https://ria.ru/20250519/mishustin--2017777042.html

Мишустин поручил продумать меры по улучшению правовой защиты педагогов

Мишустин поручил продумать меры по улучшению правовой защиты педагогов - РИА Новости, 19.05.2025

Мишустин поручил продумать меры по улучшению правовой защиты педагогов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам совместно с парламентом разработать меры по совершенствованию правовой защиты педагогов и до 10... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T10:21:00+03:00

2025-05-19T10:21:00+03:00

2025-05-19T10:46:00+03:00

общество

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михаил мишустин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам совместно с парламентом разработать меры по совершенствованию правовой защиты педагогов и до 10 сентября доложить о результатах в правительство, сообщила пресс-служба кабмина. Мишустин дал ряд поручений по итогам стратегической сессии о разработке Стратегии развития образования до 2036 года, которая состоялась 18 февраля. Некоторые из этих поручений нацелены на поддержку педагогических работников, уточнили в правительстве. "Минпросвещения, Минобрнауки и Рособрнадзор совместно с Госдумой и Советом Федерации подготовят меры по совершенствованию системы правовой защиты педагогов и инструменты их внедрения. О результатах этой работы необходимо доложить в правительство до 10 сентября", - рассказали в пресс-службе кабмина.

https://ria.ru/20250519/obrazovanie-2017776066.html

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общество, россия, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование