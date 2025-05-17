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Эксперты рассказали, где можно обменять рубли за рубежом - РИА Новости, 17.05.2025
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08:14 17.05.2025 (обновлено: 15:57 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/eksperty-2017531561.html
Эксперты рассказали, где можно обменять рубли за рубежом
Эксперты рассказали, где можно обменять рубли за рубежом - РИА Новости, 17.05.2025
Эксперты рассказали, где можно обменять рубли за рубежом
Возможность обменять рубли на местную валюту за границей есть в десяти странах мира, популярных у российских путешественников — например, в Турции, Китае,... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T08:14:00+03:00
2025-05-17T15:57:00+03:00
экономика
технологии
оаэ
турция
россия
никита кондратьев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Возможность обменять рубли на местную валюту за границей есть в десяти странах мира, популярных у российских путешественников — например, в Турции, Китае, Казахстане и Грузии, выяснило РИА Новости, изучив данные сайтов местных обменных пунктов, расположенных в крупнейших аэропортах, а также сайты местных банков. Осенью прошлого года начались проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, что создает трудности в том числе российским туристам за рубежом. Валюту нового образца требуют, в частности, в ОАЭ и Турции, а в ряде стран Юго-Восточной Азии старые доллары обменивают с большим дисконтом. Директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев в декабре отмечал, что проблема наблюдается по всему миру, в том числе и в России ряд банков отказывается принимать купюры старого образца. А в феврале этого года российские банки предупредили клиентов о возможных сложностях с покупкой новых долларов: они не всегда есть в наличии. При этом некоторые банки стали брать комиссию за покупку американской валюты нового образца. РИА Новости изучило открытые данные сайтов обменников и крупнейших банков в аэропортах столиц и некоторых популярных курортов, а также предложения в черте самих городов. Поменять рубли — как в пункте обмена валюты в аэропорту, так и в банке в городе — можно в Турции, Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане и Узбекистане. При этом в некоторых странах банки не сообщают о возможности обменять рубли, но это все еще можно сделать в обменниках аэропортов после прилета. Такая возможность есть, например, в Китае. А в каких-то странах, в частности в ОАЭ, Южной Корее, Таиланде и Венгрии, чтобы за рубли получить местную валюту, придется добраться до банка в городе. Напротив, получить местную валюту за рубли не получится в обменниках и крупных банках Японии, Египта, Франции, Вьетнама, Танзании, ЮАР, Венесуэлы и Бразилии.
https://ria.ru/20250503/valyuty-2014754402.html
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экономика, технологии, оаэ, турция, россия, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Технологии, ОАЭ, Турция, Россия, Никита Кондратьев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Эксперты рассказали, где можно обменять рубли за рубежом

Российские туристы могут обменять рубли в десяти странах мира

© AP Photo / Kin CheungЖенщина проходит мимо пункта обмена валюты в Гонконге
Женщина проходит мимо пункта обмена валюты в Гонконге - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Женщина проходит мимо пункта обмена валюты в Гонконге. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Возможность обменять рубли на местную валюту за границей есть в десяти странах мира, популярных у российских путешественников — например, в Турции, Китае, Казахстане и Грузии, выяснило РИА Новости, изучив данные сайтов местных обменных пунктов, расположенных в крупнейших аэропортах, а также сайты местных банков.
Осенью прошлого года начались проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, что создает трудности в том числе российским туристам за рубежом. Валюту нового образца требуют, в частности, в ОАЭ и Турции, а в ряде стран Юго-Восточной Азии старые доллары обменивают с большим дисконтом. Директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев в декабре отмечал, что проблема наблюдается по всему миру, в том числе и в России ряд банков отказывается принимать купюры старого образца.
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А в феврале этого года российские банки предупредили клиентов о возможных сложностях с покупкой новых долларов: они не всегда есть в наличии. При этом некоторые банки стали брать комиссию за покупку американской валюты нового образца.
РИА Новости изучило открытые данные сайтов обменников и крупнейших банков в аэропортах столиц и некоторых популярных курортов, а также предложения в черте самих городов.
Поменять рубли — как в пункте обмена валюты в аэропорту, так и в банке в городе — можно в Турции, Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане и Узбекистане.
При этом в некоторых странах банки не сообщают о возможности обменять рубли, но это все еще можно сделать в обменниках аэропортов после прилета. Такая возможность есть, например, в Китае. А в каких-то странах, в частности в ОАЭ, Южной Корее, Таиланде и Венгрии, чтобы за рубли получить местную валюту, придется добраться до банка в городе.
Напротив, получить местную валюту за рубли не получится в обменниках и крупных банках Японии, Египта, Франции, Вьетнама, Танзании, ЮАР, Венесуэлы и Бразилии.
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