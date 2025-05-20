Медведев назвал Нюрнберг единственным успешным международным трибуналом
Медведев назвал Нюрнберг единственным полноценным международным трибуналом
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Нюрнберг действовал точечно, советские трибуналы осудили около 14 тысяч военных преступников, что в сотни раз больше, чем суды западных союзников, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Недоучкам из европейских юрфаков надо напомнить, что единственный реально успешный, полноценный международный трибунал в истории - это Нюрнбергский трибунал, который был учрежден при решающей роли Советского Союза... Нюрнберг тогда, по сути, действовал точечно. Его приговоры касались 12 главарей нацистского режима и еще 142 осужденных в рамках так называемых малых процессов. В то же время советские трибуналы осудили порядка 14 тысяч военных преступников, это в десятки, в сотни раз больше, чем суды западных союзников", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.