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Глава Росводресурсов назвал причину обмеления Каспийского моря - РИА Новости, 23.05.2025
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03:34 23.05.2025 (обновлено: 06:15 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/more-2018568106.html
Глава Росводресурсов назвал причину обмеления Каспийского моря
Глава Росводресурсов назвал причину обмеления Каспийского моря - РИА Новости, 23.05.2025
Глава Росводресурсов назвал причину обмеления Каспийского моря
Обмеление Каспийского моря — следствие изменения климата, оно не связано с регулированием стока воды на Волге, для решения проблемы нужны усилия всех пяти... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T03:34:00+03:00
2025-05-23T06:15:00+03:00
каспийское море
санкт-петербург
россия
дмитрий кириллов
совет федерации рф
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
снг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Обмеление Каспийского моря — следствие изменения климата, оно не связано с регулированием стока воды на Волге, для решения проблемы нужны усилия всех пяти стран, граничащих с водоемом, заявил журналистам глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. "Понятно, что самое простое в теме обмеления Каспийского моря — это свалить все на Волгу и регулирование водохранилищ. Но это не совсем так, или даже совсем не так. Там много факторов, в том числе осадки, климатические изменения, изменения температуры и, как следствие, увеличение испарений с самой поверхности моря", — ответил Кириллов на вопрос РИА Новости в кулуарах Невского международного экологического конгресса. Он отметил, что для решения проблемы обмеления Каспийского моря необходимы совместные усилия стран, граничащих с водоемом. "Меры по адаптации многогранные. Это касается и прибрежных территорий, и вопросов опустынивания, и, естественно, устойчивого управления водными ресурсами", — добавил глава Росводресурсов. Кириллов подчеркнул, что устойчивое регулирование стоков должно поддерживаться не только на Волге, поскольку в Каспийское море впадает около 30 рек, протекающих в пяти странах. XI Невский международный экологический конгресс (НМЭК) проходит 22-23 мая в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская ассамблея (МПА) государств СНГ.
https://ria.ru/20250419/volga-2012225519.html
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каспийское море, санкт-петербург, россия, дмитрий кириллов, совет федерации рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), снг
Каспийское море, Санкт-Петербург, Россия, Дмитрий Кириллов, Совет Федерации РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), СНГ
Глава Росводресурсов назвал причину обмеления Каспийского моря

Глава Росводресурсов Кириллов: Каспийское море мелеет из-за климата

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкНабережная в Каспийске
Набережная в Каспийске - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Набережная в Каспийске. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Обмеление Каспийского моря — следствие изменения климата, оно не связано с регулированием стока воды на Волге, для решения проблемы нужны усилия всех пяти стран, граничащих с водоемом, заявил журналистам глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
"Понятно, что самое простое в теме обмеления Каспийского моря — это свалить все на Волгу и регулирование водохранилищ. Но это не совсем так, или даже совсем не так. Там много факторов, в том числе осадки, климатические изменения, изменения температуры и, как следствие, увеличение испарений с самой поверхности моря", — ответил Кириллов на вопрос РИА Новости в кулуарах Невского международного экологического конгресса.
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Он отметил, что для решения проблемы обмеления Каспийского моря необходимы совместные усилия стран, граничащих с водоемом.
"Меры по адаптации многогранные. Это касается и прибрежных территорий, и вопросов опустынивания, и, естественно, устойчивого управления водными ресурсами", — добавил глава Росводресурсов.
Кириллов подчеркнул, что устойчивое регулирование стоков должно поддерживаться не только на Волге, поскольку в Каспийское море впадает около 30 рек, протекающих в пяти странах.
XI Невский международный экологический конгресс (НМЭК) проходит 22-23 мая в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская ассамблея (МПА) государств СНГ.
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