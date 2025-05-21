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Совфед одобрил закон о льготном приеме в вузы детям военнослужащих
Совфед одобрил закон о льготном приеме в вузы детям военнослужащих - РИА Новости, 21.05.2025
Совфед одобрил закон о льготном приеме в вузы детям военнослужащих
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, дающий право на льготный прием в вузы детям военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:04:00+03:00
2025-05-21T14:04:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, дающий право на льготный прием в вузы детям военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ. Закон предоставляет детям военнослужащих, сотрудников органов власти (в которых предусмотрена военная служба), сотрудников органов внутренних дел РФ, сотрудников ФСИН РФ, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ, право на приём на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета в пределах отдельной квоты при успешном прохождении ими вступительных испытаний, а также на приём на подготовительных отделения вузов на обучение за счет бюджета. Детям военнослужащих, погибших или получивших увечье при исполнении обязанностей военной службы в ходе СВО, либо удостоенных звания Героя РФ, или награждённых тремя Орденами Мужества, предоставляется право на обучение в пределах отдельной квоты без проведения вступительных испытаний (за исключением творческой или профессиональной направленности).
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, совет федерации рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Социальный навигатор, СН_Образование
Совфед одобрил закон о льготном приеме в вузы детям военнослужащих
Совфед одобрил закон о льготном приеме в вузы детям защитников границы России