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"Будет хуже". В Раде накинулись на Зеленского после встречи в Стамбуле - РИА Новости, 18.05.2025
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08:35 18.05.2025 (обновлено: 12:28 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/ukraina-2017651111.html
"Будет хуже". В Раде накинулись на Зеленского после встречи в Стамбуле
"Будет хуже". В Раде накинулись на Зеленского после встречи в Стамбуле - РИА Новости, 18.05.2025
"Будет хуже". В Раде накинулись на Зеленского после встречи в Стамбуле
Украина окажется в более уязвимой позиции на будущих возможных переговорах с российской стороной, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T08:35:00+03:00
2025-05-18T12:28:00+03:00
владимир мединский
александр дубинский
верховная рада украины
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
украина
стамбул
в мире
москва
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Украина окажется в более уязвимой позиции на будущих возможных переговорах с российской стороной, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский."Следующий раунд Украина начнет в худшей позиции за счет ползущей потери территорий и людей и ухудшающейся конъюнктуры. При этом каждый раунд по положению на земле будет хуже предыдущего", — написал он.По словам украинского депутата, в то время как Зеленский обвинял Москву в попытке сорвать переговоры, украинская сторона пыталась всячески сорвать их сама, переходя на "прямые оскорбления".В пятницу в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Киевом. По его словам, стороны договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская сторона на переговорах также запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский заявил о готовности России продолжать диалог.
https://ria.ru/20250518/peregovory-2017623702.html
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владимир мединский, александр дубинский, верховная рада украины, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, украина, стамбул, в мире, москва
Владимир Мединский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Украина, Стамбул, В мире, Москва
"Будет хуже". В Раде накинулись на Зеленского после встречи в Стамбуле

Депутат Рады Дубинский: следующий раунд переговоров Киев начнет в худшей позиции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Украина окажется в более уязвимой позиции на будущих возможных переговорах с российской стороной, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Следующий раунд Украина начнет в худшей позиции за счет ползущей потери территорий и людей и ухудшающейся конъюнктуры. При этом каждый раунд по положению на земле будет хуже предыдущего", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Цена одной ошибки: на переговорах Европа потеряла проект "Украина" навсегда
08:00
По словам украинского депутата, в то время как Зеленский обвинял Москву в попытке сорвать переговоры, украинская сторона пыталась всячески сорвать их сама, переходя на "прямые оскорбления".
В пятницу в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Киевом. По его словам, стороны договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.
Украинская сторона на переговорах также запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский заявил о готовности России продолжать диалог.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Стамбул-2: место встречи изменить нельзя
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Владимир МединскийАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025УкраинаСтамбулВ миреМосква
 
 
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