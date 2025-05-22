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В Петербурге обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.05.2025
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17:52 22.05.2025 (обновлено: 17:55 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/peterburg-2018498536.html
В Петербурге обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны
В Петербурге обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.05.2025
В Петербурге обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны
Пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории строительства Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:52:00+03:00
2025-05-22T17:55:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории строительства Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге, сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Информация о том, что в районе Парковой улицы на территории строительства Широтной магистрали скоростного движения были обнаружены пять старых боеприпасов поступила 21 мая. "На место выехала группа разминирования ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии, которая установила, что это осколочно-зажигательные патроны для авиационных пушек времен Великой Отечественной войны, калибром 23 на 115 мм, в состоянии сильной коррозии", - говорится в сообщении. Сотрудники ОМОН вывезли боеприпасы на специализированный полигон в Ленинградской области и уничтожили совместно с другими ранее обнаруженными боеприпасами на территории региона, включая ручные гранаты и 50-миллиметровые минометные мины времен войны.
https://ria.ru/20250412/moskva-2010930142.html
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России
В Петербурге обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Пять боеприпасов времен войны нашли на стройке Широтной магистрали в Петербурге

© Фото : Главное управление Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской областиСотрудник Росгвардии Санкт-Петербурга
Сотрудник Росгвардии Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : Главное управление Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Сотрудник Росгвардии Санкт-Петербурга. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории строительства Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге, сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Информация о том, что в районе Парковой улицы на территории строительства Широтной магистрали скоростного движения были обнаружены пять старых боеприпасов поступила 21 мая.
"На место выехала группа разминирования ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии, которая установила, что это осколочно-зажигательные патроны для авиационных пушек времен Великой Отечественной войны, калибром 23 на 115 мм, в состоянии сильной коррозии", - говорится в сообщении.
Сотрудники ОМОН вывезли боеприпасы на специализированный полигон в Ленинградской области и уничтожили совместно с другими ранее обнаруженными боеприпасами на территории региона, включая ручные гранаты и 50-миллиметровые минометные мины времен войны.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН России
 
 
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