной хронике "Упраздненный театр" (1989-1993) и др.Из осмысления современности вырос интерес Окуджавы к прошлому. Его перу принадлежат исторические романы "Глоток свободы" ("Бедный Авросимов") (1965-1968), "Мерси, или Похождения Шилова: Старинный водевиль" (1969-1970), "Путешествие дилетантов" (1971-1977), "Свидание с Бонапартом" (1983).Поэтические и прозаические произведения Окуджавы переведены на множество языков и изданы во многих странах мира.Окуджава – один из создателей и признанных патриархов жанра, получившего позднее название "авторская песня". С конца 1950-х годов он регулярно появлялся на большой сцене со стихотворениями-песнями. Широкую известность Окуджаве принесли песни "Вы слышите, грохочут сапоги", "Последний троллейбус", "Не бродяги, не пропойцы…", "Сентиментальный марш" ("Надежда, я вернусь тогда…", все 1957), "Песенка про Черного кота" (1957-1959), "Часовые любви на Смоленской стоят…", "До свидания, мальчики" (обе 1958), "Гори, огонь, гори", "Песенка об Арбате", "Бумажный солдатик" (все 1959), "Молитва Франсуа Вийона" (1963), "Союз друзей" ("Поднявший меч на наш союз…"), "Грузинская песня" ("Виноградную косточку в теплую землю зарою…", обе 1967), "Песенка о Моцарте" (1969), "Старинная солдатская песня" ("Отшумели песни нашего полка…", 1973), "Давайте восклицать, друг другом восхищаться…" (1975) и др. Всего в его репертуаре было более 200 песен.Более чем в 80 советских картинах звучат песни Булата Окуджавы – в фильмах "Белое солнце пустыни" (1969), "Соломенная шляпка" (1974), "Звезда пленительного счастья" (1975), "Покровские ворота" (1982) и др. Для фильма "Белорусский вокзал" (1970) была написана композиция "Нам нужна одна победа", которая вскоре стала одной из самых известных песен автора.В последние годы жизни Булат Окуджава был членом учредительного совета газеты "Московские новости", комиссии по вопросам помилования при президенте РФ, комиссии по государственным наградам при президенте РФ (сейчас комиссия при президенте РФ по государственным наградам), входил в общественный совет редакции журнала "Знамя" и др. 12 июня 1997 года Булат Окуджава скончался в одной из клиник Парижа. Согласно завещанию, был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.Творчество писателя было отмечено Государственной премией СССР (1991), международной премией Букера (1994) и др.За фронтовые заслуги Окуджава был награжден медалями "За оборону Кавказа" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".Окуджава был женат дважды. От первого брака с Галиной Смольяниновой у поэта был сын Игорь Окуджава (1954-1997). Вторая жена – племянница известного физика Льва Арцимовича – Ольга Арцимович. В настоящее время она возглавляет Государственный мемориальный музей Булата Окуджавы в Переделкине. Сын от второго брака Антон Окуджава – музыкант. С именем Булата Окуджавы связан ряд литературных мест на карте России. В 1999 году в Переделкине открылся Государственный мемориальный музей Булата Окуджавы. На Арбате, рядом с памятником Булату Окуджаве, открытым в 2002 году, создан культурный центр "Дом Булата на Арбате", в состав которого входят музей писателя, концертный и выставочный залы, музей кукол. Центр был создан по инициативе Фонда Булата Окуджавы. Фонд ежегодно проводит концерт в честь Окуджавы "Заезжий музыкант" в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве.В 2017 году в Нижнем Тагиле в доме, где жила семья Окуджавы в 1930-х годах, был открыт культурный центр "Дом Окуджавы" с музейной экспозицией. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, булат окуджава