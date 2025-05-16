https://ria.ru/20250516/ugrozy-2017491678.html
В Ленинградской области возбудили дело после угроз журналистке
В Ленинградской области возбудили дело после угроз журналистке - РИА Новости, 16.05.2025
В Ленинградской области возбудили дело после угроз журналистке
После угроз журналистке из Ленобласти возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T20:21:00+03:00
2025-05-16T20:21:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. После угроз журналистке из Ленобласти возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ленинградской области в отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с угрозой применения насилия над журналистом и его близких)", - говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемый неоднократно направлял журналистке, которая готовила репортаж о совершении им противоправных действий, сообщения, содержащие угрозы применения насилия (угрозы убийством) в отношении нее и ее ребенка. Оперативное сопровождение осуществляется УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, добавили в СК. Продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.
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происшествия, россия, ленинградская область, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области возбудили дело после угроз журналистке
СК возбудил уголовное дело после угроз журналистке из Ленинградской области