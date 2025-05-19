Глава совета директоров ПНТ оспорила право госсобственности на часть акций
Суд 14 июля рассмотрит иск Васильевой о праве собственности на часть акций ПНТ
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 14 июля рассмотрит иск председателя совета директоров и совладелицы АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) Елены Васильевой о признании отсутствующим права государственной собственности на часть акций компании, следует из материалов дела.
Ранее, в апреле, арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о признании ничтожным ряда сделок с акциями ПНТ. В результате, как уточняла компания, в собственность РФ переходит 5 546 голосующих акций, в собственности российского акционера остается 4 538 голосующих акций общества, а право собственности иностранного акционера на голосующие акции полностью прекращается. При этом восстанавливаются и 1 008 акций, аннулированных по решению собрания акционеров компании в ноябре 2016 года в рамках решения об уменьшении уставного капитала ПНТ. Таким образом, доля государства составит около 55%, следует из этих данных.
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Согласно материалам дела, ответчиками по иску Васильевой выступают АО "Петербургский нефтяной терминал", Росимущество, а также регистраторская компания Р.О.С.Т., которая ведет реестр акций ПНТ.
"(Иск заявлен) о признании отсутствующим права собственности Российской Федерации на 1008 обыкновенных именных акций АО "Петербургский нефтяной терминал", – говорится в определении суда.
Этим определением арбитражный суд отказал Васильевой в наложении обеспечительных мер по ее иску. Председатель совета директоров ПНТ просила, в частности, запретить совету директоров и внеочередному собранию акционеров компании принимать управленческие решения по избранию нового состава совета директоров и гендиректора "Петербургского нефтяного терминала".
Рассмотрение иска Васильевой назначено на 14 июля, отмечается в материалах дела. Согласно картотеке арбитражных дел, в настоящее время арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал также иск Росимущества к ПНТ. Исковые требования пока не уточняются.
Ранее, в апреле, в ПНТ отмечали, что удовлетворение иска Генпрокуратуры избавляет компанию от иностранного контроля. Как уточняется в решении суда в пользу надзорного ведомства, в результате спорных сделок "доля участия граждан ФРГ и Франции Скигиных (конечные бенефициары иностранного акционера Tujunga Enterprises Ltd Михаил, Евгений и Полина Скигины - ред.) в стратегическом предприятии увеличилась до 4 538 акций (50% уставного капитала)", что позволяло им "прямо влиять" на деятельность ПНТ.
В октябре 2024 года АО "Петербургский нефтяной терминал" заявило о попытке рейдерского захвата. Между тем обвиненные в этом компания Tujunga Enterprises (один из иностранных акционеров терминала) и один из ее бенефициаров Михаил Скигин заявили, что эта информация не соответствует действительности. Тогда ПНТ сообщал, что 50% акций ПНТ принадлежат Васильевой и она же осуществляет оперативное управление терминалом, а кипрской компании Tujunga Enterprises Ltd принадлежат остальные 50% акций.