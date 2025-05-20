https://ria.ru/20250520/medvedev-2018105179.html

Медведев назвал Нюрнберг единственным успешным международным трибуналом

Медведев назвал Нюрнберг единственным успешным международным трибуналом - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев назвал Нюрнберг единственным успешным международным трибуналом

Нюрнберг действовал точечно, советские трибуналы осудили около 14 тысяч военных преступников, что в сотни раз больше, чем суды западных союзников, заявил... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:49:00+03:00

2025-05-20T17:49:00+03:00

2025-05-20T17:53:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Нюрнберг действовал точечно, советские трибуналы осудили около 14 тысяч военных преступников, что в сотни раз больше, чем суды западных союзников, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Недоучкам из европейских юрфаков надо напомнить, что единственный реально успешный, полноценный международный трибунал в истории - это Нюрнбергский трибунал, который был учрежден при решающей роли Советского Союза... Нюрнберг тогда, по сути, действовал точечно. Его приговоры касались 12 главарей нацистского режима и еще 142 осужденных в рамках так называемых малых процессов. В то же время советские трибуналы осудили порядка 14 тысяч военных преступников, это в десятки, в сотни раз больше, чем суды западных союзников", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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великая отечественная война (1941-1945), дмитрий медведев, россия, санкт-петербург, в мире