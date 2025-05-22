https://ria.ru/20250522/volodin-2018499186.html
Володин прокомментировал предложение КПРФ переименовать Волгоград
Володин прокомментировал предложение КПРФ переименовать Волгоград - РИА Новости, 22.05.2025
Володин прокомментировал предложение КПРФ переименовать Волгоград
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложение КПРФ переименовать Волгоград в Сталинград, призвал коммунистов покаяться, если они пересмотрели... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:15:00+03:00
2025-05-22T17:15:00+03:00
2025-05-22T17:15:00+03:00
волгоград
сталинград
ссср
вячеслав володин
госдума рф
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017788398_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_5df8d0990e7a36033d09d1e603c3d6a0.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложение КПРФ переименовать Волгоград в Сталинград, призвал коммунистов покаяться, если они пересмотрели свое отношение к Сталину. Володин подчеркнул, что власти СССР называли ряд объектов в честь Сталина, а затем переименовывали их обратно. "Но, взяли Симбирск, переименовали. Он говорит, правильно сделали. А взяли, назвали Царицын Сталинградом, а потом тоже переименовали. Кто делал? Молчите! Сами сделали. А сейчас говорите – верните! А зачем вы переименовали? Вы разочаровались в роли Сталина? Вы его осудили? Ну, тогда придерживайтесь этой линии! Но, если вы пересмотрели эту роль, тогда покайтесь", - сказал Володин на пленарном заседании, обращаясь к фракции КПРФ. Председатель Госдумы добавил, что памятники Ленину отнесены к памятникам федерального значения, их снос недопустим.
https://ria.ru/20250430/putin-2014477935.html
волгоград
сталинград
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017788398_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51a58e9099c3998b1d1ee64c8b73baf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, сталинград, ссср, вячеслав володин, госдума рф, кпрф
Волгоград, Сталинград, СССР, Вячеслав Володин, Госдума РФ, КПРФ
Володин прокомментировал предложение КПРФ переименовать Волгоград
Володин призвал КПРФ покаяться, если они пересмотрели отношение к Сталину