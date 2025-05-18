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В Дагестане 35 подростков доставили в полицию за участие в драке - РИА Новости, 18.05.2025
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17:51 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/dagestan-2017711828.html
В Дагестане 35 подростков доставили в полицию за участие в драке
В Дагестане 35 подростков доставили в полицию за участие в драке - РИА Новости, 18.05.2025
В Дагестане 35 подростков доставили в полицию за участие в драке
Тридцать пять подростков из Махачкалы в субботу были доставлены в отделы полиции за участие в массовой стычке, сообщил министр образования и науки Дагестана... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T17:51:00+03:00
2025-05-18T17:51:00+03:00
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 18 мая - РИА Новости. Тридцать пять подростков из Махачкалы в субботу были доставлены в отделы полиции за участие в массовой стычке, сообщил министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев со ссылкой на данные правоохранительных органов. В последние дни в дагестанском сегменте соцсетей стали появляться публикации о массовых подростковых драках, предположительно, с участием двух группировок. Крупная уличная стачка произошла в Махачкале, на кадрах видно, что в ней принимали участие десятки молодых людей. Руководитель Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов в воскресенье сообщил, что сотрудники МВД оперативно задержали и доставили в отдел зачинщиков и активных участников конфликта, на родителей подростков составили административные протоколы. "События, произошедшие в городе Махачкале, в очередной раз нам показали, что призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях, а также к совершению иных противоправных деяний в сети Интернет продолжаются… По данным, представленным правоохранительными органами, вчера (17 мая - ред.) в территориальные отделы МВД России на районном уровне были доставлены 35 несовершеннолетних", – приводит слова Бучаева пресс-служба министерства. По его словам, на родителей подростков составлены административные материалы о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ). Глава Махачкалы Юсуп Умавов сообщил в своем Telegram-канале, что в связи с этой ситуацией администрация города организовала служебное расследование. Управлению образования Махачкалы даны указания для взаимодействия с профильными службами, чтобы предотвратить вовлечение школьников в противоправные действия, заявил градоначальник.
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происшествия, махачкала, россия, юсуп умавов, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Россия, Юсуп Умавов, Республика Дагестан
В Дагестане 35 подростков доставили в полицию за участие в драке

Министр Бучаев: 35 подростков из Махачкалы попали в полицию за участие в драке

Драка подростков в Махачкале, Дагестан. Кадр видео из соцсетей
Драка подростков в Махачкале, Дагестан. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Драка подростков в Махачкале, Дагестан. Кадр видео из соцсетей
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МАХАЧКАЛА, 18 мая - РИА Новости. Тридцать пять подростков из Махачкалы в субботу были доставлены в отделы полиции за участие в массовой стычке, сообщил министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев со ссылкой на данные правоохранительных органов.
В последние дни в дагестанском сегменте соцсетей стали появляться публикации о массовых подростковых драках, предположительно, с участием двух группировок. Крупная уличная стачка произошла в Махачкале, на кадрах видно, что в ней принимали участие десятки молодых людей. Руководитель Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов в воскресенье сообщил, что сотрудники МВД оперативно задержали и доставили в отдел зачинщиков и активных участников конфликта, на родителей подростков составили административные протоколы.
«
"События, произошедшие в городе Махачкале, в очередной раз нам показали, что призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях, а также к совершению иных противоправных деяний в сети Интернет продолжаются… По данным, представленным правоохранительными органами, вчера (17 мая - ред.) в территориальные отделы МВД России на районном уровне были доставлены 35 несовершеннолетних", – приводит слова Бучаева пресс-служба министерства.
По его словам, на родителей подростков составлены административные материалы о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ).
Глава Махачкалы Юсуп Умавов сообщил в своем Telegram-канале, что в связи с этой ситуацией администрация города организовала служебное расследование.
Управлению образования Махачкалы даны указания для взаимодействия с профильными службами, чтобы предотвратить вовлечение школьников в противоправные действия, заявил градоначальник.
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