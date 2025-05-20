https://ria.ru/20250520/oon-2018088910.html
Медведев рассказал, как в мире относятся к ООН
Медведев рассказал, как в мире относятся к ООН - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев рассказал, как в мире относятся к ООН
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что многие сегодня воспринимают Организацию Объединенных Наций (ООН) как малозначимый... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:00:00+03:00
2025-05-20T17:00:00+03:00
2025-05-20T17:00:00+03:00
россия
санкт-петербург
дмитрий медведев
оон
петербургский юридический форум — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100890/84/1008908430_0:430:2000:1555_1920x0_80_0_0_21b38111715e03435315e3e2ef18811d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что многие сегодня воспринимают Организацию Объединенных Наций (ООН) как малозначимый дискуссионный клуб. "Сегодня же организацию (ООН - ред.) многие воспринимают как малозначимый дискуссионный клуб. Одна из причин – это инертность и политическая ангажированность руководства ООН, над штаб-квартирой котрой незримо реет флаг стран коллективного Запада", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018083415.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100890/84/1008908430_0:96:2000:1596_1920x0_80_0_0_d4e89b7ee59eae1092348de99ed19eae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, оон, петербургский юридический форум — 2025
Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Медведев, ООН, Петербургский юридический форум — 2025
Медведев рассказал, как в мире относятся к ООН
Медведев: многие сегодня воспринимают ООН как малозначимый дискуссионный клуб