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В Ленинградской области спустили на воду электросудно проекта "Москва 2.0" - РИА Новости, 22.05.2025
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11:53 22.05.2025 (обновлено: 11:55 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/lenoblast-2018432667.html
В Ленинградской области спустили на воду электросудно проекта "Москва 2.0"
В Ленинградской области спустили на воду электросудно проекта "Москва 2.0" - РИА Новости, 22.05.2025
В Ленинградской области спустили на воду электросудно проекта "Москва 2.0"
Спуск на воду первого электросудна из серии проекта "Москва 2.0" состоялся в Ленинградской области на верфи "Эмпериум", сообщила компания-заказчик "ВодоходЪ". РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:53:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Спуск на воду первого электросудна из серии проекта "Москва 2.0" состоялся в Ленинградской области на верфи "Эмпериум", сообщила компания-заказчик "ВодоходЪ". "В Ленинградской области на верфи "Эмпериум" 21 мая состоялся спуск на воду первого электросудна из серии проекта "Москва 2.0", строящегося по заказу компании "ВодоходЪ. Пассажирский Порт". Его закладка состоялась в апреле прошлого года. Планируется, что летом 2026 года судоверфь передаст заказчику еще 5 электросудов "Москва 2.0", - говорится в сообщении. В "Водоходе" добавили, что строительство электросудов проекта "Москва 2.0" осуществляется в рамках госпрограммы по обновлению гражданского флота. Головное судно проекта будет носить название "Стрельна". Экологичное судно "Москва 2.0" является модернизированной версией прогулочных судов проекта "Москва" и "Москвич". На его борту могут разместиться до 140 пассажиров. Обеспечение зарядной инфраструктуры под электросуда данной модели уже прорабатывается в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Ярославле, Уфе, Перми. "Несмотря на внешнюю модернизацию, все же главным отличием нового судна от теплохода "Москва" является электродвигатель. В составе энергетической установки на судне также предусмотрен вспомогательный дизель-генератор, позволяющий увеличить автономность и дальность плавания на маршрутах без зарядной инфраструктуры на пути следования. Надеемся, что "Москва 2.0" станет таким же символом прогресса, как и "Москва" в свои ранние годы", – поделился гендиректор "ВодоходЪ. Пассажирский Порт" Юрий Куликов, чьи слова приводятся пресс-службой.
https://ria.ru/20250517/putin-2017585125.html
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экономика, ленинградская область, санкт-петербург, москва
Экономика, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Москва
В Ленинградской области спустили на воду электросудно проекта "Москва 2.0"

В Ленинградской области спустили на воду первое судно из серии "Москва 2.0"

© Фото : ВодоходЪЭлектросудно из серии проекта "Москва 2.0"
Электросудно из серии проекта Москва 2.0 - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : ВодоходЪ
Электросудно из серии проекта "Москва 2.0". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Спуск на воду первого электросудна из серии проекта "Москва 2.0" состоялся в Ленинградской области на верфи "Эмпериум", сообщила компания-заказчик "ВодоходЪ".
Ленинградской области на верфи "Эмпериум" 21 мая состоялся спуск на воду первого электросудна из серии проекта "Москва 2.0", строящегося по заказу компании "ВодоходЪ. Пассажирский Порт". Его закладка состоялась в апреле прошлого года. Планируется, что летом 2026 года судоверфь передаст заказчику еще 5 электросудов "Москва 2.0", - говорится в сообщении.
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В "Водоходе" добавили, что строительство электросудов проекта "Москва 2.0" осуществляется в рамках госпрограммы по обновлению гражданского флота. Головное судно проекта будет носить название "Стрельна".
Экологичное судно "Москва 2.0" является модернизированной версией прогулочных судов проекта "Москва" и "Москвич". На его борту могут разместиться до 140 пассажиров. Обеспечение зарядной инфраструктуры под электросуда данной модели уже прорабатывается в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Ярославле, Уфе, Перми.
"Несмотря на внешнюю модернизацию, все же главным отличием нового судна от теплохода "Москва" является электродвигатель. В составе энергетической установки на судне также предусмотрен вспомогательный дизель-генератор, позволяющий увеличить автономность и дальность плавания на маршрутах без зарядной инфраструктуры на пути следования. Надеемся, что "Москва 2.0" станет таким же символом прогресса, как и "Москва" в свои ранние годы", – поделился гендиректор "ВодоходЪ. Пассажирский Порт" Юрий Куликов, чьи слова приводятся пресс-службой.
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