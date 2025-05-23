https://ria.ru/20250523/moskva-2018604298.html

Новые пассажирские вагоны начнут курсировать между Москвой и Петербургом

Новые пассажирские вагоны начнут курсировать между Москвой и Петербургом - РИА Новости, 23.05.2025

Новые пассажирские вагоны начнут курсировать между Москвой и Петербургом

Новые пассажирские вагоны с более длинными полками осенью 2025 года начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил гендиректор РЖД Олег... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T10:58:00+03:00

2025-05-23T10:58:00+03:00

2025-05-23T10:58:00+03:00

экономика

москва

олег белозеров

михаил мишустин

владимир путин

ржд

трансмашхолдинг

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Новые пассажирские вагоны с более длинными полками осенью 2025 года начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Это было озвучено на встрече главы компании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Белозеров в 2024 году на встрече с президентом России Владимиром Путиным анонсировал новый пассажирский вагон габарита Т с полками длиной 2 метра вместо привычных 1,83 метра и более широкими проходами. В РЖД тогда уточняли РИА Новости, что речь идет о купе. "Трансмашхолдинг" в конце 2024 года сообщил, что построил для РЖД такой новый вагон, а 20 мая - о получении сертификата соответствия на него. "Наши партнеры - машиностроители железнодорожные получили сертификат соответствия на вагон габарита Т. Он шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра. Это означает что полки будут удобнее и, соответственно, можно будет удобнее будет располагаться в таком вагоне. Тридцать восемь вагонов осенью начнут курсировать на Москве - Санкт-Петербург", - доложил Мишустину глава РЖД.

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