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"На 180 градусов". В ФРГ впали в истерику после разговора Путина с Трампом - РИА Новости, 21.05.2025
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17:47 21.05.2025 (обновлено: 18:22 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/razgovor-2018310040.html
"На 180 градусов". В ФРГ впали в истерику после разговора Путина с Трампом
"На 180 градусов". В ФРГ впали в истерику после разговора Путина с Трампом - РИА Новости, 21.05.2025
"На 180 градусов". В ФРГ впали в истерику после разговора Путина с Трампом
Американский лидер Дональд Трамп кардинально поменял политику в отношении России после телефонного разговора со своим коллегой Владимиром Путиным, пишет... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T17:47:00+03:00
2025-05-21T18:22:00+03:00
в мире
сша
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дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп кардинально поменял политику в отношении России после телефонного разговора со своим коллегой Владимиром Путиным, пишет немецкая газета Bild."Это поворот на 180 градусов в политике по отношению к России: президент США Дональд Трамп отказался от призыва к прекращению огня. Таков результат его телефонного разговора с Владимиром Путиным", — говорится в публикации.Издание также отметило, что канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры теперь остались без поддержки хозяина Белого дома в вопросе санкционного давления на Россию.Переговоры Путина и Трампа состоялись вечером в понедельник и продолжались более двух часов. Как сообщил российский лидер по итогам беседы, Москва готова совместно с Киевом работать над меморандумом, включающим и прекращение огня.Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры затронули тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт.Американский президент проинформировал Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров о результатах разговора с Владимиром Путиным. Также он отметил, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.
https://ria.ru/20250521/razgovor-2018282628.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, фридрих мерц
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Фридрих Мерц
"На 180 градусов". В ФРГ впали в истерику после разговора Путина с Трампом

Bild: Трамп на 180 градусов изменил позицию по России после беседы с Путиным

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп кардинально поменял политику в отношении России после телефонного разговора со своим коллегой Владимиром Путиным, пишет немецкая газета Bild.
"Это поворот на 180 градусов в политике по отношению к России: президент США Дональд Трамп отказался от призыва к прекращению огня. Таков результат его телефонного разговора с Владимиром Путиным", — говорится в публикации.
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Издание также отметило, что канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры теперь остались без поддержки хозяина Белого дома в вопросе санкционного давления на Россию.
Переговоры Путина и Трампа состоялись вечером в понедельник и продолжались более двух часов. Как сообщил российский лидер по итогам беседы, Москва готова совместно с Киевом работать над меморандумом, включающим и прекращение огня.
Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры затронули тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.
В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт.
Американский президент проинформировал Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров о результатах разговора с Владимиром Путиным. Также он отметил, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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В миреСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинФридрих Мерц
 
 
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