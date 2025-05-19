https://ria.ru/20250519/mishustin--2017777042.html
Мишустин поручил продумать меры по улучшению правовой защиты педагогов
Мишустин поручил продумать меры по улучшению правовой защиты педагогов - РИА Новости, 19.05.2025
Мишустин поручил продумать меры по улучшению правовой защиты педагогов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам совместно с парламентом разработать меры по совершенствованию правовой защиты педагогов и до 10... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T10:21:00+03:00
2025-05-19T10:21:00+03:00
2025-05-19T10:46:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам совместно с парламентом разработать меры по совершенствованию правовой защиты педагогов и до 10 сентября доложить о результатах в правительство, сообщила пресс-служба кабмина. Мишустин дал ряд поручений по итогам стратегической сессии о разработке Стратегии развития образования до 2036 года, которая состоялась 18 февраля. Некоторые из этих поручений нацелены на поддержку педагогических работников, уточнили в правительстве. "Минпросвещения, Минобрнауки и Рособрнадзор совместно с Госдумой и Советом Федерации подготовят меры по совершенствованию системы правовой защиты педагогов и инструменты их внедрения. О результатах этой работы необходимо доложить в правительство до 10 сентября", - рассказали в пресс-службе кабмина.
https://ria.ru/20250519/obrazovanie-2017776066.html
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общество, россия, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Мишустин поручил продумать меры по улучшению правовой защиты педагогов
Мишустин поручил разработать меры по совершенствованию правовой защиты педагогов