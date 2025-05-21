https://ria.ru/20250521/sovfed-2018250978.html

Совфед одобрил закон о льготном приеме в вузы детям военнослужащих

Совфед одобрил закон о льготном приеме в вузы детям военнослужащих - РИА Новости, 21.05.2025

Совфед одобрил закон о льготном приеме в вузы детям военнослужащих

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, дающий право на льготный прием в вузы детям военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:04:00+03:00

2025-05-21T14:04:00+03:00

2025-05-21T16:31:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, дающий право на льготный прием в вузы детям военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ. Закон предоставляет детям военнослужащих, сотрудников органов власти (в которых предусмотрена военная служба), сотрудников органов внутренних дел РФ, сотрудников ФСИН РФ, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ, право на приём на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета в пределах отдельной квоты при успешном прохождении ими вступительных испытаний, а также на приём на подготовительных отделения вузов на обучение за счет бюджета. Детям военнослужащих, погибших или получивших увечье при исполнении обязанностей военной службы в ходе СВО, либо удостоенных звания Героя РФ, или награждённых тремя Орденами Мужества, предоставляется право на обучение в пределах отдельной квоты без проведения вступительных испытаний (за исключением творческой или профессиональной направленности).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, совет федерации рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), социальный навигатор, сн_образование