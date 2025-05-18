Франция отвергла обвинения во вмешательстве в выборы в Румынии
МИД Франции отверг обвинения во вмешательстве во второй тур выборов в Румынии
Флаг Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 мая - РИА Новости. МИД Франции в воскресенье отверг обвинения во вмешательстве Парижа во второй тур выборов президента Румынии.
"В Telegram и Twitter (ныне соцсеть X - ред.) циркулируют совершенно необоснованные обвинения относительно предполагаемого вмешательства Франции в президентские выборы в Румынии. Франция категорически отвергает эти обвинения и призывает всех действовать ответственно и уважать румынскую демократию", - сообщило ведомство в Х.
МИД сопроводил публикацию скриншотом поста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, который ранее в воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии сегодняшних президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства" - Дуров не стал называть страну, однако снабдил сообщение изображением багета, ассоциирующегося с Францией.
При этом французский МИД бездоказательно обвинил во вмешательстве в выборы в Румынии Россию, заявив, что "в этом контексте недавние обвинения в адрес Франции" якобы являются "лишь отвлекающим маневром перед лицом реальных угроз вмешательства в дела Румынии".
Ранее в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже ответила на утверждения румынского МИД о якобы вмешательстве России во второй тур президентских выборов в Румынии, напомнив об их скандальном характере и посоветовав "отмываться".
В пятницу кандидат на пост президента Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил в регионы по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата.
В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%).
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.