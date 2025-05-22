https://ria.ru/20250522/matvienko-2018393479.html
Невский экологический конгресс примет представителей 76 стран
Невский экологический конгресс примет представителей 76 стран - РИА Новости, 22.05.2025
Невский экологический конгресс примет представителей 76 стран
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. XI Невский международный экологический конгресс (НМЭК) закрепляет свой статус главной международной экологической площадки,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T07:05:00+03:00
2025-05-22T07:05:00+03:00
2025-05-22T07:05:00+03:00
санкт-петербург
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
снг
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общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. XI Невский международный экологический конгресс (НМЭК) закрепляет свой статус главной международной экологической площадки, в его работе примут участие представители 76 стран, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Конгресс пройдет 22–23 мая в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская Ассамблея (МПА) государств – участников СНГ. "Конгресс действительно получается представительным. И он закрепляет свой статус главной международной экологической площадки в российском календаре событий сейчас и, уверена, на долгую перспективу. Обращает на себя внимание не только очень широкое, но, главное, очень качественное международное представительство", - сказала спикер СФ в интервью "Российской газете". По словам Матвиенко, к активной работе в Таврическом дворце приступят участники из 76 стран и 17 международных организаций – представители национальных профильных министерств, парламентов, на уровне спикеров и вице-спикеров, научного сообщества, деловых и общественных кругов. "Особенно активное участие в конгрессе примут наши друзья из государств мирового большинства, Глобального Юга, БРИКС, СНГ", - добавила она. По мнению законодателя, это говорит о том, что в мировом сообществе сохраняется твердое понимание того, что никакие геополитические и экономические сложности текущей ситуации, тарифные войны, санкции, кризис глобальных институтов и соглашений не должны препятствовать общей, совместной работе по экологической повестке. "Невский конгресс это подтверждает. Решение экологических вопросов человечество не имеет права откладывать на потом", - уверена политик. "Что касается ожиданий от одиннадцатого форума – мы здесь максималисты. Цели серьезные. Мы рассчитываем на то, что в условиях нынешней непредсказуемости, "разглобализации", регионализации, в том числе в экологической сфере, фактической остановки ряда проектов и форматов именно наш конгресс должен консолидировать усилия ответственной части мирового большинства для скорейшего поиска новых действенных механизмов и эффективного противодействия нарастающим экологическим угрозам. Для этого есть все основания", - заключила парламентарий.
https://ri.ria.ru/20240924/nauka-1974258355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, снг, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество
Санкт-Петербург, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, СНГ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Общество
Невский экологический конгресс примет представителей 76 стран
Матвиенко: в Экологическом конгрессе примут участие представители 76 стран
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. XI Невский международный экологический конгресс (НМЭК) закрепляет свой статус главной международной экологической площадки, в его работе примут участие представители 76 стран, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Конгресс пройдет 22–23 мая в Санкт-Петербурге
. Его организаторами выступают правительство РФ
, Совет Федерации
, Минприроды
и Межпарламентская Ассамблея (МПА) государств – участников СНГ
.
"Конгресс действительно получается представительным. И он закрепляет свой статус главной международной экологической площадки в российском календаре событий сейчас и, уверена, на долгую перспективу. Обращает на себя внимание не только очень широкое, но, главное, очень качественное международное представительство", - сказала спикер СФ в интервью "Российской газете".
По словам Матвиенко
, к активной работе в Таврическом дворце приступят участники из 76 стран и 17 международных организаций – представители национальных профильных министерств, парламентов, на уровне спикеров и вице-спикеров, научного сообщества, деловых и общественных кругов. "Особенно активное участие в конгрессе примут наши друзья из государств мирового большинства, Глобального Юга, БРИКС
, СНГ", - добавила она.
По мнению законодателя, это говорит о том, что в мировом сообществе сохраняется твердое понимание того, что никакие геополитические и экономические сложности текущей ситуации, тарифные войны, санкции, кризис глобальных институтов и соглашений не должны препятствовать общей, совместной работе по экологической повестке. "Невский конгресс это подтверждает. Решение экологических вопросов человечество не имеет права откладывать на потом", - уверена политик.
"Что касается ожиданий от одиннадцатого форума – мы здесь максималисты. Цели серьезные. Мы рассчитываем на то, что в условиях нынешней непредсказуемости, "разглобализации", регионализации, в том числе в экологической сфере, фактической остановки ряда проектов и форматов именно наш конгресс должен консолидировать усилия ответственной части мирового большинства для скорейшего поиска новых действенных механизмов и эффективного противодействия нарастающим экологическим угрозам. Для этого есть все основания", - заключила парламентарий.