https://ria.ru/20250522/matvienko-2018392982.html

Матвиенко рассказала о повестке Невского экологического конгресса

Матвиенко рассказала о повестке Невского экологического конгресса - РИА Новости, 22.05.2025

Матвиенко рассказала о повестке Невского экологического конгресса

Среди тем, которые планируется обсудить на XI Невском международном экологическом конгрессе (НМЭК), - продовольственная безопасность, низкоуглеродные решения... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T06:56:00+03:00

2025-05-22T06:56:00+03:00

2025-05-22T06:56:00+03:00

россия

санкт-петербург

валентина матвиенко

совет федерации рф

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

снг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Среди тем, которые планируется обсудить на XI Невском международном экологическом конгрессе (НМЭК), - продовольственная безопасность, низкоуглеродные решения для развития зеленой экономики, в целом повестку конгресса можно назвать объединительной, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Конгресс пройдет 22–23 мая в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская ассамблея (МПА) государств СНГ. "На заседаниях, "круглых столах" мы ожидаем плодотворных обсуждений по таким темам, как продовольственная безопасность в условиях изменения климата, искусственный интеллект и высокие технологии, экология недропользования, низкоуглеродные решения для развития зеленой экономики, экономика замкнутого цикла, экология больших городов, развитие экотуризма в гармонии с природой. Серьезное внимание уделено проблемам Каспия", - сказала Матвиенко в интервью "Российской газете". По ее словам, все эти темы находятся в русле главного девиза форума "Планета Земля: гармония человека и природы". "Мы рассчитываем на выработку новых подходов, которые будут закреплены в итоговой резолюции. Понятно, что нам предстоит непростая работа. Вызовы серьезные, масштабные. Экологическая ситуация на планете год от года осложняется. Взрывное технологическое обновление, открывая для человечества новые горизонты, одновременно несет и очевидные риски, которые требуют безотлагательного ответа", - подчеркнула она. Матвиенко рассказала, что тема пленарного заседания звучит как "Экология новой реальности: вызовы и возможности". "Безусловно, глобальность задач предполагает, что действовать мы должны сообща. И под это настроена повестка конгресса. В целом повестку XI Невского конгресса можно смело назвать объединительной. Она дает возможность обсуждать актуальные экологические проблемы на равноправной, справедливой основе – без политизации, диктата и давления. С учетом ситуации в сегодняшнем мире, конфронтационных настроений это особенно важно. Считаю, именно это – главный акцент нашего форума", - отметила спикер СФ. По словам Матвиенко, программа конгресса составлена так, чтобы добиться реального продвижения в международном экологическом сотрудничестве. "Одновременно она самым тесным образом сопряжена с теми задачами, которые мы, россияне, сейчас решаем в ходе реализации нового национального проекта "Экологическое благополучие", который стартовал с начала нынешнего года по инициативе президента РФ Владимира Владимировича Путина", - сказала законодатель.

https://ria.ru/20250522/ekopovestka-2018387377.html

https://ria.ru/20240821/ekoproekty-1967651547.html

https://ria.ru/20250414/ekologiya-2011212016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, санкт-петербург, валентина матвиенко, совет федерации рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), снг