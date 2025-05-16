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Путин предложил Совбезу обсудить вопросы информационной безопасности - РИА Новости, 16.05.2025
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13:57 16.05.2025 (обновлено: 23:23 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/putin-2017363764.html
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы информационной безопасности
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы информационной безопасности - РИА Новости, 16.05.2025
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы информационной безопасности
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы обеспечения информационной безопасности. РИА Новости, 16.05.2025
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россия
владимир путин
общество
михаил мишустин
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы обеспечения информационной безопасности."У нас сегодня в повестке вопросы обеспечения информационной безопасности. Вопрос важный, все понимают насколько, особенно для России и сейчас", - сказал Путин на совещании в пятницу.В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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Путин на совещании с постоянными членами Совбеза
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Тема - обеспечение информационной безопасности.
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россия, владимир путин, общество, михаил мишустин, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Владимир Путин, Общество, Михаил Мишустин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы информационной безопасности

Путин предложил членам Совбеза обсудить вопросы информационной безопасности

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы обеспечения информационной безопасности.
"У нас сегодня в повестке вопросы обеспечения информационной безопасности. Вопрос важный, все понимают насколько, особенно для России и сейчас", - сказал Путин на совещании в пятницу.
В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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РоссияВладимир ПутинОбществоМихаил МишустинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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