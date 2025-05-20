Медведев назвал действия Джонсона и Стармера подстрекательством к войне
Медведев: действия Джонсона и Стармера можно считать подстрекательством к войне
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Действия европейских политиков типа экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и нынешнего премьер-министр Кира Стармера в ситуации с Украиной можно считать подстрекательством к войне, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Действия иностранных должностных лиц вроде британского экс-премьера Джонсона, которых уличают в злонамеренном подталкивании к намеренной эскалации, должны рассматриваться как подстрекательство к войне и влечь за собой персональную ответственность таких деятелей и международно-правовую ответственность их государств. Да и другие примеры - тот же самый Стармер, (президент Франции Эммануэль) Макрон или (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц с их оголтелой пропагандой военных сценариев выглядят не лучше", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.