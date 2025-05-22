РЖД изучают возможность реализации проектов в Африке
РЖД изучают возможности по реализации проектов в Буркина-Фасо, Гане, ЮАР
© Flickr / Luke JonesЖелезная дорога. Архивное фото
© Flickr / Luke Jones
Железная дорога. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. РЖД изучают возможности по реализации железнодорожных проектов в Буркина-Фасо, Гане, ЮАР, ждут нормализации ситуации в Ливии, сообщил первый замгендиректора компании Сергей Павлов.
"В настоящее время изучаем возможности по реализации проектов строительства и модернизации железнодорожной инфраструктуры в отдельных странах. Именно это: Буркина-Фасо, Гана и ЮАР. И ждем нормализации ситуации в Ливии", - сказал Павлов в четверг на расширенном заседании экспертного совета по вопросам развития и поддержки всестороннего партнерства со странами Африки, проходящем в Госдуме.
РЖД, перечислил первый замглавы компании, в этой сфере готовы предлагать африканским партнёрам весь комплекс услуг.
РЖД, перечислил первый замглавы компании, в этой сфере готовы предлагать африканским партнёрам весь комплекс услуг.
"Это от технического обоснования до строительства и поставок техники", - пояснил он.
РЖД готовы обслуживать и строить железные дороги в других странах, в том числе в Африке, говорил в июле 2023 года гендиректор компании Олег Белозеров на форуме "Россия-Африка".
"РЖД Интернешнл" ("дочка" РЖД) и министерство развития железных дорог Ганы летом 2023 года подписали меморандум о взаимопонимании в рамках форума "Россия - Африка". Российская компания сообщала, что документ подтверждает обоюдную готовность и заинтересованность сторон в сотрудничестве по совместной реализации железнодорожных проектов в Гане, а также намерение проработать форматы участия российской компании в выполнении работ.
Что касается Ливии, то "Зарубежстройтехнология" ("дочка" РЖД) строила в Ливии скоростную железную дорогу Сирт-Бенгази стоимостью 2,2 миллиарда евро. Однако из-за беспорядков в этой стране в начале 2011 года работы были остановлены. В феврале 2018 года занимавший пост первого замгендиректора РЖД Александр Мишарин говорил в интервью РИА Новости, что компания рассматривает возможность возобновления строительства дороги в Ливии при условии компенсации расходов после остановки проекта в 2011 году.
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