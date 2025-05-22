https://ria.ru/20250522/turtsija-2018545311.html

Турция ожидает, что Баку и Ереван подпишут мирный договор

Турция ожидает, что Баку и Ереван подпишут мирный договор - РИА Новости, 22.05.2025

Турция ожидает, что Баку и Ереван подпишут мирный договор

Турция ожидает, что условия сложатся подходящим образом, чтобы Баку и Ереван могли подписать мирный договор, заявил в четверг турецкий совет по безопасности. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T21:02:00+03:00

2025-05-22T21:02:00+03:00

2025-05-22T21:02:00+03:00

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СТАМБУЛ, 22 мая - РИА Новости. Турция ожидает, что условия сложатся подходящим образом, чтобы Баку и Ереван могли подписать мирный договор, заявил в четверг турецкий совет по безопасности. Заседание совета прошло в четверг под руководством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. "Участники заседания отметили удовлетворенность тем, что Азербайджан и Армения достигли консенсуса по проекту мирного договора, вновь заявили, что ожидают обеспечения условий, необходимых для установления окончательного мира, результаты которого будут выгодны всем сторонам региона", - говорится в опубликованном по итогам турецкого совбеза заявлении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник выразил надежду на то, что армянская сторона примет предъявленные со стороны Баку условия по мирному соглашению. Ранее МИД Азербайджана сообщал, что Баку требует от Еревана начать процесс ликвидации Минской группы ОБСЕ, а также исключить из конституции Армении "территориальные претензии к Азербайджану". Министерство иностранных дел Армении 13 марта подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. МИД Азербайджана также сообщил, что переговоры по тексту проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены. Армянский премьер Никол Пашинян 19 марта написал в соцсети, что готов поставить подпись под мирным договором с Азербайджаном. Двадцатого марта он заявил, что предложил президенту Азербайджана начать консультации по подписанию мирного соглашения между Ереваном и Баку.

https://ria.ru/20250320/pashinyan-2006109061.html

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в мире, азербайджан, баку, армения, реджеп тайип эрдоган, ильхам алиев, никол пашинян, обсе