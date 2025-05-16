https://ria.ru/20250516/ugrozy-2017491678.html

В Ленинградской области возбудили дело после угроз журналистке

В Ленинградской области возбудили дело после угроз журналистке - РИА Новости, 16.05.2025

В Ленинградской области возбудили дело после угроз журналистке

После угроз журналистке из Ленобласти возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T20:21:00+03:00

2025-05-16T20:21:00+03:00

2025-05-16T20:21:00+03:00

происшествия

россия

ленинградская область

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. После угроз журналистке из Ленобласти возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ленинградской области в отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с угрозой применения насилия над журналистом и его близких)", - говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемый неоднократно направлял журналистке, которая готовила репортаж о совершении им противоправных действий, сообщения, содержащие угрозы применения насилия (угрозы убийством) в отношении нее и ее ребенка. Оперативное сопровождение осуществляется УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, добавили в СК. Продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.

https://ria.ru/20250513/uchitelnitsa-2016764267.html

https://ria.ru/20250513/otravlenie-2016650518.html

россия

ленинградская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ленинградская область, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)