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Суд изучит жалобу ресторана Собчак на взыскание миллиона рублей - РИА Новости, 19.05.2025
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11:36 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/sobchak--2017797860.html
Суд изучит жалобу ресторана Собчак на взыскание миллиона рублей
Суд изучит жалобу ресторана Собчак на взыскание миллиона рублей - РИА Новости, 19.05.2025
Суд изучит жалобу ресторана Собчак на взыскание миллиона рублей
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 26 июня рассмотрит жалобу ООО "Манила", совладельцем которого выступает Ксения Собчак, на решение нижестоящего суда,... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T11:36:00+03:00
2025-05-19T11:36:00+03:00
санкт-петербург
ленинградская область
ксения собчак
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 26 июня рассмотрит жалобу ООО "Манила", совладельцем которого выступает Ксения Собчак, на решение нижестоящего суда, обязывающее эту компанию выплатить в пользу частной предпринимательницы 1 миллион рублей за нарушение прав на товарный знак, а также сменить вывеску, следует из материалов дела. "Апелляционную жалобу ООО "Манила"... принять к производству... Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного апелляционного суда на 26 июня 2025 года в 15 час. 15 мин", – говорится в определении суда второй инстанции на портале "Электронное правосудие". Компания "Манила" оспаривает решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18 марта. Истцом в споре выступила индивидуальный предприниматель Вера Абель, которая, согласно материалам дела, является правообладателем комбинированного товарного знака Veter (сеть кофеен и онлайн-журнал). Ее иск к ООО "Манила" связан с использованием в названии и оформлении ресторана этой компании в Петербурге сходного до степени смешения товарного знака (VETER). Как указал арбитражный суд, факт принадлежности товарного знака истцу и нарушения ответчиком исключительного права подтверждается, в том числе, "свидетельством на товарные знаки, фотографиями ресторана ответчика, кассовыми чеками и ответчиком по существу не оспорен". Изначально Абель просила взыскать за нарушение прав на товарный знак пять миллионов рублей, но суд снизил компенсацию до одного миллиона рублей, "исходя из принципа разумности, справедливости и обоснованности". Суд также обязал ООО "Манила" прекратить использование товарного знака VETER в ресторане, удалив его и с вывески. По данным сайта rusprofile.ru, где в открытом доступе находятся данные о компаниях, ООО "Манила" занимается ресторанным бизнесом, а его учредителями выступают Ксения Собчак и Антон Пинский.
https://ria.ru/20250411/sobchak-2010673643.html
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санкт-петербург, ленинградская область, ксения собчак, общество
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ксения Собчак, Общество
Суд изучит жалобу ресторана Собчак на взыскание миллиона рублей

Суд 26 июня изучит жалобу ресторана Собчак в Петербурге на взыскание 1 млн руб

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Ксения Собчак. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 26 июня рассмотрит жалобу ООО "Манила", совладельцем которого выступает Ксения Собчак, на решение нижестоящего суда, обязывающее эту компанию выплатить в пользу частной предпринимательницы 1 миллион рублей за нарушение прав на товарный знак, а также сменить вывеску, следует из материалов дела.
"Апелляционную жалобу ООО "Манила"... принять к производству... Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного апелляционного суда на 26 июня 2025 года в 15 час. 15 мин", – говорится в определении суда второй инстанции на портале "Электронное правосудие".
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Компания "Манила" оспаривает решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18 марта.
Истцом в споре выступила индивидуальный предприниматель Вера Абель, которая, согласно материалам дела, является правообладателем комбинированного товарного знака Veter (сеть кофеен и онлайн-журнал). Ее иск к ООО "Манила" связан с использованием в названии и оформлении ресторана этой компании в Петербурге сходного до степени смешения товарного знака (VETER).
Как указал арбитражный суд, факт принадлежности товарного знака истцу и нарушения ответчиком исключительного права подтверждается, в том числе, "свидетельством на товарные знаки, фотографиями ресторана ответчика, кассовыми чеками и ответчиком по существу не оспорен".
Изначально Абель просила взыскать за нарушение прав на товарный знак пять миллионов рублей, но суд снизил компенсацию до одного миллиона рублей, "исходя из принципа разумности, справедливости и обоснованности". Суд также обязал ООО "Манила" прекратить использование товарного знака VETER в ресторане, удалив его и с вывески.
По данным сайта rusprofile.ru, где в открытом доступе находятся данные о компаниях, ООО "Манила" занимается ресторанным бизнесом, а его учредителями выступают Ксения Собчак и Антон Пинский.
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