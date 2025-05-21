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Совфед одобрил закон о госрегулировании приема в вузы

Совфед одобрил закон о госрегулировании приема в вузы - РИА Новости, 21.05.2025

Совфед одобрил закон о госрегулировании приема в вузы

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о государственном регулировании приёма в вузы на платной основе. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T10:58:00+03:00

2025-05-21T10:58:00+03:00

2025-05-21T11:23:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о государственном регулировании приёма в вузы на платной основе.Согласно закону, кабмин РФ наделяется правом устанавливать правила определения стоимости платного образования, количество студентов и направлений подготовки и специальностей высшего образования.Кроме того, кабмин также будет вправе определять условия, размеры и порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, а также перечень специальностей и направлений подготовки, по которым соответствующая господдержка будет оказываться.Документ вступит в силу 1 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20250519/ege--2017779611.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование