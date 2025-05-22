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Проект изоляции России можно считать закрытым, заявила Матвиенко - РИА Новости, 22.05.2025
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06:06 22.05.2025 (обновлено: 06:26 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/matvienko-2018386679.html
Проект изоляции России можно считать закрытым, заявила Матвиенко
Проект изоляции России можно считать закрытым, заявила Матвиенко - РИА Новости, 22.05.2025
Проект изоляции России можно считать закрытым, заявила Матвиенко
Широкое международное представительство на Невском экологическом конгрессе, Параде Победы, на Казанском форуме подтверждает полную неспособность Запада... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T06:06:00+03:00
2025-05-22T06:26:00+03:00
россия
в мире
валентина матвиенко
санкт-петербург
совет федерации рф
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
снг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Широкое международное представительство на Невском экологическом конгрессе, Параде Победы, на Казанском форуме подтверждает полную неспособность Запада осуществить свои планы по изоляции России, о них следует забыть, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.XI Невский международный экологический конгресс (НМЭК) пройдет 22–23 мая в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская Ассамблея (МПА) государств – участников СНГ. Матвиенко отметила, что в работе конгресса примут участие представители 76 стран."Такое представительство на площадках конгресса, в ряду других ярких событий последних дней – Парада Победы, знаковых официальных визитов, Казанского форума, – подтверждает полную неспособность Запада осуществить свои планы по изоляции России", - сказала спикер СФ в интервью "Российской газете".Политик выразила уверенность, что проект изоляции России можно считать закрытым. "Западу о нем следует окончательно забыть и больше не вспоминать", - отметила сенатор.И не мешать работе над действительно важнейшими для всех вопросами, заключила Матвиенко.
https://ria.ru/20250218/proval-2000137292.html
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россия, в мире, валентина матвиенко, санкт-петербург, совет федерации рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), снг
Россия, В мире, Валентина Матвиенко, Санкт-Петербург, Совет Федерации РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), СНГ
Проект изоляции России можно считать закрытым, заявила Матвиенко

Матвиенко: Западу следует забыть о проекте изоляции России

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Широкое международное представительство на Невском экологическом конгрессе, Параде Победы, на Казанском форуме подтверждает полную неспособность Запада осуществить свои планы по изоляции России, о них следует забыть, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
XI Невский международный экологический конгресс (НМЭК) пройдет 22–23 мая в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская Ассамблея (МПА) государств – участников СНГ. Матвиенко отметила, что в работе конгресса примут участие представители 76 стран.
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"Такое представительство на площадках конгресса, в ряду других ярких событий последних дней – Парада Победы, знаковых официальных визитов, Казанского форума, – подтверждает полную неспособность Запада осуществить свои планы по изоляции России", - сказала спикер СФ в интервью "Российской газете".
Политик выразила уверенность, что проект изоляции России можно считать закрытым. "Западу о нем следует окончательно забыть и больше не вспоминать", - отметила сенатор.
И не мешать работе над действительно важнейшими для всех вопросами, заключила Матвиенко.
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РоссияВ миреВалентина МатвиенкоСанкт-ПетербургСовет Федерации РФМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)СНГ
 
 
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