https://ria.ru/20250520/test-2018068818.html

Школы будут передавать в МВД информацию о несдаче теста детьми мигрантов

Школы будут передавать в МВД информацию о несдаче теста детьми мигрантов - РИА Новости, 20.05.2025

Школы будут передавать в МВД информацию о несдаче теста детьми мигрантов

Школы РФ будут передавать в МВД информацию о несдаче теста детьми мигрантов на знание русского языка, при бездействии родителей к ним могут применить... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T15:23:00+03:00

2025-05-20T15:23:00+03:00

2025-05-20T15:58:00+03:00

общество

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анзор музаев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Школы РФ будут передавать в МВД информацию о несдаче теста детьми мигрантов на знание русского языка, при бездействии родителей к ним могут применить соответствующие меры, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на полях ПМЮФ. "Механизм следующий - если у них не отпало желание все же попасть в школу, то в течение трех месяцев за свой счет они должны, как родители обучить ребенка, найти курсы, у них есть право на попытку. В МВД по всем детям передают в школу информацию, и местные органы МВД должны наблюдать за родителями", - сказал Музаев. Он добавил, что если через три месяца ребенок не сдал тест, то МВД должно принять меры не по отношению к ребенку, а по отношению к взрослому за неисполнение своих обязательств. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/rosobrnadzor-2018059545.html

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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), мигранты, образование, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование