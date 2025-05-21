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Сенаторы заслушают главу "Росатома" Лихачева

Сенаторы заслушают главу "Росатома" Лихачева - РИА Новости, 21.05.2025

Сенаторы заслушают главу "Росатома" Лихачева

Российские сенаторы на заседании палаты в среду заслушают главу госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва, рассмотрят законы о локализации легкового транспорта... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T00:21:00+03:00

2025-05-21T00:21:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Российские сенаторы на заседании палаты в среду заслушают главу госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва, рассмотрят законы о локализации легкового транспорта для такси, а также о полномочиях правительства РФ по регулированию набора студентов вузов на платные места для обучения. Лихачёв на заседании Совфеда расскажет сенаторам о развитии атомной промышленности, говорится в повестке заседания. Парламентарии обсудят закон о государственном регулировании объемов платного обучения в вузах, документ был внесён в Госдуму депутатами и сенаторами во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Изменения вносятся в закон "Об образовании в РФ". Поправками предлагается закрепить за правительством РФ полномочие по установлению объемов приема на обучение по образовательным программам высшего образования на платные места. Платный прием в российские вузы будет ежегодно корректироваться, исходя из изменений прогноза потребности в кадрах, который разрабатывает Минтруд, заявил ранее замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев. Также сенаторы рассмотрят закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Балльная система оценки локализации автопромышленности действует в России с 2019 года. Баллы необходимы для участия в госконтрактах. В частности, порог для допуска к госзакупкам составляет сейчас не менее 3200 баллов для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, что подразумевает высокую долю российских комплектующих и сборку в РФ. В соответствии с законом, для включения автомобиля в региональный реестр легковых такси нужно выполнить одно из следующих требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством РФ для госзакупок, указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Парламентарии рассмотрят вопрос о ратификации Соглашения с Лаосской Народно-Демократической Республикой о военном сотрудничестве. В повестке заседания также изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за нарушение правил защиты информации, о регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Кроме того, в повестке заседания закон, уточняющий ряд норм избирательного законодательства, в частности, вводится право граждан голосовать с использованием бумажного бюллетеня при проведении электронного голосования на выборах. Предусмотрен запрет на пожертвования политическим партиям не только от иноагентов, но и от российских юрлиц, учрежденных иноагентами. Сенаторы рассмотрят законы об установлении возможности снижения издержек управляющих компаний, акционеров и владельцев паев инвестиционных фондов, о государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, об упрощении процедуры внесудебного банкротства для участников СВО. Внесудебное банкротство позволяет без обращения в суд списать долги физлиц в размере от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Граждане, которые принимают или принимали участие в СВО, смогут воспользоваться этой процедурой, предъявив справку, подтверждающую их участие в данной операции. При этом должны быть соблюдены два условия: у участника СВО не должно быть имущества, на которое можно обратить взыскание; и не менее чем за год до начала процедуры ему был выдан исполнительный документ, который предъявлялся к исполнению, но не был исполнен или был исполнен частично. Состоится "Час субъекта РФ", перед сенаторами выступят губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и председатель областной Думы Александр Блошкин. Запланировано "Время эксперта" с участием директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва. Ожидается, что в заседании Совфеда примет участие сенатор от Архангельской области, экс-глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, он планирует работать в комитете СФ по обороне и безопасности.

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https://ria.ru/20250519/karshering-2017757852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, волгоградская область, архангельская область, алексей лихачев, вячеслав володин, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"