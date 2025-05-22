https://ria.ru/20250522/matvienko-2018393479.html

Невский экологический конгресс примет представителей 76 стран

Невский экологический конгресс примет представителей 76 стран - РИА Новости, 22.05.2025

Невский экологический конгресс примет представителей 76 стран

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. XI Невский международный экологический конгресс (НМЭК) закрепляет свой статус главной международной экологической площадки,... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T07:05:00+03:00

2025-05-22T07:05:00+03:00

2025-05-22T07:05:00+03:00

санкт-петербург

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

снг

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. XI Невский международный экологический конгресс (НМЭК) закрепляет свой статус главной международной экологической площадки, в его работе примут участие представители 76 стран, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Конгресс пройдет 22–23 мая в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская Ассамблея (МПА) государств – участников СНГ. "Конгресс действительно получается представительным. И он закрепляет свой статус главной международной экологической площадки в российском календаре событий сейчас и, уверена, на долгую перспективу. Обращает на себя внимание не только очень широкое, но, главное, очень качественное международное представительство", - сказала спикер СФ в интервью "Российской газете". По словам Матвиенко, к активной работе в Таврическом дворце приступят участники из 76 стран и 17 международных организаций – представители национальных профильных министерств, парламентов, на уровне спикеров и вице-спикеров, научного сообщества, деловых и общественных кругов. "Особенно активное участие в конгрессе примут наши друзья из государств мирового большинства, Глобального Юга, БРИКС, СНГ", - добавила она. По мнению законодателя, это говорит о том, что в мировом сообществе сохраняется твердое понимание того, что никакие геополитические и экономические сложности текущей ситуации, тарифные войны, санкции, кризис глобальных институтов и соглашений не должны препятствовать общей, совместной работе по экологической повестке. "Невский конгресс это подтверждает. Решение экологических вопросов человечество не имеет права откладывать на потом", - уверена политик. "Что касается ожиданий от одиннадцатого форума – мы здесь максималисты. Цели серьезные. Мы рассчитываем на то, что в условиях нынешней непредсказуемости, "разглобализации", регионализации, в том числе в экологической сфере, фактической остановки ряда проектов и форматов именно наш конгресс должен консолидировать усилия ответственной части мирового большинства для скорейшего поиска новых действенных механизмов и эффективного противодействия нарастающим экологическим угрозам. Для этого есть все основания", - заключила парламентарий.

https://ri.ria.ru/20240924/nauka-1974258355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, снг, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество