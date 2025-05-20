https://ria.ru/20250520/medvedev-2018104525.html

Медведев напомнил Украине, кто подписал Акт о капитуляции Германии

Медведев напомнил Украине, кто подписал Акт о капитуляции Германии - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев напомнил Украине, кто подписал Акт о капитуляции Германии

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о юридическом урегулировании ситуации на Украине, напомнил, что Акт о безоговорочной капитуляции Германии... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:46:00+03:00

2025-05-20T17:46:00+03:00

2025-05-20T17:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

дмитрий медведев

великая отечественная война (1941-1945)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о юридическом урегулировании ситуации на Украине, напомнил, что Акт о безоговорочной капитуляции Германии подписывали военные, а не ее руководство. "Все зависит еще от того документа, который подписывается. Я напомню, что Акт о безоговорочной капитуляции в 1945 году подписывался не руководителями гитлеровской Германии, подписывался не известными абсолютно одиозными персонажами, которые стояли во главе нацистского режима, а военачальниками, и этого оказалось достаточно", - заявил Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/ukraina-2018065429.html

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германия, украина, россия, дмитрий медведев, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), в мире