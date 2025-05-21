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Совфед одобрил закон о госрегулировании приема в вузы - РИА Новости, 21.05.2025
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10:58 21.05.2025 (обновлено: 11:23 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/vuzy-2018207075.html
Совфед одобрил закон о госрегулировании приема в вузы
Совфед одобрил закон о госрегулировании приема в вузы - РИА Новости, 21.05.2025
Совфед одобрил закон о госрегулировании приема в вузы
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о государственном регулировании приёма в вузы на платной основе. РИА Новости, 21.05.2025
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общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о государственном регулировании приёма в вузы на платной основе.Согласно закону, кабмин РФ наделяется правом устанавливать правила определения стоимости платного образования, количество студентов и направлений подготовки и специальностей высшего образования.Кроме того, кабмин также будет вправе определять условия, размеры и порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, а также перечень специальностей и направлений подготовки, по которым соответствующая господдержка будет оказываться.Документ вступит в силу 1 сентября 2025 года.
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общество, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Совет Федерации РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Совфед одобрил закон о госрегулировании приема в вузы

Совфед одобрил закон о госрегулировании приема в вузы на платное обучение

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о государственном регулировании приёма в вузы на платной основе.
Согласно закону, кабмин РФ наделяется правом устанавливать правила определения стоимости платного образования, количество студентов и направлений подготовки и специальностей высшего образования.
Кроме того, кабмин также будет вправе определять условия, размеры и порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, а также перечень специальностей и направлений подготовки, по которым соответствующая господдержка будет оказываться.
Документ вступит в силу 1 сентября 2025 года.
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