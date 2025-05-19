https://ria.ru/20250519/bastrykin-2017850511.html

Более 250 иностранцев заочно обвинили в повреждении памятников воинам СССР

Более 250 иностранцев заочно обвинили в повреждении памятников воинам СССР - РИА Новости, 19.05.2025

Более 250 иностранцев заочно обвинили в повреждении памятников воинам СССР

За повреждение памятников и мемориалов советским воинам в качестве обвиняемых заочно привлечены 253 иностранных гражданина, сообщил глава СК РФ Александр... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T15:19:00+03:00

2025-05-19T15:19:00+03:00

2025-05-19T15:19:00+03:00

происшествия

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. За повреждение памятников и мемориалов советским воинам в качестве обвиняемых заочно привлечены 253 иностранных гражданина, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме. "В настоящее время в производстве следователей следственного комитета находится 21 уголовное дело, расследуемое по 167 фактам осквернения, уничтожения и повреждения воинских захоронений, памятников и мемориалов советским воинам, расположенных на территории 15 европейских государств. Советские воины их освобождали, а потомки уничтожают наши мемориалы... За совершение указанных преступлений в качестве обвиняемых заочно привлечены 253 иностранных гражданина", - сказал Бастрыкин на сессии "Невыученные уроки Второй мировой войны: реалии неонацизма". Он отметил, что придание иностранцев суду при фактическом их нахождении за пределами России до недавнего времени было невозможно, но в апреле по инициативе СК были внесены изменения в статью 247 УПК, предусматривающие возможность в исключительных случаях проводить судебное разбирательство по уголовным делам по выступлениям небольшой и средней тяжести в отсутствие подсудимого по отдельному перечню статей уголовного кодекса. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250517/pamyatnik-2017559765.html

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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ссср, великая отечественная война (1941-1945)