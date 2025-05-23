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Новые пассажирские вагоны начнут курсировать между Москвой и Петербургом - РИА Новости, 23.05.2025
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10:58 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/moskva-2018604298.html
Новые пассажирские вагоны начнут курсировать между Москвой и Петербургом
Новые пассажирские вагоны начнут курсировать между Москвой и Петербургом - РИА Новости, 23.05.2025
Новые пассажирские вагоны начнут курсировать между Москвой и Петербургом
Новые пассажирские вагоны с более длинными полками осенью 2025 года начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил гендиректор РЖД Олег... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T10:58:00+03:00
2025-05-23T10:58:00+03:00
экономика
москва
олег белозеров
михаил мишустин
владимир путин
ржд
трансмашхолдинг
санкт-петербург
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Новые пассажирские вагоны с более длинными полками осенью 2025 года начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Это было озвучено на встрече главы компании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Белозеров в 2024 году на встрече с президентом России Владимиром Путиным анонсировал новый пассажирский вагон габарита Т с полками длиной 2 метра вместо привычных 1,83 метра и более широкими проходами. В РЖД тогда уточняли РИА Новости, что речь идет о купе. "Трансмашхолдинг" в конце 2024 года сообщил, что построил для РЖД такой новый вагон, а 20 мая - о получении сертификата соответствия на него. "Наши партнеры - машиностроители железнодорожные получили сертификат соответствия на вагон габарита Т. Он шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра. Это означает что полки будут удобнее и, соответственно, можно будет удобнее будет располагаться в таком вагоне. Тридцать восемь вагонов осенью начнут курсировать на Москве - Санкт-Петербург", - доложил Мишустину глава РЖД.
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экономика, москва, олег белозеров, михаил мишустин, владимир путин, ржд, трансмашхолдинг, санкт-петербург
Экономика, Москва, Олег Белозеров, Михаил Мишустин, Владимир Путин, РЖД, Трансмашхолдинг, Санкт-Петербург
Новые пассажирские вагоны начнут курсировать между Москвой и Петербургом

Осенью 2025 года между Москвой и Петербургом начнут курсировать новые вагоны

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пассажирский поезд. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Новые пассажирские вагоны с более длинными полками осенью 2025 года начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
Это было озвучено на встрече главы компании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Белозеров в 2024 году на встрече с президентом России Владимиром Путиным анонсировал новый пассажирский вагон габарита Т с полками длиной 2 метра вместо привычных 1,83 метра и более широкими проходами. В РЖД тогда уточняли РИА Новости, что речь идет о купе. "Трансмашхолдинг" в конце 2024 года сообщил, что построил для РЖД такой новый вагон, а 20 мая - о получении сертификата соответствия на него.
"Наши партнеры - машиностроители железнодорожные получили сертификат соответствия на вагон габарита Т. Он шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра. Это означает что полки будут удобнее и, соответственно, можно будет удобнее будет располагаться в таком вагоне. Тридцать восемь вагонов осенью начнут курсировать на Москве - Санкт-Петербург", - доложил Мишустину глава РЖД.
Пассажиры на перроне Казанского вокзала - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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ЭкономикаМоскваОлег БелозеровМихаил МишустинВладимир ПутинРЖДТрансмашхолдингСанкт-Петербург
 
 
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