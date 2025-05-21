Рейтинг@Mail.ru
На форуме в Москве Россия предложит идеи по новой архитектуре безопасности - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:48 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/rossija-2018170602.html
На форуме в Москве Россия предложит идеи по новой архитектуре безопасности
На форуме в Москве Россия предложит идеи по новой архитектуре безопасности - РИА Новости, 21.05.2025
На форуме в Москве Россия предложит идеи по новой архитектуре безопасности
России есть что предложить своим зарубежным партнерам для создания новой архитектуры равной и неделимой безопасности, эта тема будет основной на предстоящей в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T07:48:00+03:00
2025-05-21T07:48:00+03:00
россия
москва
санкт-петербург
александр венедиктов
сергей шойгу
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012048944_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_d3d44f61473c0b1ec0881ca970375633.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. России есть что предложить своим зарубежным партнерам для создания новой архитектуры равной и неделимой безопасности, эта тема будет основной на предстоящей в Москве 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, на ней предстоит серьезная и напряженная работа, содержательные профессиональные дискуссии, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. Подобные форумы проводятся Советом безопасности России с 2010 года. Новая встреча состоится 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Для нынешней встречи выбрана наиболее актуальная на сегодня повестка с учетом значительных политических и экономических изменений, происходящих в современном мире, сказал Венедиктов. "Для всех стало очевидным, и многие признают это даже на Западе, что однополярная конструкция мира зашла в тупик и распадается на глазах. Многополярность же стала реальностью", - отметил собеседник агентства. Венедиктов напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно выступал с инициативами о формировании единого пространства безопасности. "В частности, 29 апреля он в очередной раз отметил, что "мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все государства не в ущерб интересам других". Именно данному вопросу и будет посвящена центральная тема нашей предстоящей конференции", - сказал Венедиктов. "Нам будет, что обсудить с иностранными партнерами, при этом Россия всегда готова слушать и слышать конструктивные предложения со стороны наших гостей", - подчеркнул он. По словам Венедиктова, международные встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, традиционно привлекают внимание значительного числа иностранных партнеров. "В 2023 году во встрече в Московской области приняла участие 101 делегация, в прошлом – в Санкт-Петербург прибыли высокие представители 106 государств и 10 международных организаций. На текущий момент намерение посетить Москву уже подтвердили свыше 120 зарубежных партнеров, и их количество увеличивается", - сказал Венедиктов. "Все это свидетельствует о том, что у России действительно есть, что предложить иностранным коллегам. Причем такой диалог Москва ведет во взаимоуважительном и равноправном ключе. В отличие от западников, которые никак не могут отказаться от своих менторских привычек, продолжая продвигать неоколониальные нарративы и создавать разделительные линии", - добавил он. По словам Венедиктова, международные встречи, проводимые Советом безопасности РФ в России, "стали не только доброй традицией, но и ключевым форумом в сфере безопасности". "Из года в год в нашем мероприятии принимают участие секретари советов безопасности, помощники президентов и премьер-министров по вопросам национальной безопасности, отвечающие за силовой блок вице-премьеры, министры, а также руководители специальных служб и профильных международных структур", - сказал замсекретаря СБ. В ходе форума экспертами высокого уровня в профессиональной неполитизированной обстановке обсуждаются вопросы глобальной и региональной безопасности, решение которых требует совместных скоординированных усилий всего международного сообщества, отметил Венедиктов. По его словам, профессиональный опыт участников встречи, знание специфики своих стран и регионов создают основу для успешной плодотворной работы. "Подобные конференции уже проходили в Санкт-Петербурге, Московской и Тверской областях, Уфе, Твери, Сочи, Екатеринбурге, Владивостоке, Казани, Улан-Удэ и Грозном. Вместе с тем именно в Москве она проводится впервые", - отметил Венедиктов. "Нас ожидает серьёзная и напряжённая работа, содержательные профессиональные дискуссии, встречи, "круглые столы", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250512/bezopasnost-2016399575.html
https://ria.ru/20250521/rossiya-2018160325.html
https://ria.ru/20250521/bezopasnost-2018153119.html
https://ria.ru/20250322/serbiya-2006655846.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012048944_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_dc3f0c457d13372f694ac013a6ae915b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, санкт-петербург, александр венедиктов, сергей шойгу, владимир путин, безопасность
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Александр Венедиктов, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Безопасность
На форуме в Москве Россия предложит идеи по новой архитектуре безопасности

Венедиктов: России есть что предложить зарубежным партнерам по безопасности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Москву
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Вид на Москву. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. России есть что предложить своим зарубежным партнерам для создания новой архитектуры равной и неделимой безопасности, эта тема будет основной на предстоящей в Москве 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, на ней предстоит серьезная и напряженная работа, содержательные профессиональные дискуссии, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
Подобные форумы проводятся Советом безопасности России с 2010 года. Новая встреча состоится 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Более 150 стран приглашены в Москву на встречу по безопасности
12 мая, 00:04
Для нынешней встречи выбрана наиболее актуальная на сегодня повестка с учетом значительных политических и экономических изменений, происходящих в современном мире, сказал Венедиктов.
"Для всех стало очевидным, и многие признают это даже на Западе, что однополярная конструкция мира зашла в тупик и распадается на глазах. Многополярность же стала реальностью", - отметил собеседник агентства. Венедиктов напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно выступал с инициативами о формировании единого пространства безопасности.
«
"В частности, 29 апреля он в очередной раз отметил, что "мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все государства не в ущерб интересам других". Именно данному вопросу и будет посвящена центральная тема нашей предстоящей конференции", - сказал Венедиктов.
"Нам будет, что обсудить с иностранными партнерами, при этом Россия всегда готова слушать и слышать конструктивные предложения со стороны наших гостей", - подчеркнул он.
Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Запад давит на партнеров России, чтобы те не ехали на форум по безопасности
Вчера, 04:47
По словам Венедиктова, международные встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, традиционно привлекают внимание значительного числа иностранных партнеров.
«
"В 2023 году во встрече в Московской области приняла участие 101 делегация, в прошлом – в Санкт-Петербург прибыли высокие представители 106 государств и 10 международных организаций. На текущий момент намерение посетить Москву уже подтвердили свыше 120 зарубежных партнеров, и их количество увеличивается", - сказал Венедиктов.
"Все это свидетельствует о том, что у России действительно есть, что предложить иностранным коллегам. Причем такой диалог Москва ведет во взаимоуважительном и равноправном ключе. В отличие от западников, которые никак не могут отказаться от своих менторских привычек, продолжая продвигать неоколониальные нарративы и создавать разделительные линии", - добавил он.
Москва - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Россия пригласила недружественные страны на встречу по безопасности
Вчера, 02:10
По словам Венедиктова, международные встречи, проводимые Советом безопасности РФ в России, "стали не только доброй традицией, но и ключевым форумом в сфере безопасности".
«
"Из года в год в нашем мероприятии принимают участие секретари советов безопасности, помощники президентов и премьер-министров по вопросам национальной безопасности, отвечающие за силовой блок вице-премьеры, министры, а также руководители специальных служб и профильных международных структур", - сказал замсекретаря СБ.
В ходе форума экспертами высокого уровня в профессиональной неполитизированной обстановке обсуждаются вопросы глобальной и региональной безопасности, решение которых требует совместных скоординированных усилий всего международного сообщества, отметил Венедиктов. По его словам, профессиональный опыт участников встречи, знание специфики своих стран и регионов создают основу для успешной плодотворной работы.
«
"Подобные конференции уже проходили в Санкт-Петербурге, Московской и Тверской областях, Уфе, Твери, Сочи, Екатеринбурге, Владивостоке, Казани, Улан-Удэ и Грозном. Вместе с тем именно в Москве она проводится впервые", - отметил Венедиктов.
"Нас ожидает серьёзная и напряжённая работа, содержательные профессиональные дискуссии, встречи, "круглые столы", - подчеркнул он.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Россия пригласила Сербию на встречу по безопасности в Москве
22 марта, 13:33
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургАлександр ВенедиктовСергей ШойгуВладимир ПутинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала