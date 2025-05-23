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Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 23.05.2025
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10:36 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/opros-2018599566.html
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 23.05.2025
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, столько же (82%) заявили о доверии главе государства, следует из данных РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T10:36:00+03:00
2025-05-23T10:36:00+03:00
здоровье - общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
фонд "общественное мнение"
госдума рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, столько же (82%) заявили о доверии главе государства, следует из данных опроса ФОМ. Восемь из десяти (82%) считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 6% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Кроме того, 82% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 9% респондентов, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ. Более половины (56%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 22% респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 58% граждан, 9% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (48%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 7% - за КПРФ, 2% - за партию "Новые люди", 3% - за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 16-18 мая 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20250522/rossijane-2018457020.html
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здоровье - общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

ФОМ: восемьдесят два процента россиян скорее хорошо оценивают работу Путина

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, столько же (82%) заявили о доверии главе государства, следует из данных опроса ФОМ.
Восемь из десяти (82%) считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 6% опрошенных придерживаются противоположного мнения.
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Кроме того, 82% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 9% респондентов, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ.
Более половины (56%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 22% респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 58% граждан, 9% опрошенных придерживаются противоположного мнения.
Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (48%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 7% - за КПРФ, 2% - за партию "Новые люди", 3% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 16-18 мая 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ.
Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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