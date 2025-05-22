https://ria.ru/20250522/ukraina-2018526191.html

"До дураков дойдет". В Киеве резко отреагировали на планы ЕС по Украине

"До дураков дойдет". В Киеве резко отреагировали на планы ЕС по Украине - РИА Новости, 22.05.2025

"До дураков дойдет". В Киеве резко отреагировали на планы ЕС по Украине

Решение ЕС по пошлинам на украинский сельскохозяйственный импорт показывает истинное отношение Брюсселя к Киеву, заявил депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T19:02:00+03:00

2025-05-22T19:02:00+03:00

2025-05-22T19:02:00+03:00

украина

киев

польша

александр дубинский

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

верховная рада украины

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Решение ЕС по пошлинам на украинский сельскохозяйственный импорт показывает истинное отношение Брюсселя к Киеву, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале."Очередное доказательство фейковой "европейской поддержки" — отмена торгового безвиза Украина/ЕС с 5 июня (возврат экспортных пошлин). Так хотели помочь, так хотели, что срежут экспорт в ЕС примерно на 5 млрд € в год. Когда уже до местных дураков дойдет, что они всего лишь "биотопливо", — написал он.По данным Financial Times, Евросоюз готовится ввести повышенные пошлины на импорт украинской продукции с 6 июня, они коснутся некоторых сельскохозяйственных товаров. Как утверждают источники FT, это решение приняли под давлением Польши, которая возглавила кампанию по защите фермеров ЕС.Как пишет Euractiv, агропродовольственный сектор Украины готовится "к многомиллиардному удару". По предварительным оценкам, годовой доход Киева сократится на 3,5 миллиарда евро.ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта.В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

https://ria.ru/20250522/es-2018450159.html

https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html

украина

киев

польша

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украина, киев, польша, александр дубинский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, верховная рада украины, украинское зерно