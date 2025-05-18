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В аэропорту Шарм-эш-Шейха рекламный щит рухнул на пассажиров - РИА Новости, 18.05.2025
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11:36 18.05.2025 (обновлено: 12:39 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/schit-2017668387.html
В аэропорту Шарм-эш-Шейха рекламный щит рухнул на пассажиров
В аэропорту Шарм-эш-Шейха рекламный щит рухнул на пассажиров - РИА Новости, 18.05.2025
В аэропорту Шарм-эш-Шейха рекламный щит рухнул на пассажиров
В аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха рекламный щит упал на пассажиров в зоне вылета, в результате погибла гражданка Казахстана, две ее соотечественницы... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T11:36:00+03:00
2025-05-18T12:39:00+03:00
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АЛМА-АТА, 18 мая - РИА Новости. В аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха рекламный щит упал на пассажиров в зоне вылета, в результате погибла гражданка Казахстана, две ее соотечественницы получили травмы, сообщил РИА Новости официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров. "В аэропорту Шарм-эш-Шейха в зоне вылета на пассажиров, ожидающих посадку на рейс, рухнул рекламный щит. В результате этого несчастного случая погибла гражданка Казахстана и еще две наши соотечественницы получили легкие травмы", - сообщи Смадияров. Представитель МИД добавил, что с родными погибшей уже установили связь, консул помогает им по всем вопросам. Двум пострадавшим женщинам оказана необходимая медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает. "Египетская сторона выражает свои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью гражданки Казахстана. Министр гражданской авиации Египта взял данный инцидент на свой личный контроль и незамедлительно отправил на место происшествия комиссию", - отметил Смадияров. По его словам, сейчас на месте ЧП ведутся следственные мероприятия. Посольство Казахстана взяло на особый контроль данный инцидент, заключил Смадияров.
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шарм-эш-шейх, казахстан, египет, айбек смадияров, в мире
Шарм-эш-Шейх, Казахстан, Египет, Айбек Смадияров, В мире
В аэропорту Шарм-эш-Шейха рекламный щит рухнул на пассажиров

В аэропорту Шарм-эш-Шейха рекламный щит рухнул на пассажиров, погибла женщина

© Фото : соцсетиВ аэропорту Шарм-эш-Шейха рекламный щит упал на пассажиров в зоне вылета
В аэропорту Шарм-эш-Шейха рекламный щит упал на пассажиров в зоне вылета - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Фото : соцсети
В аэропорту Шарм-эш-Шейха рекламный щит упал на пассажиров в зоне вылета
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АЛМА-АТА, 18 мая - РИА Новости. В аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха рекламный щит упал на пассажиров в зоне вылета, в результате погибла гражданка Казахстана, две ее соотечественницы получили травмы, сообщил РИА Новости официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.
"В аэропорту Шарм-эш-Шейха в зоне вылета на пассажиров, ожидающих посадку на рейс, рухнул рекламный щит. В результате этого несчастного случая погибла гражданка Казахстана и еще две наши соотечественницы получили легкие травмы", - сообщи Смадияров.
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Представитель МИД добавил, что с родными погибшей уже установили связь, консул помогает им по всем вопросам. Двум пострадавшим женщинам оказана необходимая медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает.
"Египетская сторона выражает свои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью гражданки Казахстана. Министр гражданской авиации Египта взял данный инцидент на свой личный контроль и незамедлительно отправил на место происшествия комиссию", - отметил Смадияров.
По его словам, сейчас на месте ЧП ведутся следственные мероприятия. Посольство Казахстана взяло на особый контроль данный инцидент, заключил Смадияров.
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