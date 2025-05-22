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РЖД изучают возможность реализации проектов в Африке - РИА Новости, 22.05.2025
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10:56 22.05.2025 (обновлено: 11:37 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/rzhd-2018422145.html
РЖД изучают возможность реализации проектов в Африке
РЖД изучают возможность реализации проектов в Африке - РИА Новости, 22.05.2025
РЖД изучают возможность реализации проектов в Африке
РЖД изучают возможности по реализации железнодорожных проектов в Буркина-Фасо, Гане, ЮАР, ждут нормализации ситуации в Ливии, сообщил первый замгендиректора... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:56:00+03:00
2025-05-22T11:37:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. РЖД изучают возможности по реализации железнодорожных проектов в Буркина-Фасо, Гане, ЮАР, ждут нормализации ситуации в Ливии, сообщил первый замгендиректора компании Сергей Павлов. "В настоящее время изучаем возможности по реализации проектов строительства и модернизации железнодорожной инфраструктуры в отдельных странах. Именно это: Буркина-Фасо, Гана и ЮАР. И ждем нормализации ситуации в Ливии", - сказал Павлов в четверг на расширенном заседании экспертного совета по вопросам развития и поддержки всестороннего партнерства со странами Африки, проходящем в Госдуме.РЖД, перечислил первый замглавы компании, в этой сфере готовы предлагать африканским партнёрам весь комплекс услуг."Это от технического обоснования до строительства и поставок техники", - пояснил он.РЖД готовы обслуживать и строить железные дороги в других странах, в том числе в Африке, говорил в июле 2023 года гендиректор компании Олег Белозеров на форуме "Россия-Африка"."РЖД Интернешнл" ("дочка" РЖД) и министерство развития железных дорог Ганы летом 2023 года подписали меморандум о взаимопонимании в рамках форума "Россия - Африка". Российская компания сообщала, что документ подтверждает обоюдную готовность и заинтересованность сторон в сотрудничестве по совместной реализации железнодорожных проектов в Гане, а также намерение проработать форматы участия российской компании в выполнении работ.Что касается Ливии, то "Зарубежстройтехнология" ("дочка" РЖД) строила в Ливии скоростную железную дорогу Сирт-Бенгази стоимостью 2,2 миллиарда евро. Однако из-за беспорядков в этой стране в начале 2011 года работы были остановлены. В феврале 2018 года занимавший пост первого замгендиректора РЖД Александр Мишарин говорил в интервью РИА Новости, что компания рассматривает возможность возобновления строительства дороги в Ливии при условии компенсации расходов после остановки проекта в 2011 году.
https://ria.ru/20250522/rossija-2018371102.html
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буркина-фасо, гана, юар, сергей павлов, ржд, госдума рф, экономика, ливия, олег белозеров, александр мишарин
Буркина-Фасо, Гана, ЮАР, Сергей Павлов, РЖД, Госдума РФ, Экономика, Ливия, Олег Белозеров, Александр Мишарин
РЖД изучают возможность реализации проектов в Африке

РЖД изучают возможности по реализации проектов в Буркина-Фасо, Гане, ЮАР

© Flickr / Luke JonesЖелезная дорога. Архивное фото
Железная дорога. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Flickr / Luke Jones
Железная дорога. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. РЖД изучают возможности по реализации железнодорожных проектов в Буркина-Фасо, Гане, ЮАР, ждут нормализации ситуации в Ливии, сообщил первый замгендиректора компании Сергей Павлов.
"В настоящее время изучаем возможности по реализации проектов строительства и модернизации железнодорожной инфраструктуры в отдельных странах. Именно это: Буркина-Фасо, Гана и ЮАР. И ждем нормализации ситуации в Ливии", - сказал Павлов в четверг на расширенном заседании экспертного совета по вопросам развития и поддержки всестороннего партнерства со странами Африки, проходящем в Госдуме.

РЖД, перечислил первый замглавы компании, в этой сфере готовы предлагать африканским партнёрам весь комплекс услуг.
"Это от технического обоснования до строительства и поставок техники", - пояснил он.
РЖД готовы обслуживать и строить железные дороги в других странах, в том числе в Африке, говорил в июле 2023 года гендиректор компании Олег Белозеров на форуме "Россия-Африка".
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"РЖД Интернешнл" ("дочка" РЖД) и министерство развития железных дорог Ганы летом 2023 года подписали меморандум о взаимопонимании в рамках форума "Россия - Африка". Российская компания сообщала, что документ подтверждает обоюдную готовность и заинтересованность сторон в сотрудничестве по совместной реализации железнодорожных проектов в Гане, а также намерение проработать форматы участия российской компании в выполнении работ.
Что касается Ливии, то "Зарубежстройтехнология" ("дочка" РЖД) строила в Ливии скоростную железную дорогу Сирт-Бенгази стоимостью 2,2 миллиарда евро. Однако из-за беспорядков в этой стране в начале 2011 года работы были остановлены. В феврале 2018 года занимавший пост первого замгендиректора РЖД Александр Мишарин говорил в интервью РИА Новости, что компания рассматривает возможность возобновления строительства дороги в Ливии при условии компенсации расходов после остановки проекта в 2011 году.
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Буркина-ФасоГанаЮАРСергей ПавловРЖДГосдума РФЭкономикаЛивияОлег БелозеровАлександр Мишарин
 
 
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