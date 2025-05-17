https://ria.ru/20250517/eksperty-2017531561.html

Эксперты рассказали, где можно обменять рубли за рубежом

Эксперты рассказали, где можно обменять рубли за рубежом - РИА Новости, 17.05.2025

Эксперты рассказали, где можно обменять рубли за рубежом

Возможность обменять рубли на местную валюту за границей есть в десяти странах мира, популярных у российских путешественников — например, в Турции, Китае,... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T08:14:00+03:00

2025-05-17T08:14:00+03:00

2025-05-17T15:57:00+03:00

экономика

технологии

оаэ

турция

россия

никита кондратьев

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Возможность обменять рубли на местную валюту за границей есть в десяти странах мира, популярных у российских путешественников — например, в Турции, Китае, Казахстане и Грузии, выяснило РИА Новости, изучив данные сайтов местных обменных пунктов, расположенных в крупнейших аэропортах, а также сайты местных банков. Осенью прошлого года начались проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, что создает трудности в том числе российским туристам за рубежом. Валюту нового образца требуют, в частности, в ОАЭ и Турции, а в ряде стран Юго-Восточной Азии старые доллары обменивают с большим дисконтом. Директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев в декабре отмечал, что проблема наблюдается по всему миру, в том числе и в России ряд банков отказывается принимать купюры старого образца. А в феврале этого года российские банки предупредили клиентов о возможных сложностях с покупкой новых долларов: они не всегда есть в наличии. При этом некоторые банки стали брать комиссию за покупку американской валюты нового образца. РИА Новости изучило открытые данные сайтов обменников и крупнейших банков в аэропортах столиц и некоторых популярных курортов, а также предложения в черте самих городов. Поменять рубли — как в пункте обмена валюты в аэропорту, так и в банке в городе — можно в Турции, Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане и Узбекистане. При этом в некоторых странах банки не сообщают о возможности обменять рубли, но это все еще можно сделать в обменниках аэропортов после прилета. Такая возможность есть, например, в Китае. А в каких-то странах, в частности в ОАЭ, Южной Корее, Таиланде и Венгрии, чтобы за рубли получить местную валюту, придется добраться до банка в городе. Напротив, получить местную валюту за рубли не получится в обменниках и крупных банках Японии, Египта, Франции, Вьетнама, Танзании, ЮАР, Венесуэлы и Бразилии.

https://ria.ru/20250503/valyuty-2014754402.html

https://ria.ru/20250320/valyuta-2006101456.html

оаэ

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, оаэ, турция, россия, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)