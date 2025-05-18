https://ria.ru/20250518/dagestan-2017692646.html

В Дагестане задержали зачинщиков массовых драк между подростками

В Дагестане задержали зачинщиков массовых драк между подростками - РИА Новости, 18.05.2025

В Дагестане задержали зачинщиков массовых драк между подростками

Полиция задержала участников массовых стычек подростков в Махачкале, сообщил руководитель Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов в... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T15:23:00+03:00

2025-05-18T15:23:00+03:00

2025-05-18T17:53:00+03:00

происшествия

махачкала

россия

республика дагестан

су ск по республике дагестан

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

юсуп умавов

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МАХАЧКАЛА, 18 мая — РИА Новости. Полиция задержала участников массовых стычек подростков в Махачкале, сообщил руководитель Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов в Telegram-канале. "В связи с недавним конфликтом между подростками в Махачкале, МВД оперативно задержало зачинщиков и активных участников. Несовершеннолетние доставлены в отдел полиции", — написал он.Кроме того, на родителей подростков составили административные протоколы, уточнил Исрафилов.Позднее министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев со ссылкой на данные правоохранительных органов сообщил, что в субботу, 17 мая, в территориальные отделы МВД России доставили 35 несовершеннолетних.В свою очередь, глава Махачкалы Юсуп Умавов заявил о начале служебного расследования. Управлению образования города поручили взаимодействовать с профильными службами, чтобы предотвратить вовлечение школьников в противоправные действия.В последние дни в дагестанском сегменте соцсетей стали появляться публикации о массовых драках с участием десятков несовершеннолетних. По предварительной информации, речь идет о двух группировках. Следственное управление СК по региону и местная прокуратура организовали проверки.

https://ria.ru/20250423/podrostok-2013054622.html

https://ria.ru/20250412/ufa-2010889980.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, су ск по республике дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), юсуп умавов