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Медведев напомнил Украине, кто подписал Акт о капитуляции Германии - РИА Новости, 20.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:46 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018104525.html
Медведев напомнил Украине, кто подписал Акт о капитуляции Германии
Медведев напомнил Украине, кто подписал Акт о капитуляции Германии - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев напомнил Украине, кто подписал Акт о капитуляции Германии
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о юридическом урегулировании ситуации на Украине, напомнил, что Акт о безоговорочной капитуляции Германии... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:46:00+03:00
2025-05-20T17:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
германия
украина
россия
дмитрий медведев
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о юридическом урегулировании ситуации на Украине, напомнил, что Акт о безоговорочной капитуляции Германии подписывали военные, а не ее руководство. "Все зависит еще от того документа, который подписывается. Я напомню, что Акт о безоговорочной капитуляции в 1945 году подписывался не руководителями гитлеровской Германии, подписывался не известными абсолютно одиозными персонажами, которые стояли во главе нацистского режима, а военачальниками, и этого оказалось достаточно", - заявил Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250520/ukraina-2018065429.html
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германия, украина, россия, дмитрий медведев, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), в мире
Специальная военная операция на Украине, Германия, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945), В мире
Медведев напомнил Украине, кто подписал Акт о капитуляции Германии

Медведев напомнил Украине что Акт о капитуляции Германии подписывали военные

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о юридическом урегулировании ситуации на Украине, напомнил, что Акт о безоговорочной капитуляции Германии подписывали военные, а не ее руководство.
"Все зависит еще от того документа, который подписывается. Я напомню, что Акт о безоговорочной капитуляции в 1945 году подписывался не руководителями гитлеровской Германии, подписывался не известными абсолютно одиозными персонажами, которые стояли во главе нацистского режима, а военачальниками, и этого оказалось достаточно", - заявил Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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Вчера, 15:08
 
Специальная военная операция на УкраинеГерманияУкраинаРоссияДмитрий МедведевВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)В мире
 
 
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