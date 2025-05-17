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В Совфеде оценили переговоры России и Украины в Стамбуле

В Совфеде оценили переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 17.05.2025

В Совфеде оценили переговоры России и Украины в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной стали важной вехой в процессе решения украинского кризиса, заявил глава международного комитета Совета Федерации... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T15:20:00+03:00

2025-05-17T15:20:00+03:00

2025-05-17T15:20:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной стали важной вехой в процессе решения украинского кризиса, заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. "Несмотря на камуфляжный лоск некоторых киевских переговорщиков и традиционно хитроумные лица европейских идеологов, постоянно окружающих (Владимира) Зеленского, переговоры в Турции надо воспринимать как серьезную веху на пути урегулирования кризиса на Украине", - написал Карасин в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что первая очная встреча после трех лет жесткого военного противостояния "приоткрыла дверь контактам и решениям по конкретным чувствительным вопросам". "Отдадим должное спокойной и уверенной манере ведения диалога со стороны российской делегации", - констатировал парламентарий. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, власти в Москве и Киеве договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская сторона покинула страну. Ранее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия отметил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал руководство в Киеве ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.

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