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Медведев напомнил Украине, кто подписал Акт о капитуляции Германии
Медведев напомнил Украине, кто подписал Акт о капитуляции Германии - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев напомнил Украине, кто подписал Акт о капитуляции Германии
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о юридическом урегулировании ситуации на Украине, напомнил, что Акт о безоговорочной капитуляции Германии... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:46:00+03:00
2025-05-20T17:46:00+03:00
2025-05-20T17:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о юридическом урегулировании ситуации на Украине, напомнил, что Акт о безоговорочной капитуляции Германии подписывали военные, а не ее руководство. "Все зависит еще от того документа, который подписывается. Я напомню, что Акт о безоговорочной капитуляции в 1945 году подписывался не руководителями гитлеровской Германии, подписывался не известными абсолютно одиозными персонажами, которые стояли во главе нацистского режима, а военачальниками, и этого оказалось достаточно", - заявил Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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германия, украина, россия, дмитрий медведев, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), в мире
Специальная военная операция на Украине, Германия, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945), В мире
Медведев напомнил Украине, кто подписал Акт о капитуляции Германии
Медведев напомнил Украине что Акт о капитуляции Германии подписывали военные