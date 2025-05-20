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Медведев рассказал, как в мире относятся к ООН - РИА Новости, 20.05.2025
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17:00 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/oon-2018088910.html
Медведев рассказал, как в мире относятся к ООН
Медведев рассказал, как в мире относятся к ООН - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев рассказал, как в мире относятся к ООН
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что многие сегодня воспринимают Организацию Объединенных Наций (ООН) как малозначимый... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:00:00+03:00
2025-05-20T17:00:00+03:00
россия
санкт-петербург
дмитрий медведев
оон
петербургский юридический форум — 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что многие сегодня воспринимают Организацию Объединенных Наций (ООН) как малозначимый дискуссионный клуб. "Сегодня же организацию (ООН - ред.) многие воспринимают как малозначимый дискуссионный клуб. Одна из причин – это инертность и политическая ангажированность руководства ООН, над штаб-квартирой котрой незримо реет флаг стран коллективного Запада", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018083415.html
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россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, оон, петербургский юридический форум — 2025
Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Медведев, ООН, Петербургский юридический форум — 2025
Медведев рассказал, как в мире относятся к ООН

Медведев: многие сегодня воспринимают ООН как малозначимый дискуссионный клуб

© AP Photo / Osamu HondaЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Osamu Honda
Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что многие сегодня воспринимают Организацию Объединенных Наций (ООН) как малозначимый дискуссионный клуб.
"Сегодня же организацию (ООН - ред.) многие воспринимают как малозначимый дискуссионный клуб. Одна из причин – это инертность и политическая ангажированность руководства ООН, над штаб-квартирой котрой незримо реет флаг стран коллективного Запада", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Медведев: гарантии долгосрочного мира содержатся в нормах права
Вчера, 16:40
 
РоссияСанкт-ПетербургДмитрий МедведевООНПетербургский юридический форум — 2025
 
 
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