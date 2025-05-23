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Путин подписал закон об эксперименте по регистрации мигрантов в приложении - РИА Новости, 23.05.2025
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15:43 23.05.2025 (обновлено: 15:44 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/migranty-2018708315.html
Путин подписал закон об эксперименте по регистрации мигрантов в приложении
Путин подписал закон об эксперименте по регистрации мигрантов в приложении - РИА Новости, 23.05.2025
Путин подписал закон об эксперименте по регистрации мигрантов в приложении
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий проведение в 2025-2029 годах в Москве и области эксперимента по регистрации мигрантов на учёт... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:43:00+03:00
2025-05-23T15:44:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий проведение в 2025-2029 годах в Москве и области эксперимента по регистрации мигрантов на учёт через мобильное приложение, которое также будет собирать информацию о геолокации иностранных граждан.Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Законом устанавливается проведение в Москве и Московской области с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года эксперимента по внедрению дополнительных механизмов учёта иностранных граждан, пребывающих в РФ.В круг лиц, подлежащих учёту, будут входить трудовые мигранты, прибывшие в РФ в безвизовом порядке и имеющие право на работу как основании патента, так и без разрешения на работу или патента. Также учёту будут подлежать мигранты, прибывшие в РФ не с целью осуществления трудовой деятельности, но изменившие цель визита в РФ, а также мигранты, пребывающие на территории пилотных субъектов более 90 дней при условии прибытия ими в РФ не в трудовых целях. Для отдельных категорий иностранных граждан, таких как главы дипломатических представительств и консульских учреждений, а также члены их семей, граждане Белоруссии, владельцы дипломатических и служебных паспортов и другие, установлены исключения.Целями эксперимента являются апробация средств и способов фиксации и обобщения сведений о мигрантах и об их перемещениях, определение эффективности дополнительных механизмов соответствующего учета, а также формирование предложение о внесений изменений в миграционное законодательство РФ. Органами власти, уполномоченными на проведение эксперимента, являются МВД РФ (координатор эксперимента), высшие исполнительные органы власти Москвы и области.Так, согласно закону, иностранные граждане-участники эксперимента подлежат учёту иностранного гражданина, который осуществляется территориальным органом МВД. Иностранные граждане при обращении в организацию по вопросам получения госуслуг в сфере миграции, дактилоскопической регистрации и фотографирования должны будут зарегистрироваться в специализированном мобильном приложении, предоставить согласие на обработку персональных данных, а также направлять в МВД РФ сообщение о месте своего фактического нахождения при помощи данного приложения. Кроме того, участники эксперимента должны будут информировать МВД РФ при изменении места фактического нахождения в течение трёх дней при помощи этого приложения.Также определяются основания снятия иностранного гражданина с учета по адресу уполномоченной Москвой организации. Одним из таких оснований предусматривается отсутствие сведений о геолокации устройства мигранта более 3 рабочих дней с даты последнего мониторинга. В этом случае сведения об иностранном гражданине, при отсутствии законных оснований для его пребывания в России, будут включаться в реестр контролируемых лиц.Законом предоставляется возможность в определенных субъектах трудовым мигрантам, получившим патент на территории одного региона, работать на территории другого, а работодателям - право привлекать для работы иностранных граждан, получивших патент на территории иного субъекта. Обязательным условием такого привлечения иностранных специалистов будет наличие соответствующего соглашения. Право заключать соглашения между собой будет предоставлено высшим должностным лицам Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
https://ria.ru/20250513/migranty-2016692134.html
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общество, москва
Общество, Москва
Путин подписал закон об эксперименте по регистрации мигрантов в приложении

Путин подписал закон о регистрации мигрантов в Москве и области через приложение

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРейд по проверке документов у мигрантов
Рейд по проверке документов у мигрантов - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Рейд по проверке документов у мигрантов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий проведение в 2025-2029 годах в Москве и области эксперимента по регистрации мигрантов на учёт через мобильное приложение, которое также будет собирать информацию о геолокации иностранных граждан.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Законом устанавливается проведение в Москве и Московской области с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года эксперимента по внедрению дополнительных механизмов учёта иностранных граждан, пребывающих в РФ.
В круг лиц, подлежащих учёту, будут входить трудовые мигранты, прибывшие в РФ в безвизовом порядке и имеющие право на работу как основании патента, так и без разрешения на работу или патента. Также учёту будут подлежать мигранты, прибывшие в РФ не с целью осуществления трудовой деятельности, но изменившие цель визита в РФ, а также мигранты, пребывающие на территории пилотных субъектов более 90 дней при условии прибытия ими в РФ не в трудовых целях. Для отдельных категорий иностранных граждан, таких как главы дипломатических представительств и консульских учреждений, а также члены их семей, граждане Белоруссии, владельцы дипломатических и служебных паспортов и другие, установлены исключения.
Целями эксперимента являются апробация средств и способов фиксации и обобщения сведений о мигрантах и об их перемещениях, определение эффективности дополнительных механизмов соответствующего учета, а также формирование предложение о внесений изменений в миграционное законодательство РФ. Органами власти, уполномоченными на проведение эксперимента, являются МВД РФ (координатор эксперимента), высшие исполнительные органы власти Москвы и области.
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Так, согласно закону, иностранные граждане-участники эксперимента подлежат учёту иностранного гражданина, который осуществляется территориальным органом МВД. Иностранные граждане при обращении в организацию по вопросам получения госуслуг в сфере миграции, дактилоскопической регистрации и фотографирования должны будут зарегистрироваться в специализированном мобильном приложении, предоставить согласие на обработку персональных данных, а также направлять в МВД РФ сообщение о месте своего фактического нахождения при помощи данного приложения. Кроме того, участники эксперимента должны будут информировать МВД РФ при изменении места фактического нахождения в течение трёх дней при помощи этого приложения.
Также определяются основания снятия иностранного гражданина с учета по адресу уполномоченной Москвой организации. Одним из таких оснований предусматривается отсутствие сведений о геолокации устройства мигранта более 3 рабочих дней с даты последнего мониторинга. В этом случае сведения об иностранном гражданине, при отсутствии законных оснований для его пребывания в России, будут включаться в реестр контролируемых лиц.
Законом предоставляется возможность в определенных субъектах трудовым мигрантам, получившим патент на территории одного региона, работать на территории другого, а работодателям - право привлекать для работы иностранных граждан, получивших патент на территории иного субъекта. Обязательным условием такого привлечения иностранных специалистов будет наличие соответствующего соглашения. Право заключать соглашения между собой будет предоставлено высшим должностным лицам Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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