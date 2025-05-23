https://ria.ru/20250523/more-2018568106.html

Глава Росводресурсов назвал причину обмеления Каспийского моря

Глава Росводресурсов назвал причину обмеления Каспийского моря - РИА Новости, 23.05.2025

Глава Росводресурсов назвал причину обмеления Каспийского моря

Обмеление Каспийского моря — следствие изменения климата, оно не связано с регулированием стока воды на Волге, для решения проблемы нужны усилия всех пяти... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T03:34:00+03:00

2025-05-23T03:34:00+03:00

2025-05-23T06:15:00+03:00

каспийское море

санкт-петербург

россия

дмитрий кириллов

совет федерации рф

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

снг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Обмеление Каспийского моря — следствие изменения климата, оно не связано с регулированием стока воды на Волге, для решения проблемы нужны усилия всех пяти стран, граничащих с водоемом, заявил журналистам глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. "Понятно, что самое простое в теме обмеления Каспийского моря — это свалить все на Волгу и регулирование водохранилищ. Но это не совсем так, или даже совсем не так. Там много факторов, в том числе осадки, климатические изменения, изменения температуры и, как следствие, увеличение испарений с самой поверхности моря", — ответил Кириллов на вопрос РИА Новости в кулуарах Невского международного экологического конгресса. Он отметил, что для решения проблемы обмеления Каспийского моря необходимы совместные усилия стран, граничащих с водоемом. "Меры по адаптации многогранные. Это касается и прибрежных территорий, и вопросов опустынивания, и, естественно, устойчивого управления водными ресурсами", — добавил глава Росводресурсов. Кириллов подчеркнул, что устойчивое регулирование стоков должно поддерживаться не только на Волге, поскольку в Каспийское море впадает около 30 рек, протекающих в пяти странах. XI Невский международный экологический конгресс (НМЭК) проходит 22-23 мая в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская ассамблея (МПА) государств СНГ.

https://ria.ru/20250419/volga-2012225519.html

https://ria.ru/20241202/tank-1986891669.html

каспийское море

санкт-петербург

россия

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каспийское море, санкт-петербург, россия, дмитрий кириллов, совет федерации рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), снг