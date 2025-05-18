https://ria.ru/20250518/schit-2017668387.html
В аэропорту Шарм-эш-Шейха рекламный щит рухнул на пассажиров
В аэропорту Шарм-эш-Шейха рекламный щит рухнул на пассажиров - РИА Новости, 18.05.2025
В аэропорту Шарм-эш-Шейха рекламный щит рухнул на пассажиров
В аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха рекламный щит упал на пассажиров в зоне вылета, в результате погибла гражданка Казахстана, две ее соотечественницы... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T11:36:00+03:00
2025-05-18T11:36:00+03:00
2025-05-18T12:39:00+03:00
шарм-эш-шейх
казахстан
египет
айбек смадияров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017672690_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_272fe18888b357d41589d0dd90eabb8b.jpg
АЛМА-АТА, 18 мая - РИА Новости. В аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха рекламный щит упал на пассажиров в зоне вылета, в результате погибла гражданка Казахстана, две ее соотечественницы получили травмы, сообщил РИА Новости официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров. "В аэропорту Шарм-эш-Шейха в зоне вылета на пассажиров, ожидающих посадку на рейс, рухнул рекламный щит. В результате этого несчастного случая погибла гражданка Казахстана и еще две наши соотечественницы получили легкие травмы", - сообщи Смадияров. Представитель МИД добавил, что с родными погибшей уже установили связь, консул помогает им по всем вопросам. Двум пострадавшим женщинам оказана необходимая медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает. "Египетская сторона выражает свои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью гражданки Казахстана. Министр гражданской авиации Египта взял данный инцидент на свой личный контроль и незамедлительно отправил на место происшествия комиссию", - отметил Смадияров. По его словам, сейчас на месте ЧП ведутся следственные мероприятия. Посольство Казахстана взяло на особый контроль данный инцидент, заключил Смадияров.
https://ria.ru/20250502/bali-2014666587.html
https://ria.ru/20250422/tailand-2012818201.html
шарм-эш-шейх
казахстан
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017672690_30:0:779:562_1920x0_80_0_0_cf36336dd88a838443711f5dc87bbad5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шарм-эш-шейх, казахстан, египет, айбек смадияров, в мире
Шарм-эш-Шейх, Казахстан, Египет, Айбек Смадияров, В мире
В аэропорту Шарм-эш-Шейха рекламный щит рухнул на пассажиров
В аэропорту Шарм-эш-Шейха рекламный щит рухнул на пассажиров, погибла женщина