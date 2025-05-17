Эксперты рассказали, где можно обменять рубли за рубежом
Российские туристы могут обменять рубли в десяти странах мира
© AP Photo / Kin CheungЖенщина проходит мимо пункта обмена валюты в Гонконге
© AP Photo / Kin Cheung
Женщина проходит мимо пункта обмена валюты в Гонконге. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Возможность обменять рубли на местную валюту за границей есть в десяти странах мира, популярных у российских путешественников — например, в Турции, Китае, Казахстане и Грузии, выяснило РИА Новости, изучив данные сайтов местных обменных пунктов, расположенных в крупнейших аэропортах, а также сайты местных банков.
Осенью прошлого года начались проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, что создает трудности в том числе российским туристам за рубежом. Валюту нового образца требуют, в частности, в ОАЭ и Турции, а в ряде стран Юго-Восточной Азии старые доллары обменивают с большим дисконтом. Директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев в декабре отмечал, что проблема наблюдается по всему миру, в том числе и в России ряд банков отказывается принимать купюры старого образца.
А в феврале этого года российские банки предупредили клиентов о возможных сложностях с покупкой новых долларов: они не всегда есть в наличии. При этом некоторые банки стали брать комиссию за покупку американской валюты нового образца.
РИА Новости изучило открытые данные сайтов обменников и крупнейших банков в аэропортах столиц и некоторых популярных курортов, а также предложения в черте самих городов.
Поменять рубли — как в пункте обмена валюты в аэропорту, так и в банке в городе — можно в Турции, Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане и Узбекистане.
При этом в некоторых странах банки не сообщают о возможности обменять рубли, но это все еще можно сделать в обменниках аэропортов после прилета. Такая возможность есть, например, в Китае. А в каких-то странах, в частности в ОАЭ, Южной Корее, Таиланде и Венгрии, чтобы за рубли получить местную валюту, придется добраться до банка в городе.
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