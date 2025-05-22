Проект изоляции России можно считать закрытым, заявила Матвиенко
Матвиенко: Западу следует забыть о проекте изоляции России
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Широкое международное представительство на Невском экологическом конгрессе, Параде Победы, на Казанском форуме подтверждает полную неспособность Запада осуществить свои планы по изоляции России, о них следует забыть, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
XI Невский международный экологический конгресс (НМЭК) пройдет 22–23 мая в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская Ассамблея (МПА) государств – участников СНГ. Матвиенко отметила, что в работе конгресса примут участие представители 76 стран.
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"Такое представительство на площадках конгресса, в ряду других ярких событий последних дней – Парада Победы, знаковых официальных визитов, Казанского форума, – подтверждает полную неспособность Запада осуществить свои планы по изоляции России", - сказала спикер СФ в интервью "Российской газете".
Политик выразила уверенность, что проект изоляции России можно считать закрытым. "Западу о нем следует окончательно забыть и больше не вспоминать", - отметила сенатор.
И не мешать работе над действительно важнейшими для всех вопросами, заключила Матвиенко.