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Франция отвергла обвинения во вмешательстве в выборы в Румынии - РИА Новости, 18.05.2025
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22:59 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/frantsija-2017733118.html
Франция отвергла обвинения во вмешательстве в выборы в Румынии
Франция отвергла обвинения во вмешательстве в выборы в Румынии - РИА Новости, 18.05.2025
Франция отвергла обвинения во вмешательстве в выборы в Румынии
МИД Франции в воскресенье отверг обвинения во вмешательстве Парижа во второй тур выборов президента Румынии. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T22:59:00+03:00
2025-05-18T22:59:00+03:00
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эммануэль макрон
президентские выборы в румынии — 2025
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ПАРИЖ, 18 мая - РИА Новости. МИД Франции в воскресенье отверг обвинения во вмешательстве Парижа во второй тур выборов президента Румынии. "В Telegram и Twitter (ныне соцсеть X - ред.) циркулируют совершенно необоснованные обвинения относительно предполагаемого вмешательства Франции в президентские выборы в Румынии. Франция категорически отвергает эти обвинения и призывает всех действовать ответственно и уважать румынскую демократию", - сообщило ведомство в Х. МИД сопроводил публикацию скриншотом поста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, который ранее в воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии сегодняшних президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства" - Дуров не стал называть страну, однако снабдил сообщение изображением багета, ассоциирующегося с Францией. При этом французский МИД бездоказательно обвинил во вмешательстве в выборы в Румынии Россию, заявив, что "в этом контексте недавние обвинения в адрес Франции" якобы являются "лишь отвлекающим маневром перед лицом реальных угроз вмешательства в дела Румынии". Ранее в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже ответила на утверждения румынского МИД о якобы вмешательстве России во второй тур президентских выборов в Румынии, напомнив об их скандальном характере и посоветовав "отмываться". В пятницу кандидат на пост президента Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил в регионы по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата. В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
https://ria.ru/20250518/zaharova-2017725567.html
https://ria.ru/20250517/partija-2017588003.html
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в мире, румыния, франция, россия, павел дуров, мария захарова, эммануэль макрон, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Франция, Россия, Павел Дуров, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, Президентские выборы в Румынии — 2025
Франция отвергла обвинения во вмешательстве в выборы в Румынии

МИД Франции отверг обвинения во вмешательстве во второй тур выборов в Румынии

© Fotolia / hassan benslimanФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Fotolia / hassan bensliman
Флаг Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 мая - РИА Новости. МИД Франции в воскресенье отверг обвинения во вмешательстве Парижа во второй тур выборов президента Румынии.
"В Telegram и Twitter (ныне соцсеть X - ред.) циркулируют совершенно необоснованные обвинения относительно предполагаемого вмешательства Франции в президентские выборы в Румынии. Франция категорически отвергает эти обвинения и призывает всех действовать ответственно и уважать румынскую демократию", - сообщило ведомство в Х.
МИД России - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
МИД ответил на обвинения Румынии о якобы вмешательстве России в выборы
Вчера, 21:14
МИД сопроводил публикацию скриншотом поста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, который ранее в воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии сегодняшних президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства" - Дуров не стал называть страну, однако снабдил сообщение изображением багета, ассоциирующегося с Францией.
При этом французский МИД бездоказательно обвинил во вмешательстве в выборы в Румынии Россию, заявив, что "в этом контексте недавние обвинения в адрес Франции" якобы являются "лишь отвлекающим маневром перед лицом реальных угроз вмешательства в дела Румынии".
Ранее в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже ответила на утверждения румынского МИД о якобы вмешательстве России во второй тур президентских выборов в Румынии, напомнив об их скандальном характере и посоветовав "отмываться".
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Румынии оппозиция просит власти остановить вмешательство в выборы
17 мая, 17:42
В пятницу кандидат на пост президента Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил в регионы по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата.
В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%).
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Кремль назвал данные о вмешательстве России в выборы в Румынии глупостью
11 марта, 11:42
 
В миреРумынияФранцияРоссияПавел ДуровМария ЗахароваЭммануэль МакронПрезидентские выборы в Румынии — 2025
 
 
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