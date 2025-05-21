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Совфед одобрил закон о госрегулировании приема в вузы
Совфед одобрил закон о госрегулировании приема в вузы - РИА Новости, 21.05.2025
Совфед одобрил закон о госрегулировании приема в вузы
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о государственном регулировании приёма в вузы на платной основе. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:58:00+03:00
2025-05-21T10:58:00+03:00
2025-05-21T11:23:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о государственном регулировании приёма в вузы на платной основе.Согласно закону, кабмин РФ наделяется правом устанавливать правила определения стоимости платного образования, количество студентов и направлений подготовки и специальностей высшего образования.Кроме того, кабмин также будет вправе определять условия, размеры и порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, а также перечень специальностей и направлений подготовки, по которым соответствующая господдержка будет оказываться.Документ вступит в силу 1 сентября 2025 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Совет Федерации РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Совфед одобрил закон о госрегулировании приема в вузы
Совфед одобрил закон о госрегулировании приема в вузы на платное обучение