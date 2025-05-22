https://ria.ru/20250522/rossija-2018393896.html
В России примут шесть серьезных законов в сфере обращения с ТКО
В России примут шесть серьезных законов в сфере обращения с ТКО - РИА Новости, 22.05.2025
В России примут шесть серьезных законов в сфере обращения с ТКО
Российские парламентарии в текущем году планируют принять шесть серьезных законов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщила спикер... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T07:09:00+03:00
2025-05-22T07:09:00+03:00
2025-05-22T07:09:00+03:00
россия
санкт-петербург
дон
валентина матвиенко
совет федерации рф
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
снг
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Российские парламентарии в текущем году планируют принять шесть серьезных законов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. XI Невский международный экологический конгресс пройдет 22–23 мая в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская ассамблея (МПА) государств СНГ. "Многое из того, что было прописано в резолюции прошлого – десятого – конгресса уже реализуется на практике. Сейчас, например, вводим цифровизацию в систему эко-мониторинга, началась реализация лесоклиматических проектов, продолжается совершенствование законодательства в сферах обращения с отходами производства и потребления, с медицинскими отходами, приняты соответствующие федеральные законы", - сказала она в интервью "Российской газете", посвященном открытию Невского экологического конгресса. Матвиенко отметила, что пройденный за два года путь она оценивает положительно, и вклад в него Невского конгресса считает очень весомым и значимым. "Как председатель Совета Федерации, могу судить даже по тем направлениям, которые курирует наша палата: мы везде значительно продвинулись. Это и оздоровление Волги и Дона, и проекты экопросвещения, и адаптация к изменениям климата в различных отраслях экономики, и многострадальная мусорная реформа, которая много лет буксовала и с которой бьется наш комитет по АПК. В 2025 году мы планируем принять в общей сумме шесть серьезных законов в сфере обращения с ТКО", - уточнила она. Политик подчеркнула, что все эти процессы требуют времени на решение и контроля. "Работаем в тесной связке с правительством, с надзорными органами", - сказала спикер СФ. Говоря о влиянии конгресса на экологическую сферу РФ, Матвиенко отметила, что Россия стала демонстрировать все более системный, более комплексный и последовательный подход к решению экологических проблем, обозначаемых в итоговых резолюциях. "Мы наблюдаем большую сопряженность отечественной экополитики с мировыми глобальными трендами", - сказала сенатор. Она также подчеркнула, что экология – это та тема, результатов в которой можно достигать только усилиями всего общества. "Это не может быть заботой отдельных служб или ведомств. Каждый россиянин должен перестроить менталитет и приложить усилия для решения экологических проблем", - заключила Матвиенко.
https://ria.ru/20241217/matvienko-1989695871.html
https://ria.ru/20250522/matvienko-2018393479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, дон, валентина матвиенко, совет федерации рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), снг, общество
Россия, Санкт-Петербург, Дон, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), СНГ, Общество
В России примут шесть серьезных законов в сфере обращения с ТКО
Матвиенко: в России примут шесть серьезных законов в сфере обращения с ТКО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Российские парламентарии в текущем году планируют принять шесть серьезных законов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
XI Невский международный экологический конгресс пройдет 22–23 мая в Санкт-Петербурге
. Его организаторами выступают правительство РФ
, Совет Федерации
, Минприроды
и Межпарламентская ассамблея (МПА) государств СНГ
.
"Многое из того, что было прописано в резолюции прошлого – десятого – конгресса уже реализуется на практике. Сейчас, например, вводим цифровизацию в систему эко-мониторинга, началась реализация лесоклиматических проектов, продолжается совершенствование законодательства в сферах обращения с отходами производства и потребления, с медицинскими отходами, приняты соответствующие федеральные законы", - сказала она в интервью "Российской газете", посвященном открытию Невского экологического конгресса.
Матвиенко
отметила, что пройденный за два года путь она оценивает положительно, и вклад в него Невского конгресса считает очень весомым и значимым. "Как председатель Совета Федерации, могу судить даже по тем направлениям, которые курирует наша палата: мы везде значительно продвинулись. Это и оздоровление Волги и Дона
, и проекты экопросвещения, и адаптация к изменениям климата в различных отраслях экономики, и многострадальная мусорная реформа, которая много лет буксовала и с которой бьется наш комитет по АПК. В 2025 году мы планируем принять в общей сумме шесть серьезных законов в сфере обращения с ТКО", - уточнила она.
Политик подчеркнула, что все эти процессы требуют времени на решение и контроля. "Работаем в тесной связке с правительством, с надзорными органами", - сказала спикер СФ.
Говоря о влиянии конгресса на экологическую сферу РФ, Матвиенко отметила, что Россия стала демонстрировать все более системный, более комплексный и последовательный подход к решению экологических проблем, обозначаемых в итоговых резолюциях. "Мы наблюдаем большую сопряженность отечественной экополитики с мировыми глобальными трендами", - сказала сенатор.
Она также подчеркнула, что экология – это та тема, результатов в которой можно достигать только усилиями всего общества. "Это не может быть заботой отдельных служб или ведомств. Каждый россиянин должен перестроить менталитет и приложить усилия для решения экологических проблем", - заключила Матвиенко.