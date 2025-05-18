https://ria.ru/20250518/dagestan-2017711828.html

В Дагестане 35 подростков доставили в полицию за участие в драке

В Дагестане 35 подростков доставили в полицию за участие в драке - РИА Новости, 18.05.2025

В Дагестане 35 подростков доставили в полицию за участие в драке

Тридцать пять подростков из Махачкалы в субботу были доставлены в отделы полиции за участие в массовой стычке, сообщил министр образования и науки Дагестана... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T17:51:00+03:00

2025-05-18T17:51:00+03:00

2025-05-18T17:51:00+03:00

происшествия

махачкала

россия

юсуп умавов

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 18 мая - РИА Новости. Тридцать пять подростков из Махачкалы в субботу были доставлены в отделы полиции за участие в массовой стычке, сообщил министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев со ссылкой на данные правоохранительных органов. В последние дни в дагестанском сегменте соцсетей стали появляться публикации о массовых подростковых драках, предположительно, с участием двух группировок. Крупная уличная стачка произошла в Махачкале, на кадрах видно, что в ней принимали участие десятки молодых людей. Руководитель Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов в воскресенье сообщил, что сотрудники МВД оперативно задержали и доставили в отдел зачинщиков и активных участников конфликта, на родителей подростков составили административные протоколы. "События, произошедшие в городе Махачкале, в очередной раз нам показали, что призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях, а также к совершению иных противоправных деяний в сети Интернет продолжаются… По данным, представленным правоохранительными органами, вчера (17 мая - ред.) в территориальные отделы МВД России на районном уровне были доставлены 35 несовершеннолетних", – приводит слова Бучаева пресс-служба министерства. По его словам, на родителей подростков составлены административные материалы о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ). Глава Махачкалы Юсуп Умавов сообщил в своем Telegram-канале, что в связи с этой ситуацией администрация города организовала служебное расследование. Управлению образования Махачкалы даны указания для взаимодействия с профильными службами, чтобы предотвратить вовлечение школьников в противоправные действия, заявил градоначальник.

https://ria.ru/20250219/dagestan-2000355866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, россия, юсуп умавов, республика дагестан