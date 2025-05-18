https://ria.ru/20250518/ukraina-2017651111.html

"Будет хуже". В Раде накинулись на Зеленского после встречи в Стамбуле

"Будет хуже". В Раде накинулись на Зеленского после встречи в Стамбуле - РИА Новости, 18.05.2025

"Будет хуже". В Раде накинулись на Зеленского после встречи в Стамбуле

Украина окажется в более уязвимой позиции на будущих возможных переговорах с российской стороной, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T08:35:00+03:00

2025-05-18T08:35:00+03:00

2025-05-18T12:28:00+03:00

владимир мединский

александр дубинский

верховная рада украины

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

украина

стамбул

в мире

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Украина окажется в более уязвимой позиции на будущих возможных переговорах с российской стороной, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский."Следующий раунд Украина начнет в худшей позиции за счет ползущей потери территорий и людей и ухудшающейся конъюнктуры. При этом каждый раунд по положению на земле будет хуже предыдущего", — написал он.По словам украинского депутата, в то время как Зеленский обвинял Москву в попытке сорвать переговоры, украинская сторона пыталась всячески сорвать их сама, переходя на "прямые оскорбления".В пятницу в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Киевом. По его словам, стороны договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская сторона на переговорах также запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский заявил о готовности России продолжать диалог.

https://ria.ru/20250518/peregovory-2017623702.html

https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html

украина

стамбул

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир мединский, александр дубинский, верховная рада украины, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, украина, стамбул, в мире, москва