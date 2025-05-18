https://ria.ru/20250518/dagestan-2017692646.html
В Дагестане задержали зачинщиков массовых драк между подростками
В Дагестане задержали зачинщиков массовых драк между подростками - РИА Новости, 18.05.2025
В Дагестане задержали зачинщиков массовых драк между подростками
Полиция задержала участников массовых стычек подростков в Махачкале, сообщил руководитель Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов в... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T15:23:00+03:00
2025-05-18T15:23:00+03:00
2025-05-18T17:53:00+03:00
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 18 мая — РИА Новости. Полиция задержала участников массовых стычек подростков в Махачкале, сообщил руководитель Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов в Telegram-канале. "В связи с недавним конфликтом между подростками в Махачкале, МВД оперативно задержало зачинщиков и активных участников. Несовершеннолетние доставлены в отдел полиции", — написал он.Кроме того, на родителей подростков составили административные протоколы, уточнил Исрафилов.Позднее министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев со ссылкой на данные правоохранительных органов сообщил, что в субботу, 17 мая, в территориальные отделы МВД России доставили 35 несовершеннолетних.В свою очередь, глава Махачкалы Юсуп Умавов заявил о начале служебного расследования. Управлению образования города поручили взаимодействовать с профильными службами, чтобы предотвратить вовлечение школьников в противоправные действия.В последние дни в дагестанском сегменте соцсетей стали появляться публикации о массовых драках с участием десятков несовершеннолетних. По предварительной информации, речь идет о двух группировках. Следственное управление СК по региону и местная прокуратура организовали проверки.
https://ria.ru/20250423/podrostok-2013054622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, су ск по республике дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), юсуп умавов
Происшествия, Махачкала, Россия, Республика Дагестан, СУ СК по республике Дагестан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ), Юсуп Умавов
В Дагестане задержали зачинщиков массовых драк между подростками
МВД задержало зачинщиков и активных участников драк подростков в Махачкале