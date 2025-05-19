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Более 250 иностранцев заочно обвинили в повреждении памятников воинам СССР - РИА Новости, 19.05.2025
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15:19 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/bastrykin-2017850511.html
Более 250 иностранцев заочно обвинили в повреждении памятников воинам СССР
Более 250 иностранцев заочно обвинили в повреждении памятников воинам СССР - РИА Новости, 19.05.2025
Более 250 иностранцев заочно обвинили в повреждении памятников воинам СССР
За повреждение памятников и мемориалов советским воинам в качестве обвиняемых заочно привлечены 253 иностранных гражданина, сообщил глава СК РФ Александр... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:19:00+03:00
2025-05-19T15:19:00+03:00
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. За повреждение памятников и мемориалов советским воинам в качестве обвиняемых заочно привлечены 253 иностранных гражданина, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме. "В настоящее время в производстве следователей следственного комитета находится 21 уголовное дело, расследуемое по 167 фактам осквернения, уничтожения и повреждения воинских захоронений, памятников и мемориалов советским воинам, расположенных на территории 15 европейских государств. Советские воины их освобождали, а потомки уничтожают наши мемориалы... За совершение указанных преступлений в качестве обвиняемых заочно привлечены 253 иностранных гражданина", - сказал Бастрыкин на сессии "Невыученные уроки Второй мировой войны: реалии неонацизма". Он отметил, что придание иностранцев суду при фактическом их нахождении за пределами России до недавнего времени было невозможно, но в апреле по инициативе СК были внесены изменения в статью 247 УПК, предусматривающие возможность в исключительных случаях проводить судебное разбирательство по уголовным делам по выступлениям небольшой и средней тяжести в отсутствие подсудимого по отдельному перечню статей уголовного кодекса. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250517/pamyatnik-2017559765.html
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ссср, великая отечественная война (1941-1945)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), СССР, Великая Отечественная война (1941-1945)
Более 250 иностранцев заочно обвинили в повреждении памятников воинам СССР

Бастрыкин: 253 иностранца заочно обвиняются в повреждении памятников воинам СССР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. За повреждение памятников и мемориалов советским воинам в качестве обвиняемых заочно привлечены 253 иностранных гражданина, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.
"В настоящее время в производстве следователей следственного комитета находится 21 уголовное дело, расследуемое по 167 фактам осквернения, уничтожения и повреждения воинских захоронений, памятников и мемориалов советским воинам, расположенных на территории 15 европейских государств. Советские воины их освобождали, а потомки уничтожают наши мемориалы... За совершение указанных преступлений в качестве обвиняемых заочно привлечены 253 иностранных гражданина", - сказал Бастрыкин на сессии "Невыученные уроки Второй мировой войны: реалии неонацизма".
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Он отметил, что придание иностранцев суду при фактическом их нахождении за пределами России до недавнего времени было невозможно, но в апреле по инициативе СК были внесены изменения в статью 247 УПК, предусматривающие возможность в исключительных случаях проводить судебное разбирательство по уголовным делам по выступлениям небольшой и средней тяжести в отсутствие подсудимого по отдельному перечню статей уголовного кодекса.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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