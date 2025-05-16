Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области возбудили дело после угроз журналистке - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/ugrozy-2017491678.html
В Ленинградской области возбудили дело после угроз журналистке
В Ленинградской области возбудили дело после угроз журналистке - РИА Новости, 16.05.2025
В Ленинградской области возбудили дело после угроз журналистке
После угроз журналистке из Ленобласти возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T20:21:00+03:00
2025-05-16T20:21:00+03:00
происшествия
россия
ленинградская область
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. После угроз журналистке из Ленобласти возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ленинградской области в отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с угрозой применения насилия над журналистом и его близких)", - говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемый неоднократно направлял журналистке, которая готовила репортаж о совершении им противоправных действий, сообщения, содержащие угрозы применения насилия (угрозы убийством) в отношении нее и ее ребенка. Оперативное сопровождение осуществляется УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, добавили в СК. Продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.
https://ria.ru/20250513/uchitelnitsa-2016764267.html
https://ria.ru/20250513/otravlenie-2016650518.html
россия
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ленинградская область, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области возбудили дело после угроз журналистке

СК возбудил уголовное дело после угроз журналистке из Ленинградской области

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. После угроз журналистке из Ленобласти возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ленинградской области в отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с угрозой применения насилия над журналистом и его близких)", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Учительница из Ленинградской области получила срок за совращение ученика
13 мая, 21:14
По данным следствия, подозреваемый неоднократно направлял журналистке, которая готовила репортаж о совершении им противоправных действий, сообщения, содержащие угрозы применения насилия (угрозы убийством) в отношении нее и ее ребенка.
Оперативное сопровождение осуществляется УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, добавили в СК.
Продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.
Кафе в Ленинградской области, после посещения которого умер ребенок - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Появились подробности отравления девочки в Ленинградской области
13 мая, 11:57
 
ПроисшествияРоссияЛенинградская областьСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала