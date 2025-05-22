https://ria.ru/20250522/peterburg-2018498536.html

В Петербурге обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

В Петербурге обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.05.2025

В Петербурге обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории строительства Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T17:52:00+03:00

2025-05-22T17:52:00+03:00

2025-05-22T17:55:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155860/58/1558605813_0:7:961:548_1920x0_80_0_0_afba57d362a6b3dd7505fd7d6b6e7ba3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории строительства Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге, сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Информация о том, что в районе Парковой улицы на территории строительства Широтной магистрали скоростного движения были обнаружены пять старых боеприпасов поступила 21 мая. "На место выехала группа разминирования ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии, которая установила, что это осколочно-зажигательные патроны для авиационных пушек времен Великой Отечественной войны, калибром 23 на 115 мм, в состоянии сильной коррозии", - говорится в сообщении. Сотрудники ОМОН вывезли боеприпасы на специализированный полигон в Ленинградской области и уничтожили совместно с другими ранее обнаруженными боеприпасами на территории региона, включая ручные гранаты и 50-миллиметровые минометные мины времен войны.

https://ria.ru/20250412/moskva-2010930142.html

санкт-петербург

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии