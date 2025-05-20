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Школы будут передавать в МВД информацию о несдаче теста детьми мигрантов - РИА Новости, 20.05.2025
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15:23 20.05.2025 (обновлено: 15:58 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/test-2018068818.html
Школы будут передавать в МВД информацию о несдаче теста детьми мигрантов
Школы будут передавать в МВД информацию о несдаче теста детьми мигрантов - РИА Новости, 20.05.2025
Школы будут передавать в МВД информацию о несдаче теста детьми мигрантов
Школы РФ будут передавать в МВД информацию о несдаче теста детьми мигрантов на знание русского языка, при бездействии родителей к ним могут применить... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:23:00+03:00
2025-05-20T15:58:00+03:00
общество
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
мигранты
образование
образование - общество
социальный навигатор
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Школы РФ будут передавать в МВД информацию о несдаче теста детьми мигрантов на знание русского языка, при бездействии родителей к ним могут применить соответствующие меры, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на полях ПМЮФ. "Механизм следующий - если у них не отпало желание все же попасть в школу, то в течение трех месяцев за свой счет они должны, как родители обучить ребенка, найти курсы, у них есть право на попытку. В МВД по всем детям передают в школу информацию, и местные органы МВД должны наблюдать за родителями", - сказал Музаев. Он добавил, что если через три месяца ребенок не сдал тест, то МВД должно принять меры не по отношению к ребенку, а по отношению к взрослому за неисполнение своих обязательств. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250520/rosobrnadzor-2018059545.html
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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), мигранты, образование, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Мигранты, Образование, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Школы будут передавать в МВД информацию о несдаче теста детьми мигрантов

Музаев: школы будут передавать в МВД сведения о несдаче теста по русскому языку

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТестирование детей иностранных граждан и лиц без гражданства РФ на знание русского языка
Тестирование детей иностранных граждан и лиц без гражданства РФ на знание русского языка - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Тестирование детей иностранных граждан и лиц без гражданства РФ на знание русского языка. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Школы РФ будут передавать в МВД информацию о несдаче теста детьми мигрантов на знание русского языка, при бездействии родителей к ним могут применить соответствующие меры, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на полях ПМЮФ.
"Механизм следующий - если у них не отпало желание все же попасть в школу, то в течение трех месяцев за свой счет они должны, как родители обучить ребенка, найти курсы, у них есть право на попытку. В МВД по всем детям передают в школу информацию, и местные органы МВД должны наблюдать за родителями", - сказал Музаев.
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Он добавил, что если через три месяца ребенок не сдал тест, то МВД должно принять меры не по отношению к ребенку, а по отношению к взрослому за неисполнение своих обязательств.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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ОбществоРоссияАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)МигрантыОбразованиеОбразование - ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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