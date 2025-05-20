https://ria.ru/20250520/oon-2018088910.html

Медведев рассказал, как в мире относятся к ООН

Медведев рассказал, как в мире относятся к ООН - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев рассказал, как в мире относятся к ООН

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что многие сегодня воспринимают Организацию Объединенных Наций (ООН) как малозначимый... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:00:00+03:00

2025-05-20T17:00:00+03:00

2025-05-20T17:00:00+03:00

россия

санкт-петербург

дмитрий медведев

оон

петербургский юридический форум — 2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что многие сегодня воспринимают Организацию Объединенных Наций (ООН) как малозначимый дискуссионный клуб. "Сегодня же организацию (ООН - ред.) многие воспринимают как малозначимый дискуссионный клуб. Одна из причин – это инертность и политическая ангажированность руководства ООН, над штаб-квартирой котрой незримо реет флаг стран коллективного Запада", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/medvedev-2018083415.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, оон, петербургский юридический форум — 2025