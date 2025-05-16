https://ria.ru/20250516/stambul-2017378087.html

В Стамбуле около сотни журналистов собираются у места переговоров

В Стамбуле около сотни журналистов собираются у места переговоров - РИА Новости, 16.05.2025

В Стамбуле около сотни журналистов собираются у места переговоров

Около сотни иностранных и российских журналистов собираются у места предстоящих переговоров в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T09:59:00+03:00

2025-05-16T09:59:00+03:00

2025-05-16T14:42:00+03:00

россия

турция

украина

владимир мединский

хакан фидан

владимир путин

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Около сотни иностранных и российских журналистов собираются у места предстоящих переговоров в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. В четверг вечером помощник президента РФ Владимир Мединский заявил журналистам, что российская делегация будет ждать украинскую около 10 мск в Стамбуле. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. В свою очередь окончательного решения по возможности проведения четырехсторонней встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американскими делегациями по урегулированию украинского кризиса в пятницу в Стамбуле пока нет, сообщил ранее РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели. Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции сообщало, что в пятницу в Стамбуле будут глава МИД Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с Марко Рубио, делегация РФ во главе с Владимиром Мединским и делегация Украины во главе с Рустемом Умеровым. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Мединский заявлял, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.

https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html

https://ria.ru/20250516/peregovory-2017257417.html

https://ria.ru/20250516/fidan-2017369046.html

россия

турция

украина

стамбул

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Около сотни журналистов собираются у места предстоящих переговоров в Стамбуле Около сотни журналистов собираются у места предстоящих переговоров в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости 2025-05-16T09:59 true PT0M22S

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