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Сенаторы заслушают главу "Росатома" Лихачева - РИА Новости, 21.05.2025
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00:21 21.05.2025 (обновлено: 00:54 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/rosatom-2018146628.html
Сенаторы заслушают главу "Росатома" Лихачева
Сенаторы заслушают главу "Росатома" Лихачева - РИА Новости, 21.05.2025
Сенаторы заслушают главу "Росатома" Лихачева
Российские сенаторы на заседании палаты в среду заслушают главу госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва, рассмотрят законы о локализации легкового транспорта... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T00:21:00+03:00
2025-05-21T00:54:00+03:00
россия
волгоградская область
архангельская область
алексей лихачев
вячеслав володин
валентина матвиенко
совет федерации рф
госдума рф
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Российские сенаторы на заседании палаты в среду заслушают главу госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва, рассмотрят законы о локализации легкового транспорта для такси, а также о полномочиях правительства РФ по регулированию набора студентов вузов на платные места для обучения. Лихачёв на заседании Совфеда расскажет сенаторам о развитии атомной промышленности, говорится в повестке заседания. Парламентарии обсудят закон о государственном регулировании объемов платного обучения в вузах, документ был внесён в Госдуму депутатами и сенаторами во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Изменения вносятся в закон "Об образовании в РФ". Поправками предлагается закрепить за правительством РФ полномочие по установлению объемов приема на обучение по образовательным программам высшего образования на платные места. Платный прием в российские вузы будет ежегодно корректироваться, исходя из изменений прогноза потребности в кадрах, который разрабатывает Минтруд, заявил ранее замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев. Также сенаторы рассмотрят закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Балльная система оценки локализации автопромышленности действует в России с 2019 года. Баллы необходимы для участия в госконтрактах. В частности, порог для допуска к госзакупкам составляет сейчас не менее 3200 баллов для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, что подразумевает высокую долю российских комплектующих и сборку в РФ. В соответствии с законом, для включения автомобиля в региональный реестр легковых такси нужно выполнить одно из следующих требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством РФ для госзакупок, указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Парламентарии рассмотрят вопрос о ратификации Соглашения с Лаосской Народно-Демократической Республикой о военном сотрудничестве. В повестке заседания также изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за нарушение правил защиты информации, о регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Кроме того, в повестке заседания закон, уточняющий ряд норм избирательного законодательства, в частности, вводится право граждан голосовать с использованием бумажного бюллетеня при проведении электронного голосования на выборах. Предусмотрен запрет на пожертвования политическим партиям не только от иноагентов, но и от российских юрлиц, учрежденных иноагентами. Сенаторы рассмотрят законы об установлении возможности снижения издержек управляющих компаний, акционеров и владельцев паев инвестиционных фондов, о государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, об упрощении процедуры внесудебного банкротства для участников СВО. Внесудебное банкротство позволяет без обращения в суд списать долги физлиц в размере от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Граждане, которые принимают или принимали участие в СВО, смогут воспользоваться этой процедурой, предъявив справку, подтверждающую их участие в данной операции. При этом должны быть соблюдены два условия: у участника СВО не должно быть имущества, на которое можно обратить взыскание; и не менее чем за год до начала процедуры ему был выдан исполнительный документ, который предъявлялся к исполнению, но не был исполнен или был исполнен частично. Состоится "Час субъекта РФ", перед сенаторами выступят губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и председатель областной Думы Александр Блошкин. Запланировано "Время эксперта" с участием директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва. Ожидается, что в заседании Совфеда примет участие сенатор от Архангельской области, экс-глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, он планирует работать в комитете СФ по обороне и безопасности.
https://ria.ru/20250510/rosatom-2016262333.html
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россия, волгоградская область, архангельская область, алексей лихачев, вячеслав володин, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Волгоградская область, Архангельская область, Алексей Лихачев, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Сенаторы заслушают главу "Росатома" Лихачева

Глава Росатома Лихачев расскажет в Совфеде о развитии атомной промышленности

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Российские сенаторы на заседании палаты в среду заслушают главу госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва, рассмотрят законы о локализации легкового транспорта для такси, а также о полномочиях правительства РФ по регулированию набора студентов вузов на платные места для обучения.
Лихачёв на заседании Совфеда расскажет сенаторам о развитии атомной промышленности, говорится в повестке заседания.
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Парламентарии обсудят закон о государственном регулировании объемов платного обучения в вузах, документ был внесён в Госдуму депутатами и сенаторами во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Изменения вносятся в закон "Об образовании в РФ". Поправками предлагается закрепить за правительством РФ полномочие по установлению объемов приема на обучение по образовательным программам высшего образования на платные места. Платный прием в российские вузы будет ежегодно корректироваться, исходя из изменений прогноза потребности в кадрах, который разрабатывает Минтруд, заявил ранее замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.
Также сенаторы рассмотрят закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси.
Балльная система оценки локализации автопромышленности действует в России с 2019 года. Баллы необходимы для участия в госконтрактах. В частности, порог для допуска к госзакупкам составляет сейчас не менее 3200 баллов для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, что подразумевает высокую долю российских комплектующих и сборку в РФ.
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В соответствии с законом, для включения автомобиля в региональный реестр легковых такси нужно выполнить одно из следующих требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством РФ для госзакупок, указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.
Парламентарии рассмотрят вопрос о ратификации Соглашения с Лаосской Народно-Демократической Республикой о военном сотрудничестве.
В повестке заседания также изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за нарушение правил защиты информации, о регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей.
Кроме того, в повестке заседания закон, уточняющий ряд норм избирательного законодательства, в частности, вводится право граждан голосовать с использованием бумажного бюллетеня при проведении электронного голосования на выборах. Предусмотрен запрет на пожертвования политическим партиям не только от иноагентов, но и от российских юрлиц, учрежденных иноагентами.
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19 мая, 07:31
Сенаторы рассмотрят законы об установлении возможности снижения издержек управляющих компаний, акционеров и владельцев паев инвестиционных фондов, о государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, об упрощении процедуры внесудебного банкротства для участников СВО.
Внесудебное банкротство позволяет без обращения в суд списать долги физлиц в размере от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Граждане, которые принимают или принимали участие в СВО, смогут воспользоваться этой процедурой, предъявив справку, подтверждающую их участие в данной операции. При этом должны быть соблюдены два условия: у участника СВО не должно быть имущества, на которое можно обратить взыскание; и не менее чем за год до начала процедуры ему был выдан исполнительный документ, который предъявлялся к исполнению, но не был исполнен или был исполнен частично.
Состоится "Час субъекта РФ", перед сенаторами выступят губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и председатель областной Думы Александр Блошкин.
Запланировано "Время эксперта" с участием директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва.
Ожидается, что в заседании Совфеда примет участие сенатор от Архангельской области, экс-глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, он планирует работать в комитете СФ по обороне и безопасности.
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Межгосударственные отношения России и Лаоса
10 мая, 00:13
 
РоссияВолгоградская областьАрхангельская областьАлексей ЛихачевВячеслав ВолодинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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