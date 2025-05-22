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Володин прокомментировал предложение КПРФ переименовать Волгоград

Володин прокомментировал предложение КПРФ переименовать Волгоград - РИА Новости, 22.05.2025

Володин прокомментировал предложение КПРФ переименовать Волгоград

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложение КПРФ переименовать Волгоград в Сталинград, призвал коммунистов покаяться, если они пересмотрели... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T17:15:00+03:00

2025-05-22T17:15:00+03:00

2025-05-22T17:15:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложение КПРФ переименовать Волгоград в Сталинград, призвал коммунистов покаяться, если они пересмотрели свое отношение к Сталину. Володин подчеркнул, что власти СССР называли ряд объектов в честь Сталина, а затем переименовывали их обратно. "Но, взяли Симбирск, переименовали. Он говорит, правильно сделали. А взяли, назвали Царицын Сталинградом, а потом тоже переименовали. Кто делал? Молчите! Сами сделали. А сейчас говорите – верните! А зачем вы переименовали? Вы разочаровались в роли Сталина? Вы его осудили? Ну, тогда придерживайтесь этой линии! Но, если вы пересмотрели эту роль, тогда покайтесь", - сказал Володин на пленарном заседании, обращаясь к фракции КПРФ. Председатель Госдумы добавил, что памятники Ленину отнесены к памятникам федерального значения, их снос недопустим.

https://ria.ru/20250430/putin-2014477935.html

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