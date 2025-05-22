https://ria.ru/20250522/matvienko-2018386679.html

Проект изоляции России можно считать закрытым, заявила Матвиенко

Проект изоляции России можно считать закрытым, заявила Матвиенко - РИА Новости, 22.05.2025

Проект изоляции России можно считать закрытым, заявила Матвиенко

Широкое международное представительство на Невском экологическом конгрессе, Параде Победы, на Казанском форуме подтверждает полную неспособность Запада... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T06:06:00+03:00

2025-05-22T06:06:00+03:00

2025-05-22T06:26:00+03:00

россия

в мире

валентина матвиенко

санкт-петербург

совет федерации рф

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

снг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Широкое международное представительство на Невском экологическом конгрессе, Параде Победы, на Казанском форуме подтверждает полную неспособность Запада осуществить свои планы по изоляции России, о них следует забыть, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.XI Невский международный экологический конгресс (НМЭК) пройдет 22–23 мая в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская Ассамблея (МПА) государств – участников СНГ. Матвиенко отметила, что в работе конгресса примут участие представители 76 стран."Такое представительство на площадках конгресса, в ряду других ярких событий последних дней – Парада Победы, знаковых официальных визитов, Казанского форума, – подтверждает полную неспособность Запада осуществить свои планы по изоляции России", - сказала спикер СФ в интервью "Российской газете".Политик выразила уверенность, что проект изоляции России можно считать закрытым. "Западу о нем следует окончательно забыть и больше не вспоминать", - отметила сенатор.И не мешать работе над действительно важнейшими для всех вопросами, заключила Матвиенко.

https://ria.ru/20250218/proval-2000137292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, валентина матвиенко, санкт-петербург, совет федерации рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), снг