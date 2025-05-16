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В Стамбуле около сотни журналистов собираются у места переговоров - РИА Новости, 16.05.2025
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09:59 16.05.2025 (обновлено: 14:42 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/stambul-2017378087.html
В Стамбуле около сотни журналистов собираются у места переговоров
В Стамбуле около сотни журналистов собираются у места переговоров - РИА Новости, 16.05.2025
В Стамбуле около сотни журналистов собираются у места переговоров
Около сотни иностранных и российских журналистов собираются у места предстоящих переговоров в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T09:59:00+03:00
2025-05-16T14:42:00+03:00
россия
турция
украина
владимир мединский
хакан фидан
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
стамбул
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Около сотни иностранных и российских журналистов собираются у места предстоящих переговоров в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. В четверг вечером помощник президента РФ Владимир Мединский заявил журналистам, что российская делегация будет ждать украинскую около 10 мск в Стамбуле. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. В свою очередь окончательного решения по возможности проведения четырехсторонней встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американскими делегациями по урегулированию украинского кризиса в пятницу в Стамбуле пока нет, сообщил ранее РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели. Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции сообщало, что в пятницу в Стамбуле будут глава МИД Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с Марко Рубио, делегация РФ во главе с Владимиром Мединским и делегация Украины во главе с Рустемом Умеровым. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Мединский заявлял, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html
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Около сотни журналистов собираются у места предстоящих переговоров в Стамбуле
Около сотни журналистов собираются у места предстоящих переговоров в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости
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россия, турция, украина, владимир мединский, хакан фидан, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, в мире
Россия, Турция, Украина, Владимир Мединский, Хакан Фидан, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул, В мире
В Стамбуле около сотни журналистов собираются у места переговоров

Около сотни журналистов собираются у места предстоящих переговоров в Стамбуле

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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Около сотни иностранных и российских журналистов собираются у места предстоящих переговоров в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг вечером помощник президента РФ Владимир Мединский заявил журналистам, что российская делегация будет ждать украинскую около 10 мск в Стамбуле. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Стамбул-2: место встречи изменить нельзя
16 мая, 13:14
В свою очередь окончательного решения по возможности проведения четырехсторонней встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американскими делегациями по урегулированию украинского кризиса в пятницу в Стамбуле пока нет, сообщил ранее РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции сообщало, что в пятницу в Стамбуле будут глава МИД Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с Марко Рубио, делегация РФ во главе с Владимиром Мединским и делегация Украины во главе с Рустемом Умеровым.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Вот вам фон переговоров: Путин одной подписью унизил одних и испугал других
16 мая, 08:00
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Мединский заявлял, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
Глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Фидан остался в зале переговоров России и Украины
16 мая, 14:10
 
РоссияТурцияУкраинаВладимир МединскийХакан ФиданВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025СтамбулВ мире
 
 
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